Ondřej Kaše: Zatím bez gólu, přesto platný a produktivní

Spoustě českých fanoušků asi zatrnulo, když zůstával Ondřej Kaše nějakou dobu mimo hru. Zatímco David Pastrňák se po karantáně začlenil okamžitě, s jeho parťákem už to vypadalo bídně. Vedly se spekulace, že s ním Bruce Cassidy moc nepočítá.

Týden se s týdnem sešel a kouč Bostonu je rád, že pracovitého Čecha v sestavě má. Potřeba kvalitně fungující druhé lajny vyniká tím víc, že první trpí absencí Davida Pastrňáka, jenž má podle dostupných informací problémy s třísly. Kašemu jde souhra se zkušeným Davidem Krejčím k duhu!

Věkově blíž si je s Davidem Pastrňákem, který se o kamarádovi z Čech rozpovídal už v době jeho příchodu do Bostonu. „Ano, znám ho. Když jsme vyrůstali, hráli jsme spolu za národní tým,“ zavzpomínal na juniorské časy. „Je to skvělý kluk. Jsem nadšený, že tu bude s námi. Především je to ale výborný hráč. Bude zábava mít tu dalšího Čecha.“

Nejlepší střelec základní části v únoru věštil, že Kaše přinese do týmu hlavně produktivitu. „Je to opravdu chytrý, ofenzivní hráč. Taky tvrdě hraje a bojuje. Právě to potřebujeme.“

Kaše naplňuje očekávání s určitým časovým odstupem, ale v o to cennější dobu. Hraje se o pohár a mužstvu schází jeho nejlepší střelec. „Pasta“, to je pravidelný přísun gólů. V sezóně neskóroval nejvíc pětkrát po sobě. Jen třikrát se brankově odmlčel na víc než dva duely. Teď se museli Bruins bez jeho příspěvků obejít už tři utkání jednoduše proto, že Pastrňák nehraje.

Tím víc roste tlak na další hráče. „Může být jedním z nich, jedním z hráčů, kteří o sobě dají brankově vědět. Umí se dostat do šancí, přijde to,“ věří Kašemu Cassidy.

Zatím neskóroval, ale v pěti zápasech zapsal čtyři asistence. Svými výstavními pasy ze čtvrtého duelu střelecky probudil Jakea DeBruska. Hlavně akce před čtvrtým gólem byla lahůdková. Sám trefil tyč. Jako vždy dodává mužstvu šťávu energickým pohybem a nasazením.

„Líbí se mi jeho rychlost. Mám rád jeho hlad po puku. Jsem si jistý, že ho nula vstřelených branek trápí, ale dokud nám bude takhle pomáhat, budeme s ním spokojení,“ ujišťuje trenér Cassidy.

Před čtvrtým utkáním měl Ondřej Kaše na kontě jedenáct střel ze hry pět na pět, což bylo nejvíc z celého týmu. Hokej se samozřejmě nehraje na nějaké čárky ve statistikách, nicméně celkových dvacet střeleckých pokusů a třináct evidovaných šancí také stojí za zmínku. Stejně jako čtyři zablokované střely, což je na úrovni těch nejlepších defenzivních specialistů Bostonu.

