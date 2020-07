Okradl Ritticha, touží odříznout i Koskinena. Veterán Smith se chystá na play off

Mike Smith je pátý nejstarší brankář, který v této sezoně zasáhl do NHL. Přestože osmatřicetiletého barda draftoval Dallas už v roce 2001, za bezmála dvě dekády nasbíral v play off pramálo zkušeností. Podtrženo, sečteno: 24 zápasů ve vyřazovacích bojích. I přesto dlouhovlasý Kanaďan tuší, že by si letos mohl vymodlit pozici startéra v brankovišti Edmontonu.

Sebedůvěru mu dodává loňská zkušenost z předchozí štace v Calgary, kdy v základní části sváděl tuhý souboj s českým gólmanem Davidem Rittichem. Zatímco Smith zasáhl do 42 zápasů, rodák z Jihlavy předvedl své umění v 45 duelech. Odnesl si navíc lepší úspěšnost zásahů i nižší průměr inkasovaných branek na zápas.

Zato kanadský gólman se v nejlepším celku Západní konference nedostal ani nad 90procentní hranici. Jenže když se rozhodovalo o tom, kdo se v úvodním kole postaví proti střelám nájezdníků z Colorada v čele s Nathanem MacKinnonem, šestadvacetiletý odchovanec Dukly ostrouhal. Hlavní trenér Bill Peters a jeho expertní poradce v oblasti maskovaných mužů Jordan Sigalet po vášnivých diskuzích raději vsadili na know-how jeho staršího kolegy.

„Myslím, že jsme o tom hovořili asi čtyři dny v kuse. Jsem nadšený z toho, že jsem dostal pro první zápas přednost. Snad se uvedu dobře,” hlásil Smith před úvodním kláním pro Calgary Sun.

Premiéra mu vyšla skutečně skvěle. Solidní výkon v podobě 26 zásahů korunoval čistým kontem. Jenže po něm přišla šňůra čtyř porážek v řadě, přičemž dvakrát bezmála stokilový gólman schytal dokonce „bůra”. Velký favorit na zisk poháru vyklízel scénu už po pěti zápasech.

Nové působiště, totožné dilema

Jenže v hokejovém kalendáři jsme zase o rok dál. Smith mezitím přesedlal k hlavnímu rivalovi z Edmontonu, kde zažil z osobního pohledu možná ještě úspěšnější ročník než vloni. Jinak je ale situace prakticky stejná. S parťákem Mikkem Koskinenem si poctivě rozdělili starty v základní části (Smith – 37, Koskinen – 34). Fin má o trochu lepší čísla ve stěžejních statistikách, jako je úspěšnost zásahů, gólový průměr nebo celkový počet inkasovaných branek.

Kdo tedy dostane zelenou v kvalifikačním kole proti Chicagu?

„Připravuji se na to, že půjdu do prvního zápasu v roli jedničky, ale myslím si, že Mikko dělá totéž. Takhle jsme k tomu přistupovali celou sezonu a vytvořili jsme mezi sebou skvělou, zdravou konkurenci,” prozradil Smith webu NHL.com. „Právě proto jsme letos sklízeli úspěch. Oba jsme byli schopní přispět svým dílem k vítězstvím.”

Koskinen měl v konečném zúčtování o jednu výhru méně než kanadský veterán. Nad prvním utkáním série ale zatím nepřemýšlí. Nebo možná přemýšlet nechce.

I on si totiž uvědomuje, že v rozhodování hlavního kouče Davea Tipetta může znovu hrát nemalou úlohu slovo zkušenost. Fin možná působí chladným dojmem a nenechává na sobě znát sebemenší nervozitu. Faktem ale zůstává, že na svůj debut v play off NHL stále čeká.

Tippett má navíc Smithe v lásce. Vzájemnou symbiózu si vyzkoušeli už u Coyotes, které společnými silami v roce 2012 dovedli do konferenčního finále. Celkově v kabině pouštního klubu strávili sedm let. Jenže duely v zápolení o Stanleyův pohár nevyhrává jen přátelské pouto. O jedničce Oilers se tak patrně rozhodne zejména na základě aktuální formy v tréninkovém kempu.

„Snažíme se je neustále monitorovat. Doposud oba vypadali velmi dobře, ale snažím se na toto téma hovořit i s trenérem brankářů Dustinem Schwartzem nebo se samotnými hráči. Uvidíme, jak se to vyvrbí,” nechává prostor ke spekulacím trenér Edmontonu.

VIDEO – Kdo dostane v Edmontonu šanci mezi tyčemi?

