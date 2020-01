OHLÉDNUTÍ: Winter Classic v Dallasu předčilo očekávání a umlčelo kritiky

85 630. Přesně tolik lidí navštívilo novoroční duel pod širým nebem mezi Dallasem a Nashvillem. Více diváků si našlo cestu pouze na Winter Classic v roce 2014, kdy se utkali Detroit Red Wings a Toronto Maple Leafs. Vysoká návštěvnost však nebyla tím jediným, co udělalo pořadatelům radost, sledovaná událost přinesla i řadu dalších zážitků, které stojí za zmínku.

V první řadě je třeba říct, že jestli někdo pochyboval o tom, že rozlehlý stadion Cotton Bowl Stadium zvládnou fandové naplnit (a vězte, že takové hlasy zaznívaly), teď by měl přispěchat s omluvou. Vždyť vedení NHL původně plánovalo prodávat na nejjižněji hrané Winter Classic v historii 65 tisíc lístků, pro velký zájem nakonec nechalo počet sedaček rozšířit na necelých 86 tisíc.

„Atmosféra mluvila sama za sebe, bylo to opravdu velkolepé,“ nechal se při hodnocení akce slyšet komisionář Garry Bettman, jenž se svými kolegy z vedení soutěže zaznamenal další úspěch do sbírky.

Drtivou většinu sedaček pochopitelně obsadili domácí příznivci, jenže zahanbit se nenechali ani podporovatelé Nashvillu – podle údajů, které poskytla NHL, vyrazilo na Winter Classic do Texasu více fanoušků Predators, než by se jich vlezlo do nashvillské Bridgestone Areny.

„Jediná stížnost, kterou jsme na Winter Classic obdrželi, se týkala velkého množství lidí v prostorách stadionu. A vzhledem k tomu, že šlo o náš cíl, tak tuhle námitku s radostí přijímáme. Opravdu skvělý zážitek,“ zářil Bettman.

Hráči kovbojové a závody prasat

Winter Classic v Dallasu navíc potvrdilo, že NHL je jedna velká show, kde zdaleka nejde pouze o hokej. Samotné utkání mezi Stars a Pedators bylo pouze třešničkou na dortu celodenního programu, který mohli návštěvníci (a také hokejisté s rodinami) užívat.

Hráči Predators se v rámci vzpomínky na zpěváka Johnnyho Cashe převlékli všichni do černého (Cash byl touto barvou oblečení proslulý, pozn. autora), zatímco hrdinové Hvězd vyšli před fanoušky přestrojení za kovboje. Návštěvnici pak vychutnávali výtečné místní pochutiny, užívali jízdy na rodeu nebo přihlíželi závodům prasat. A to už nemluvíme o vzácných hostech, kteří Winter Classic navštívili.

„Přesně takhle jsme si to představovali,“ měl radost prezident Dallas Stars Brad Alberts. „

„Vždycky mě dostane, když v naší hale vyjedeme na led před úžasní publikum. Ale tohle byla ještě úplně jiná úroveň,“ liboval si útočník Hvězd Jason Dickinson.

Počasí nezklamalo

Co udělalo nejen organizátorům, ale všem účastníkům Winter Classic dost možná největší radost, bylo počasí. Nepotvrdily se totiž obavy z příliš vysokých teplot a vytrvalého deště, ve výsledku teploměr ukazoval něco kolem 12 stupňů Celsia a deštníky také nebyly potřeba.

A aby den jako stvořený pro hokej přinesl i další pozitiva, nabídlo střetnutí Dallasu s Nashvillem 6 branek, přičemž se z výhry 4:2 radovali diváci odění do zelenobílých barev.

„Když Blake Comeau před koncem druhé třetiny snížil na 1:2, bylo to nejlepší možné načasování, abychom fanoušky dostali do varu. Tento moment nás jednoznačně nakopl k obratu,“ tušil kapitán týmu Jamie Benn.

Zkrátka a dobře – utkání Winter Classic v Dallasu nejenže naplnilo očekávání, ono je dokonce předčilo. Co z toho plyne? Přestože s sebou partie hrané na jihu Spojených států nesou vysoké riziko nepříznivého počasí, rozhodně stojí za úvahu v těchto končinách brzy uspořádat další klání pod širým nebem.

