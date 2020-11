OHLÉDNUTÍ: Rozšiřovací draft 1993. Do ligy vtrhli Kačeři a Panteři

Jen několik měsíců po začátku ročníku, ve kterém se poprvé představily nové týmy Ottawy a Tampy, oznámilo vedení nejslavnější hokejové ligy světa další přírůstky. Prosinec 1992 se zapsal do hokejového kalendáře jako den zrození Mocných kačerů z Anaheimu a floridských Panterů.

V předchozích dílech jsme zmiňovali, jakým složitým postupem museli žadatelé o členství v exkluzivním hokejovém klubu projít, proto je až s podivem, jakou rychlostí proběhl další díl plánované expanze. Důvod byl však zcela prostý. Peníze.

Michael Eisner, generální ředitel společnosti The Walt Disney Company a šéf Blockbuster Entertainment Wayne Huizenga podepsali bez mrknutí oka šeky na 50 milionů dolarů a tím bylo rozhodnuto. Liga se rozšíří o týmy z Kalifornie a Floridy.

Společnost Walta Disneyho uvedla shodou okolností na podzim roku 1992 do kin film z hokejového prostředí “The Mighty Ducks” neboli “Mocní kačeři”. O názvu týmu tak bylo v podstatě rozhodnuto. Podle partnerské smlouvy s městem muselo být součástí názvu klubu i jméno města, proto byl klub oficiálně pokřtěn na “Mighty Ducks of Anaheim”. Bylo to poprvé a naposledy v historii, co měl klub v názvu týmu jako první přezdívku a až potom název města.

To Huizenga nechtěl pojmenovat klub po konkrétním městě. Ačkoliv jeho firma sídlila ve městě Fort Lauderdale poblíž Miami, při debatách o názvu týmu preferoval obecnější pojmenování - Florida. I proto, že měl přislíbenou franšízu na baseballový tým, který plánoval pojmenovat Florida Marlins. Nakonec nový tým pojmenovali Florida Panthers. Floridský panter je poddruh severoamerické pumy obývající jižní část Floridy a je jejím oficiálním státním zvířetem.

Pravidla rozšiřovacího draftu

Pravidla pro existující týmy ohledně ochrany svých hráčů se oproti předchozím draftům lehce pozměnila. Důvod byl nasnadě. Podmínky pro nové týmy v rozšiřovacích draftech 1991 a 1992 byly nevýhodné a jejich dosavadní výsledky bídné. Jenže zatímco za Ottawou tehdy stála skupinka drobných realitních makléřů a vlastnická skupina Tampy se sestávala ze záhadných japonských bankéřů, budoucí týmy Anaheimu a Floridy to bylo jiné kafe. Disney studio a Blockbuster byly skutečně “velké ryby” a podobně ponižující podmínky rozšíření by určitě nepřijaly.

Liga tedy rozhodla, že si stávající týmy mohou chránit jednoho brankáře, pět obránců a devět útočníků. Hráči, kteří měli za sebou první sezóny, byli z draftu vyjmuti. Ze soupisek San José, Ottawy a Tampy byli vyjmuti ještě hráči, kteří měli za sebou pouze dvě sezóny.

Každý tým musel nabídnout jednoho brankáře, jednoho obránce a dva útočníky, kteří měli odehraný určitý počet utkání v předchozí sezoně. Nové týmy Anaheimu a Floridy si v draftu každý vybraly tři brankáře, osm obránců a třináct útočníků. Každý ze stávajících týmů mohl ztratit pouze jednoho brankáře a jednoho obránce. Tým, který ztratil brankáře, nemohl ztratit obránce.

Podmínky, za kterých Kačeři a Panteři do ligy vstoupili, tak byly mnohem výhodnější, než za kterých do ligy vstupovali poslední tři nováčci. Aby jim to liga nějak kompenzovala, rozhodla se dát rozšiřovacímu draftu určitou nadstavbu, a to v podobě dodatku k tomuto draftu. V něm by si Žraloci, Blesky a Senátoři vybrali po dvou hráčích z nově vytvořených soupisek Anaheimu a Floridy.

Při předchozích rozšiřovacích draftech musely týmy zveřejnit seznamy hráčů, kteří budou k dispozici. Tento draft zavedl povinnost zveřejnit i seznamy chráněných hráčů. Kluby tak musely učinit do 20. června 1993. O čtyři dny později se konal v Quebec City samotný expanzní draft.

Na seznamech chráněných hráčů se objevilo i několik jmen českých hokejistů. Buffalo sem zařadilo obránce Petra Svobodu, Calgary nechtělo přijít o dvojici František Musil a Robert Reichel, Chicago si cenilo služeb Františka Kučery, Hartford zapsal útočníka Roberta Krona, Devils nezapomněli na Bobbyho Holíka, Philadelphie si pojistila Josefa Beránka, klenot Penguins Jaromír Jágr na jejich seznamu nechyběl, Quebec se nechtěl vzdát Martina Ručínského, Tampa si jistila kanonýra Petra Klímu, Vancouver nadějného Petra Nedvěda a Washington tvůrce hry Kladeňáka Michala Pivoňku.

Na seznamech hráčů, kteří byli novým týmům k dispozici, se objevili tito čeští hokejisté: Dominik Hašek, Vladimír Růžička, David Volek a Milan Tichý. Právě obránce Chicaga Tichý byl jediným Čechem, který byl v tomto draftu vybrán. Florida Panthers si ho zvolila ze sedmého místa, tedy jako prvního obránce vůbec.

Hráči vybraní Floridou Panthers:

Brankáři: John Vanbiesbrouck, Mark Fitzpatrick, Daren Puppa

Obránci: Milan Tichý, Paul Laus, Joe Cirella, Alexander Godynjuk, Gord Murphy, Steve Bancroft, Stéphane J. G. Richer, Gord Hynes

Útočníci: Tom Fitzgerald, Jesse Belanger, Scott Levins, Scott Mellanby, Brian Skrudland, Mike Hough, Dave Lowry, Bill Lindsay, Andrej Lomakin, Randy Gilhen, Doug Barrault, Marc Labelle, Pete Stauber

Mighty Ducks of Anaheim zvolili následující hráče:

Brankáři: Guy Hebert, Glenn Healy, Ron Tugnutt

Obránci: Alexej Kasatonov, Sean Hill, Bill Houlder, Bobby Dollas, Randy Ladouceur, David Williams, Dennis Vial, Mark Ferner

Útočníci: Steven King, Tim Sweeney, Troy Loney, Stu Grimson, Terry Yake, Jarrod Skalde, Bob Corkum, Anatolij Semjonov, Joe Sacco, Lonnie Loach, Jim Thomson, Trevor Halverson, Robin Bawa

Ve druhé fázi si Tampa Bay vybrala z Anaheimu brankáře Healyho a z Floridy gólmana Puppu. Ottawa si vybrala z Anaheimu útočníka Viala. Sharks si nevybrali nikoho.

Jak dopadla první sezóna pro nové týmy? Příznivější podmínky draftu se projevily a úvodní vystoupení obou týmů nebylo tak tragické jako v minulých letech. Anaheim i Florida obsadily shodně deváté místo ve svých konferencích, tedy těsně za branami postupu. Ale zatímco Anaheim získal 71 bodů a na osmé Chicago ztrácel propastných 11 bodů, Florida nasbírala 83 bodů a na postupovou příčku jí chyběl pouhý bod.

