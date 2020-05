OHLÉDNUTÍ: Minnesota North Stars – severní hvězda, která zářila, pohasínala, až zhasla úplně

Jejich dresy s písmenem “N” zakončeným hvězdou v kombinaci zelené, bílé a žluté barvy, se pravidelně objevují na předních místech v anketách o nejkrásnější hokejové dresy všech dob. Ale ani krásné dresy a dvě účasti ve finále play off je neudržely v nejslavnější hokejové lize déle než 26 let.

Klub z Minnesoty vstoupil do NHL v roce 1967 jako jeden ze šesti expanzních týmů. Zbylá pětice šťastlivců zahrnovala týmy: Oakland, California, Los Angeles, Philadelphia, Pittsburgh a St. Louis. Domácí zápasy si diváci užívali v aréně Met Center v Bloomingtonu.

První gól v historii klubu vstřelil Bill Masterton. Ten se stal v průběhu úvodní sezóny terčem tvrdého zákroku, při kterém se udeřil hlavou o led, upadl do bezvědomí a o dva dny později zranění v nemocnici podlehl. Bylo mu teprve 29 let a je dosud jediným hokejistou NHL, který zemřel přímo na následky zranění během hry. Klub na jeho počest vyřadil dres s číslem 19 a hokejoví novináři na jeho počest každoročně udělují “Bill Masterton Trophy” hráči, který spojuje své mistrovství s příkladnou oddaností a věrností hokeji.

Lídry klubu v těchto letech byli především gólman Lorne “Gump” Worsley, kapitán týmu obránce Ted Harris nebo útočníci Bill Goldsworthy, J.P. Parise (otec Zacha Pariseho, současného hráče Minnesoty Wild), Lou Nanne, Dennis Hextall (strýc Rona Hextalla, brankářské legendy Philadelphie Flyers).

Koncem sedmdesátých let byly Severní hvězdy v krizi, brány play off pro ně zůstávaly povětšinou zavřené a návštěvnost vytrvale klesala. Využily tedy nabídku majitelů Cleveland Barons, kteří na tom byli podobně bídně, na sloučení obou klubů. Minnesota North Stars klub z Clevelandu vlastně pohltila. Ponechala si své hráče i historii a převzala po Clevelandu pozici v Adamsově divizi. Na oplátku se Gordon a George Gundovi, majitelé Barons, stali většinovými vlastníky Severních hvězd.

Zlaté osmdesátky

Do gólově nejplodnější éry v dějinách ligy vstoupily Hvězdy posíleny o jedničku draftu Bobby Smithe, Neala Brotena nebo ostrostřelce Dina Ciccarelliho. Na výsledcích mužstva to bylo znát. V playoff 1980 se borci North Stars probojovali do semifinále a o rok později dokráčeli až do finále, kde nestačili na favorizované Islanders.

V roce 1981 zamíchala liga s rozložením týmů v jednotlivých divizích a Severní hvězdy se ocitly v Norrisově divizi, která jako jediná měla šest týmů. Se změnou se vyrovnaly parádně, když nasbíraly 94 bodů a získaly svůj první divizní titul. Výraznou měrou k tomu přispěl útočník Dino Ciccarelli, který nastřílel 55 branek, čímž vytvořil nový klubový rekord. V playoff se jim ale nedařilo, vypadli hned v prvním kole s chicagskými Jestřábi.

O rok později Minnesota svůj bodový počin ještě vylepšila, zaznamenala rekordních 96 bodů, ale v playoff jí opět vyřadilo Chicago, i když tentokrát až o kolo později.

To už oblékal zelenobíložlutý dres další vynikající útočník a budoucí klubová legenda Brian Bellows. Ve své nováčkovské sezoně nasázel 35 branek a přes metu 30 branek se dostal za své desetileté působení v týmu Severních hvězd ještě šestkrát. S 342 vstřelenými brankami je druhým nejlepším střelcem v klubové historii, hned za Mikem Modanem (557 branek). Deset přesných zásahů ztrácí třetí Ciccarelli.

V roce 1984 získaly Severní hvězdy svůj druhý divizní titul a konečně v play off vyřadily nepříjemné Jestřáby. Dokráčely až do konferenčního finále, kde ale byl nad jejich síly supertalentovaný tým edmontonských Olejářů.

Ve druhé polovině osmdesátých let přišel výkonnostní útlum. Jak moc k tomu přispěla výměna populárního Bobby Smithe do Montrealu za Keitha Actona a Marka Napiera lze pouze spekulovat. Tým sice díky bídným výkonům volil v roce 1988 jako první a získal svou budoucí legendu Mikea Modana, ale dlouhodobé problémy s návštěvností v kombinaci s bídnými výkony týmu donutili klubové majitele k hrozbám o přestěhování týmu.

Změna majitele a přestěhování klubu

Bratři Gundovi, majitelé Severních hvězd, chtěli klub přestěhovat do oblasti kolem San Franciska. Liga to odmítla v naději, že z této lukrativní oblasti vzejde úplně nový expanzní tým, který za vstup do ligy zaplatí tučný poplatek. Jako kompenzaci jim nabídla právě tuto možnost. Gundovi zaplatili licenční poplatek za nový tým San Jose Sharks a Severní hvězdy prodaly konsorciu vedeném kanadským investorem Normanem Greenem. Součástí dohody bylo i to, že si Sharks nejdříve vyberou hráče z Minnesoty a poté proběhne rozšiřovací draft, kde si doplní soupisku i Severní hvězdy.

To vše proběhlo po úspěšném playoff 1991, kdy se Minnesota překvapivě probojovala, podruhé a naposledy, až do finále Stanleyova poháru. Na cestě k vrcholu vyřadila Chicago i St. Louis, dva nejlepší celky základní části. Prvních pět zápasů finálové série s Pittsburghem Penguins bylo herně i výsledkově vyrovnaných. Pittsburgh vedl 3:2 na zápasy a šestý duel se odehrál v Metropolitan Sports Center v Bloomingtonu. Domácí prostředí mužstvu Severních hvězd štěstí nepřineslo. Faktor “Mario Lemieux” se projevil v plné síle a hosté z města oceli uštědřili domácím krutou porážku 0:8. Je to jedna z nejvýraznějších porážek v historii finálových bojů.

V roce 1992 se nový majitel Hvězd rozhodl klub přestěhovat. Opět ho lákala lukrativní oblast Kalifornie. Jenže liga už měla na stole nabídku společnosti The Walt Disney na vytvoření dalšího expanzního týmu v Anaheimu. Výsledkem jednání bylo, že Green nechá tuto společnost vytvořit tým Mocných kačerů z Anaheimu a na oplátku si vybere místo, kam přestěhuje Severní hvězdy. Green si vybral Dallas a po sezóně 1992-93 tam klub přesunul.

Tým se přejmenoval na Dallas Stars a ke klubovým barvám přibyla černá a zlatá. Také zelená trochu potemněla.

Do Minnesoty se nejslavnější hokejová liga světa vrátila v roce 2000, kdy se její součástí stala Minnesota Wild.

