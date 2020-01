OHLÉDNUTÍ: Historie ruského dobývání Ameriky (první část)

Ovečkin, Malkin nebo třeba Kučerov, to jsou jen některá jména ruských hokejistů, která se každoročně objevují mezi adepty při hlasování o nejlepší hráče sezóny. Ruský (dříve sovětský) systém výchovy mladých hokejistů se zdá být bezednou studnicí hokejového talentu. Ale cesta vyslanců Matičky Rusi do nejlepší hokejové ligy světa nebyla ani zdaleka procházkou růžovou zahradou, překážek se jim do cesty stavělo víc než dost.

Tou největší byla tzv. „železná opona“. Politický systém v tehdejším Sovětském svazu, a potažmo v celém východním bloku, nebyl volnému pohybu osob nikterak nakloněn. Úspěchy na sportovním kolbišti byly brány jako skvělá propagace tehdejšího komunistického režimu, který tudíž neměl žádný zájem pouštět své nejlepší hokejisty do světa.

Nebyla stanovena ani žádná kritéria pro možnost legálního odchodu do zahraničního klubu, tak jako například v Československu (věk 30 let a titul mistra světa). Jedinou možností tak byla emigrace. K tomu se však až do roku 1989 žádný sovětský hokejista neodhodlal.

1982-83: V této sezóně se objevil na ledě nejslavnější hokejové ligy světa první hráč, který prošel sovětským tréninkovým systémem. Viktor Nečajev, který odehrál v nejvyšší sovětské lize přes 300 zápasů, si vzal Američanku a požádal o vystěhování do USA. Zřejmě proto, že nepatřil k top hráčům, nikdy nereprezentoval, dostal svolení úřadů a zamířil za oceán. Los Angeles Kings ho draftovali v sedmém kole a v následující sezóně odehrál tři zápasy po boku slavné Triple Crown Line, jak se přezdívalo útoku ve složení Simmer-Dionne-Taylor. Vstřelil jeden gól, poté byl odeslán na farmu a do NHL se už nikdy nepodíval.

1988-89: Na dalšího vyslance slavné sovětské školy si NHL musela počkat až do roku 1989, kdy dostal oficiální souhlas hokejového svazu k přestupu Sergej Prjachin. Během tří sezón v dresu Calgary Flames odehrál 46 zápasů, nasbíral 11 bodů a poté přesídlil zpět do Evropy. Tento rok přivítala NHL také prvního sovětského emigranta. Při mistrovství světa ve Švédsku opustil výpravu Alexandr Mogilnyj, vycházející hvězda ruského hokeje. O rok později ho při Hrách dobré vůle v Seattlu následoval Sergej Fjodorov. Třetí člen mladé nadějné útočné formace Pavel Bure odešel do NHL v roce 1991.

1989-90: Po nástupu Michaila Gorbačova k moci začaly ledy pomalu tát a zámořská liga přivítala i ty největší hvězdy sovětského hokeje. Obránci Fetisov s Kasatonovem oblékli dres Ďáblů z New Jersey, Krutov s Larionovem zamířili na západ Kanady do Vancouveru a Makarov do Calgary. Jak se tyto legendy světového hokeje adaptovaly na zcela odlišný styl hokeje? Fetisov s Larionovem zanechali zřejmě nejlepší dojem. Jejich cesty se sešly v Detroitu, kde společně získali dva prsteny za vítězství ve Stanleyově poháru. Makarov získal ve své první sezóně trofej pro nejlepšího nováčka a celkově odehrál přes 400 zápasů s bilancí skoro bod na zápas. Alexej Kasatonov, parťák Fetisova z elitního obranného páru sovětské reprezentace, nezanechal v zámoří žádnou výraznou stopu. To působení Vladimíra Krutova můžeme směle označit za propadák. Výrazná nadváha a bídná kondice přispěly k tomu, že se tento jinak excelentní střelec vrátil do Evropy už po jedné sezóně.

1992-93: První sezóna, ve které ruští hokejisté naplno zazářili. Mogilnyj přezdívaný „The Great Alexander“ vstřelil 76 gólů a dělil se o první místo s finským bleskem Teemu Selännem. Stejná dvojice obsadila i místa pravého křídla ve výběru hvězd. Fin Selänne v prvním a Mogilnyj ve druhém. Další z nadějných ruských hráčů Pavel Bure navázal ve Vancouveru na svou skvělou nováčkovskou sezónu a ovládl týmové bodování se ziskem 110 bodů za 60 gólů a 50 asistencí.

1993-94: Sergej Fjodorov z Detroitu prožívá skvělou sezónu, 120 bodů a +48 v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených brankách mu vynese zisk Hartovy trofeje pro nejužitečnějšího hráče, Selkeovy trofeje pro nejlépe bránícího útočníka, Lester B. Pearson Award pro nejlepšího hráče sezóny na základě hlasování hráčů a nominaci do prvního týmu hvězd. Tam se prostřílí i „Ruská raketa“ Pavel Bure. Ten si zahrál i finále Stanleyova poháru proti Jezdcům z New Yorku. Ti byli nakonec úspěšnější, takže se v jejich dresu mohli radovat i čtyři jeho krajané: Němčinov, Karpovcev, Zubov a Kovaljov. V této sezóně je také jmenován Alexandr Mogilnyj kapitánem Buffala Sabres a stává se tak prvním ruských (sovětským) hráčem, kterému bylo na dres týmu NHL přišito kapitánské „céčko“.

1995-96: V této sezóně se zrodila tzv. „Ruská pětka“. Trenérská legenda Scotty Bowman, který toho času šéfoval střídačce Detroitu, udělal jeden ze svých geniálních tahů. Do zápasu s Calgary vyslal pětku výhradně z hráčů bývalého Sovětského svazu. V útoku se prohánělo trio Larionov-Fjodorov-Kozlov a z obrany je jistila dvojice Fetisov-Konstantinov. Takto složená pětice na ledě dominovala a výrazně pomohla Detroitu nejen k vítězství v tomto zápase, ale i k rekordnímu zápisu 62 vítězství v sezóně a zisku 132 bodů, čímž Rudá Křídla zaostala o pouhý bod za dosavadním maximem slavných Canadiens ze sezóny 1976-77. Sergej Fjodorov získal svou druhou Selkeho trofej a spolu s týmovým spoluhráčem Konstantinovem a Mogilnym z Buffala byl vybrán do druhého týmu hvězd.

V letech 1997 a 1998 se detroitská „Ruská pětka“ výrazně zasloužila o dva triumfy týmu z města motorů. V létě 1997 utrpěl při autonehodě obránce Konstantinov vážné zranění, které předčasně ukončilo jeho kariéru. Do konce milénia se výrazněji prosadil ještě Sergej Samsonov z Bostonu, který obdržel cenu pro nejlepšího nováčka sezóny 1997-98. O rok později se do druhého týmu hvězd probojoval Alexej Jašin, kapitán ottawských Senátorů. Ruská raketa Pavel Bure, neustále laborující s bolavým kolenem, si na konci sezóny 1999-2000 vystřílel cenu pro nejlepšího střelce sezóny Maurice „Rocket“ Richard Trophy.

První dekáda s masivní účastí hráčů z hrdé Matičky Rusi ukázala, že skvěle trénovaní a technicky vybavení ruští hráči se dokáží nejen přizpůsobit, ale dokonce i výrazně ovlivnit vývoj v nejslavnější hokejové lize světa. Jak se jim dařilo v novém tisíciletí, to si připomeneme příště.

