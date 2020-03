Odměna za poctivost a dřinu. Šimek má v San Jose novou čtyřletou smlouvu

Vždycky si musel všechno vybojovat. Extraligu, reprezentaci i NHL. Radim Šimek prožil tvrdé začátky na farmě, po průniku mezi elitu ho zabrzdilo vážné zranění kolena. Ale odchovanec hokeje v Benátkách nad Jizerou veškeré překážky překonal a teď sklidil velkou odměnu. Jak informuje iSport.cz, bývalý zadák Liberce má v kapse novou smlouvu se San Jose!

Kontrakt byl podepsán v noci na neděli, klub to co nevidět oficiálně oznámí. Šimek se s vedením Sharks dohodl na prodloužení spolupráce o další čtyři roky, podle zmíněného zdroje by si měl celkem vydělat kolem osmi miliónů dolarů. S bonusy i víc. Účastník MS 2016 a 2017 si tím pádem polepší víc než trojnásobně.

Pracovitý obránce sklidil odměnu za tvrdou práci, trpělivost a za poctivost. V loňské sezoně se dokázal prosadit do prvního týmu San Jose, jenže po dvou měsících se vážně zranil v souboji s Coppem z Winnipegu. „Staly se mi tři věci najednou. Měl jsem přetržený křížový i postranní vaz v koleně a navíc poškozený meniskus," popsal loni v létě pro hokej.cz.

Šimek se zakousl. Postupoval podle pokynů lékařů a pilně rehabilitoval. Jakmile mohl, začal nohu zatěžovat. A poctivě dřel. „Obětoval jsme tomu celé léto. Úplně všechno! Manželce jsem po svatbě řekl, že dovolená musí počkat," usmál se. Dělal maximum, aby se dokázal vrátit. A aby si u Žraloků řekl o novou smlouvu. „To byla moje priorita," pravil rázně.

Teď je nový kontrakt skutečností. „Radim je nesmírně pracovitý, poctivý kluk. Svojí pílí to dotáhl, kam si přál, i když z počátku tomu ne vždy věřil. Ale jakmile zjistil, co prosazení se do sféry v NHL obnáší, projevila se u něj i další vlastnost. Trpělivost. Také díky ní se postupně vypracoval do základní sestavy Sharks," uvedl pro iSport.cz hráčův zástupce Petr Hemský.

Šimek je poslední dobou pevným článkem defenzivy San Jose. Podobně jako v minulé sezoně nastupuje ve dvojici se zkušeným Brentem Burnsem. V sobotním duelu proti Pittsburghu, který Sharks vyhráli 5:0, strávil Šimek na ledě téměř 22 minut.

Sám na sebe může být hrdý. „Moje jediné přání před sezonou bylo, abych byl zdravý a dokázal se vrátit. Když jsem v NHL tak slibně začal, dělal jsem úplně všechno, abych na to zase dokázal navázat," řekl v srpnu. Teď že se mu přání splnilo. Nová smlouva dává Šimkovi ohromnou motivaci do dalších let, které spojí se Žraloky.

