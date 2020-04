Odejde Rittichovi konkurent? Talbot chce být brankářem číslo jedna

Calgary Flames loni zažili úspěšnou základní část, z play off se ale pakovali hned v prvním kole. V letošním ročníku tak měl kanadský celek co napravovat, dlouhou dobu se mu však příliš nedařilo. Před blížící se vyřazovací částí (pokud by do ní Flames skutečně pronikli) musel trenérský štáb vyřešit palčivou otázku: postaví mezi tři tyče Davida Ritticha nebo Cama Talbota?

V posledních měsících totiž lepší formou disponoval kanadský veterán. Calgary přitom šlo do sezony s tím, že na pozici prvního brankáře zabuduje Davida Ritticha. Český gólman měl v zádech poměrně dobrý předchozí ročník, který měl tento rok potvrdit.

Jenže postupem času ztratil formu a brankoviště čím dál častěji hájil jeho zkušenější kolega. Dvaatřicetiletému Talbotovi ale na konci června končí smlouva a není jasné, zda bude v organizaci pokračovat.

„Nevyloučil bych, že se vrátím. Mým cílem, když jsem sem přišel, bylo ukázat zbytku ligy, že stále mám na to být brankářskou jedničkou. Myslím, že jsem toho dosáhl,“ řekl Talbot v pátek v rozhovoru pro Sportsnet.

„Proto jsem chtěl jednoletou smlouvu, chtěl jsem rok na vykoupení,“ pokračoval rodák z Caledonie. „Věděl jsem, že když přijedu na kemp zdravý a ve správné situaci, tak se budu moci vrátit do formy. Myslím, že jsem minulý rok hrál přes nějaké věci, přes které bych neměl hrát. Ale když jsem zdravý a na vrcholu své hry, tak můžu být jedním z nejlepších v lize.“

Talbot v uplynulé sezoně působil u rivala v Edmontonu, v únoru byl vyměněn do Philadelphie. 1. července podepsal s Calgary roční kontrakt na 2,75 milionu dolarů. Na startu letošního ročníku mnoho prostoru nedostával, v poslední době se ale jeho šance na setrvání v Kanadě zvýšily.

„Nevím, jestli jsem tenhle rok opravdu dostal šanci být jednička,“ pravil Talbot. „Vím, že chtěli vidět, co se děje s Rittichem, tak nějak jsem věděl, že to přijde. Myslím, že když jsem dostal příležitost se ukázat, tak jsem to zvládl. Samozřejmě bych rád hrál víc než 50 na 50, ale i tak by to byl další krok, takže bych to bral.“

