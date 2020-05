Odejde Barrie z Toronta? Maple Leafs si ho nejspíš nebudou moct dovolit

Minulé léto se po osmi letech stěhoval z Colorada a nelze vyloučit, že po této sezoně znovu změní dres. Tyson Barrie bude letos poprvé v kariéře neomezeně volným hráčem. Jaká je šance, že zůstane v Torontu?

Jestli někdo napjatě sleduje poslední zprávy o výši platového stropu pro příští ročník, tak to musí být generální manažer Maple Leafs Kyle Dubas. Mladý funkcionář si totiž štědrými smlouvami pro torontské hvězdy tak trochu zavařil a nyní se ocitá v problémech.

Mezi hráče, kterým po sezoně končí současný kontrakt totiž patří i obránce Tyson Barrie, důležitá akvizice z loňského léta. Dubas by tohoto ofenzivního obránce jistě rád udržel ve své družině. Má ale vůbec šanci?

Podle serveru Capfriendly budou všechny dosud podepsané smlouvy torontských hráčů v příštím roce zabírat necelých 77 milionů dolarů. V případě, že dopady koronavirové krize neposunou platový strop nahoru, bude mít Dubas k dispozici jen 4,5 milionu dolarů. Barrie přitom poslední čtyři roky hrál v průměru za 5,5 milionu dolarů ročně a na smlouvu čeká řada dalších hokejistů.

Své situace si je zřejmě velmi dobře vědom i sám osmadvacetiletý obránce, při středečním hovoru s novináři totiž nepřímo zmínil nové angažmá. „Musí to být místo, kde potřebují někoho jako jsem já a je to dobrá organizace, která jde správným směrem. Myslím, že existuje hodně klubů, které tohle splňují,“ řekl Barrie.

„Jsou to zvláštní časy. Teď se hlavně musím připravit na to, že budeme hrát, tedy jestli budeme hrát, a uspět s Torontem v play off. Proto mě sem přivedli. Bylo by to velkolepé, takže doufejme, že dostaneme šanci,“ přidal ještě rodák z Victorie.

Barrie kromě toho promluvil i o tom, jak loňský trejd ovlivnil jeho pohled na změny působiště. „Nejsem si jistý, jestli jsem dal dostatečný kredit lidem, kteří byli vyměněni, museli změnit celý svůj život a hned zapadnout do nového týmu. Myslím, že je to o něco těžší, než jsem uznával. Jsem rád, že jsem si tím mohl projít,“ připustil.

Toronto prožívá sezonu jako na houpačce. Nepřesvědčivé výkony stály v listopadu místo trenéra Mikea Babcocka, na jehož místo přišel Sheldon Keefe. Pod jeho vedením se hra Maple Leafs zlepšila, mužstvo se však nevyhnulo řadě zaváhání. V době přerušení soutěže se kanadský celek přesto nacházel na postupových pozicích do play off.

„Myslím, že máme stejnou šanci jako kdokoliv jiný. Jsme docela mladý tým, takže jestli z toho někdo může vyjít připraven válet, tak to budeme my,“ uzavřel Barrie.

