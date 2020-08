Odchod Raska? Příznivci Bostonu nemusí smutnit, Halák začal výborně

Hokejisté Bostonu se museli před třetím zápasem série proti Carolině vypořádat s šokující novinou. Bublinu v Torontu se totiž rozhodla opustit z rodinných důvodů klubová jednička – Tuukka Rask.

Jdete do play-off s těmi největšími ambicemi, jenže v průběhu prvního kola přijdete o brankářskou jedničku. Pro mnohé kluby by to znamenalo obrovský problém, to ovšem není případ Medvědů z Bostonu.

Ti mají totiž na pozici dvojky Jaroslava Haláka.

O pětatřicetiletém veteránovi se často hovoří jako o nejlepším gólmanském náhradníkovi v celé National Hockey League.

A zcela právem. Bratislavský rodák dokázal za své působení v Bostonu zapsat fantastické statistiky, navíc vytvořil potřebný tlak na Tuukku Raska, který rázem musel o své místo bojovat, čímž ze sebe dokázal dostat maximum.

Když tedy Rask opustil bublinu, převzal povinnosti týmové jedničky Halák. Jako náhradník mu pak bude sloužit Dan Vladař.

Halák ukázal hned v prvním svém představení v prvním kole play-off, že příznivci Bostonu nemusí kvůli odchodu Raska smutnit.

Proti Carolině si vybral pouze jeden špatný moment, kdy nezvládl rozehrávku zpoza brány a jeho vyhození zachytil útočník Canes Nino Niederreiter, jenž puk pouze uklidil do opuštěné svatyně Bruins.

Jinak byl ale perfektní. Zkušený Slovák pochytal devětadvacet z třiceti střel Hurricanes a mohl se se spoluhráči radovat z druhého vítězství v sérii.

„Jsem hrdý na to, jak rychle Jaro zareagoval na tuhle situaci,“ chválil po utkání svého svěřence trenér Bruce Cassidy.

„Nebyl to pro Jara lehký úkol. On ale nastoupil a dal nám šanci vyhrát. Předvedl několik důležitých zákroků, především na začátku zápasu, kdy nás udržel ve hře,“ doplnil kouče forvard Patrice Bergeron.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+