Od Paříka po nováčky. Gólmani se těší na velký kemp do Rokycan

Už tradičně patří první prázdninový měsíc rovněž společnému soustředění brankářů všech mládežnických reprezentací, letošek nebude výjimkou. Nejtalentovanější čeští muži v masce se opět sejdou na zimním stadionu v Rokycanech.

36 brankářů a 19 trenérů. To jsou dvě zásadní čísla soustředění, které letos proběhne v Rokycanech od 13. do 17. července. Gólmany opět čeká pestrý program, rozděleni do dvou skupin vyrazí na led dvakrát denně, pečlivě se ale budou věnovat i suché přípravě.

Chybět nebudou ti nejzkušenější, které česká mládežnická scéna nabízí a kteří se začínají prát o mistrovství světa do dvaceti let. Tedy Lukáš Pařík, Nick Malík či Jan Bednář.

Právě tito mazáci zároveň poslouží coby vzory mladíkům, jež čeká vůbec první reprezentační akce v životě. Z kategorie U16 dorazí čtrnáct brankářů a jejich tréninkové „výkony“ bude na dálku pečlivě sledovat trenér Karel Beran, aby si udělal obrázek o nejvážnějších aspirantech na národní dres pro zápasové akce.

V reportáži HokejkaTV si můžete připomenout, jak probíhal loňský kemp. Na něm gólmanům radil třeba i Ondřej Pavelec, který nebude scházet ani letos:

Nominace na brankářský kemp

U20

Jan Škorpík (Sparta Praha), Lukáš Pařík (Spokane Chiefs, WHL), Šimon Zajíček (Litvínov).

U19

Nick Malík (Třinec), Pavel Čajan (Liberec), Jan Bednář (Karlovy Vary), Jakub Málek (Vsetín), Oldřich Cichoň (Sparta Praha).

U18

Daniel Král (Liberec), Tomáš Suchánek (Třinec), Filip Maláč (Jihlava), Oliver Šatný (Mladá Boleslav), Patrik Hamrla (Karlovy Vary), Lukáš Klika (TuTo Hockey, Finsko).

U17

Štěpán Vopravil (Liberec), Lukáš Malant (TuTo Hockey, Finsko), Štěpán Maleček (Karlovy Vary), Michael Schnattinger (Kometa Brno), Jakub Vondraš (Plzeň), Jan Špunar (Olomouc), Mario Žalčík (JYP Jyväskylä, Finsko), Ondřej Bizoň (Ilves Tampere, Finsko).

U16

David Tuhý (Litvínov), Michael Hrabal (Sparta Praha), Matyáš Petříček (Liberec), Daniel Forst (Mladá Boleslav), Adam Černý (Jihlava), Jan Kasal (Hradec Králové), Lukáš Matěcha (Pardubice), Daniel Jansa (Tábor), David Brodecký (Lions Curych, Švýcarsko), Jan Kavan (Kometa Brno), Adam Dybal (Havířov), Jakub Smolka (Vítkovice), Tomáš Málek (Zlín), Martin Neckář (Tigers Langnau, Švýcarsko).

Realizační tým

Trenéři brankářů

Radek Toth, Martin Láska, Jaroslav Kameš, Ondřej Pavelec, Radek Jirátko, Benjamin Sequens, Václav Fürbacher, Lukáš Mensator, Jiří Sklenář, Vratislav Vajner, Rostislav Košárek, David Kovářík, Martin Falter, Jiří Černoch, Stanislav Hrubec, Radim Žižka, Václav Pipek, Michal Mařík, Jan Švaříček

Lékař

MUDr. Vojtěch Třebický

Kustodi

František Ptáček a Jaroslav Hamza

