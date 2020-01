Ocenění pro Ritticha. Gólman Calgary se zúčastní Utkání hvězd NHL

Velké pocty a ocenění za výkony v barvách Flames se dočkal David Rittich. Český gólman ve službách Calgary se zúčastní Utkání hvězd NHL. Odchovanec jihlavského hokeje, který před odchodem do zámoří chytal za Mladou Boleslav, nahradí v nominaci na All Star Game jiného brankáře Darcyho Kuempera z Arizony.

David Rittich se dostal do výběru Pacifické divize, jeho spoluhráčem bude i útočník Tomáš Hertl ze San Jose. Třetím českým zástupcem, který se exhibice zúčastní, bude aktuálně nejlepší střelec NHL David Pastrňák z Bostonu, jenž byl jmenován kapitánem týmu Atlantické divize.

Zatímco Pastrňák si na All Star Game zahraje podruhé, na Davida Ritticha čeká velká premiéra. „Hodně to pro mě znamená. Teď si mohu říci, že jsem s nejlepšími hráči světa na Utkání hvězd NHL. Myslím, že to bude úžasný zážitek. Může mi to hodně pomoci v další kariéře," uvedl český gólman pro web Flames.

Účastník mistrovství světa 2018 si v letošní NHL zatím připsal 34 odchytaných utkání s průměrem 2,79 branky na zápas a úspěšností zásahů 91,3 procenta. Rittich dvakrát udržel čisté konto.

„Uvědomuji si, že jsem měl několik špatných utkání. Ale většinu zápasů jsem měl dobrých, věřím si. Hraju víc než dřív, se svými výkony jsem spokojený. Navíc kluci přede mnou odvádějí výbornou práci, hodně mi pomáhají," připomněl český reprezentant, který je letos u Plamenů brankářskou jedničkou.

Letošní All Star Game se uskuteční 25. ledna, exhibici bude hostit St. Louis.

