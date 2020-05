O co NHL hraje? Milióny od televizních společností mohou ovlivnit tuto i příští sezónu

Když projdete diskuse na sociálních sítích, narazíte na řadu komentářů doporučujících NHL okamžitě sezónu zrušit. Jistě, spousta jich volá po opaku. „Dal bych cokoli za trochu hokeje,“ píše nejeden fanoušek na twitteru Pierrea LeBruna. Odmítavé postoje ale rovněž nejsou výjimkou.

Autorovi tohoto textu připomínají jeho dětskou naivitu, s jakou kdysi ve slohové práci ke škodlivosti kouření navrhnul cigarety prostě zrušit. Otec si vzal dítko stranou a zasvětil jej do ekonomických souvislostí. Ty nejškodlivější věci, k DPH notabene zatížené vysokou spotřební daní, jsou totiž ten nejlepší byznys. NHL díky bohu rakovinu nezpůsobuje, ale byznys je to taky.

A o to tu jde především. O peníze. Hráči se zatím nerozhodli, co s výplatními šeky za duben. I kdyby se části svých příjmů vzdali, což beztak udělají prostřednictvím escrow fondu, bude mít management spousty klubů plné hlavy starostí.

O co tedy ještě zámořská soutěž hraje?

Především o příjmy z televizních práv. Podle rok starého článku Hockey News tvoří tři čtvrtiny příjmů NHL vstupné a tržby s ním spojené (merchandising - tedy hlavně reklamní předměty). Ze 4,88 miliardového obratu sezóny 2017-18 to bylo přesně 75,4 %. Dalších 636 miliónů, tj. 13 %, tvořila televizní práva; 560 mil., tj. 11,5 %, dodali sponzoři.

V posledním bodě je NHL nejrychleji rostoucí zámořskou ligou. Ze čtyř nejznámějších soutěží zvedla počet sponzorů za jedenáct let o 110 %, fotbalová NFL o 103 %. Celkové tržby jí za stejnou dobu narostly o 95 %, NFL o 103 %. Baseballová MLB i basketbalová NBA jsou sice v absolutních tržbách bohatší, v předmětném období ale tak rychle nerostly. NHL tedy posiluje pozice.

Zasazené do celkové struktury možná příjmy od televizních společností nevypadají významně, ale to jen zdánlivě. Čím méně liga dostane ze vstupného, tím víc musí nyní dojit to, co zbylo. Z jejích příjmů (HRR) smí jít podle kolektivní smlouvy na hráčské platy maximálně polovina. Televize tedy kryjí zhruba čtvrtinu mzdového rozpočtu NHL.

S nimi souvisí také původní snaha dohrát aspoň něco ze základní části. Pokud jí liga zcela odpíská, bude mít problémy s plněním televizních smluv. Ty jsou dvojí. Třeba s NBC má kontrakt přímo NHL, s řadou regionálních sportovních sítí (RSN – regional sports networks) mají smlouvy jednotlivé kluby.

A to je možná ještě větší kámen úrazu. Pokud nesplní nasmlouvané minimum dodávaných zápasů (obvykle 70), mají problém. Mohou jim být kráceny platby. A to velmi významně. Některým organizacím mohou dokonce hrozit pokuty. Jen v Americe asi dvanácti.

„Rádi by odehráli aspoň těch sedmdesát zápasů,“ řekl v květnu ve svém podcastu Brian Windhorst z ESPN. „Je to klíčové číslo slíbené regionálním sportovním sítím.“

Situace na televizním trhu je komplikovaná tím, že dodavatelé sportovní zábavy ustrnuli kompletně. „Nikdy nepadly všechny hlavní soutěže najednou,“ připomíná konzultant v oboru sportovně-mediálního průmyslu Lee Berke. „Nezbývá než si zařídit vyrovnání a žádat náhradu,“ chápe postoj televizáků.

NBA je na tom hůř než NHL, neboť je termínově pozadu, i v hokejové lize však řada klubů zápasovou kvótu nenaplnila. To může způsobit výpadek v HRR (Hockey related revenue) příjmech a ovlivnit kondici celé ligy, včetně výše platového stropu, do nadcházejících let. Při tom všem je zarážející, s jakou lehkostí odmítají zejména hráči týmů za postupovou osmičkou přemýšlet o tom, že by měli ještě obout brusle a dohrát sezónu.

Nejspíš právě jim vychází liga a hráčská asociace vstříc, když zvažuje dohrání pouze formou play off, a to všechno ještě v neobvyklém, tradici odporujícím formátu. Náklady takového kroku mohou být vysoké. Jasněji bude, až obě strany dohodnutý model oficiálně zveřejní.

Hráči o něm právě hlasují.

