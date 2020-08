NY Rangers: Necelé dva týdny a první tým odjíždí na dovolenou

Pamatuje ty obavy, jaká to bude v „bublině“ otrava? Sotva jsme se rozjeli a první tým opouští luxusní útočiště a následuje všechny ty, kteří do Toronta nebo Edmontonu ani neodcestovali. Nijak zvlášť to nebolelo. Jezdci byli oddělení od rodin necelé dva týdny.

Odlehčený úvod nechce vyvrátit fakt, že pro některé kluby to náročné bude. Kdo vydrží až do konce, zůstane bez blízkých přes dva měsíce. Kompenzací odloučeným budiž důstojná prezentace v play off a šance na Stanley Cup. Rangers přišli o naději ve třech utkáních.

Nepomohl jim ani Igor Šesťjorkin. Po dvou nezdarech Henrika Lundqvista šel do brány o víc než třináct let mladší nováček, ani ten ale neměl štěstí. V debutu v play off ho předčil James Reimer, který dal po dvou nasazeních vydechnout dosud úspěšnému Petru Mrázkovi.

Rangers si obnovenou sezónu moc neužili. Vypadli po porážkách 2:3, 1:4, 1:4.

Trenér přesto nebyl nespokojený. „Dneska jsme vypadali jako hokejový tým. Dvě třetiny jsme vypadali jako Jezdci. Bylo fajn vidět konečně náš nástup, ale bohužel, příliš pozdě,“ krčil rameny David Quinn.

Zatímco druhý duel ovládl hattrickem Andrej Svečnikov, ve třetím zářila stejná lajna, z níž nejvíc byl tentokrát vidět Sebastian Aho (2+1). Jeho nádhernou první branku utkání, druhou v play off, jsme pro vás včera vypíchli.

Rangers hořeli zejména v ofenzivě, kterou se jim nepovedlo nastartovat. Čtyři góly ve třech utkáních jsou málo. Nepovedlo se jim navázat na základní část. „V tréninkovém kempu jsme se snažili najít ty pocity, které jsme měli před přestávkou. V přípravě jsme tvrdě makali. Upřímně ten pocit prázdnoty bolí,“ mrzelo Miku Zibanejada.

Mladý tým je nadějí do budoucna. Šesťjorkin své spoluhráče podržel zejména za stavu 1:1, nakonec ale kapituloval. „Igor chytal dobře. Gólmani určitě nebyli naším problémem v této sérii,“ řekl Quinn, přestože Lundqvist inkasoval sedmkrát z 71 střel.

Quinnovi scházel větší příspěvek hlavně od první útočné šestky. Jezdci nechávali jalovou snahou vyniknout Reimera, jenž pochytal 37 střel. Měl tedy jen o málo méně zákroků, než Petr Mrázek v obou předešlých duelech (24+23).

„Nebojme se věci pojmenovat, lepší tým vyhrál. Ve třech zápasech ukázali, že jsou lepším mužstvem,“ zakončil kouč poražených.





Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+