Nový plán NHL: Žádné dohrávání základní části, 24 týmů rovnou o Stanley Cup

Jak říká klasik: Situace se mění každým dnem, každou hodinou. Podle obvykle dobře informovaného novinářského matadora Larryho Brookse z NY Post projednává NHL možnost vybodnout se na dohrání základní části a pustit se rovnou do bojů o Stanley Cup.

Pohárová část by se týkala 24 týmů. Série nikoli na čtyři vítězná klání, hrála by se pravděpodobně zkrácená kola. Pokud vás také zajímalo, jestli Alexandr Ovečkin nastřílí podeváté v kariéře padesát branek, nebo David Pastrňák jako historicky druhý Čech prolomí tutéž hranici a přidá sto bodů, možná budete mít smůlu.

Trudomyslnost a obavy jsou všudypřítomné a nepřehlédnutelné. Novináři, fanoušci i experti rozpolcení. Internet je plný výkřiků oběma směry. Dohrát. Zrušit. Co člověk, to názor.

Pro a proti

Bettmanovou hlavní motivací neodmávnout základní část jsou pochopitelně peníze. Nic si nenamlouvejme, v době, kdy se v televizi díváte výhradně na archivní zápasy (nic proti nim, často jde o skvostné kousky), by byly živé přenosy špičkové sportovní soutěže jako zjevení. Skvělá propagace značky.

Liga má navíc s televizními společnosti jasné dané závazky. Těch 189 duelů základní části, které zbývá dohrát, rovná se cca 150 miliónů dolarů. Při všech ztrátách, které už NHL přerušením utrpěla, by to byla vítaná injekce. Na druhé misce vah jsou ale rizika.

Existují relevantní obavy, že by došlo k průšvihu a krám by se musel znovu zavřít. Podruhé. Rychlý kalup k předání hlavní kolektivní trofeje se tak zdá bezpečnější než kompletní dohrávání sezóny. Vakcína neexistuje a nic si nenamlouvejme, hned tak nebude. Spolehlivost rychlotestů je především s ohledem na dlouhou inkubační dobu covid-19 sporná.

Další věc je vyloučit ze hry týmy, kterým o nic nejde. Někomu vadí, že kluby ze spodku konferencí nemají o co hrát. Trochu zvláštní argument. Totéž by totiž platilo, i kdyby sezóna normálně plynula. S ohledem na aktuální rizika by se ovšem někteří outsideři zbytku sezóny rádi vyhnuli. Ani to neplatí plošně. Jak řekl nedávno Rob Blake z Los Angeles: „Jakýkoli hokej lepší než žádný.“ Už kvůli výchově mladých hráčů, kteří lační po každé minutě mezi elitou.

Třetí punkt je obava, jak hráči zvládnou dlouhé odloučení od rodin. Upřímně, dohrát základní část je záležitost 20-25 dnů a pak by měla půlka z nich volno. Za další dva týdny by odjela na dovolenou půlka z druhé půlky. Nicméně pro ty, co by došli až do finále, by to i s kempy znamenalo tři a půl měsíce domácího vězení na hotelu.

Formát turnaje 24 týmů rovnou o Stanley Cup ještě není zcela odsouhlasen. Nicméně je diskutovanou možností. Jaký model liga vymyslí, už je na ní. Možná půjde cestou zvýhodnění těch lepších v rámci konference, možná v rámci divizí. Postačit by musely nynější průběžné výsledky.

Draftové loterie o první volbu by se podle Brookse mohla zúčastnit mužstva Detroitu, Ottawy, San Jose, Los Angeles, Anaheimu, Buffala a New Jersey.

