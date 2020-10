Novinky z trhu s volnými hráči: legendární Marleau opět obleče dres San Jose

Patrick Marleau se již podruhé vrací do svého osudového klubu. Poté, co byl před uzávěrkou výměn zkušený střelec vytrejdován do Pittsburghu, podepsal Marleau roční smlouvu se San Jose.

Jednačtyřicetiletý Kanaďan se tak může chystat na svou 21. sezónu v dresu Sharks. Marleau už bude mít samozřejmě jinou roli než v minulosti, v tak pokročilém hokejovém věku od něj kluboví příznivci nemohou čekat další třicetigólový příspěvek. To odráží i Marleauova roční smlouva, která mu vynese ligové minimum 700 tisíc dolarů.

Dvojnásobný Olympijský vítěz je rekordmanem Sharks v počtu bodů (1102), gólů (518), odehraných zápasů (1551), přesilovkových gólů (161), a tak dále. V asistencích (584) je druhý za další žijící legendou klubu Joem Thorntonem.

„Patrick je jednou z ikon San Jose Sharks a patří k nejrespektovanějším veteránům v NHL. Jeho soutěživý duch jej neopustil, i nadále jde svým spoluhráčům příkladem,“ těší se na návrat starého známého generální manažer Sharks Doug Wilson.

Marleau byl jediným zvučným podpisem jinak velmi tichého úterního trhu. Rovněž se San Jose podepsal roční smlouvu ještě Matt Nieto, další kaufy napříč soutěží už byly ryze farmářského charakteru: bývalá brankářská trojka Toronta Kasimir Kaskisuo se upsal Nashvillu, New York Islanders pak získali dvojici Austin Czarnik, Grant Hutton.

O dalších případných podpisech vás budeme informovat během středečního dne.

