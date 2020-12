Nová kapitola pro Bouwmeestera? Pro St. Louis by mohl pracovat jako skaut

12. února 2020. Tohle datum si Jay Bouwmeester bude pamatovat až do konce života. Zkušený obránce tehdy během první třetiny zápasu proti Anaheimu zkolaboval na střídačce, postihla ho náhlá srdeční slabost.

Strašidelná událost. Bouwmeester byl ve vážném stavu převezen do nemocnice, srdeční činnost se podařilo obnovit díky rychlému zásahu lékařů. Utkání bylo okamžitě přerušeno, dohrálo se až 11. března.

Člen Triple Gold Clubu zhruba o čtrnáct dní později médiím potvrdil, že do probíhající sezony už nezasáhne. Sedmatřicetiletý zadák pár dní po svém kolapsu absolvoval chirurgický zákrok, při kterém mu doktoři voperovali kardioverter-defibrilátor, upravující srdeční arytmii.

Od té doby o něm nebylo příliš slyšet. Bouwmeester se od února ohledně své hráčské budoucnosti nijak nevyjadřoval. Momentálně je nechráněným volným hráčem, kariéru zatím oficiálně neukončil.

Objeví se ještě v nejslavnější hokejové lize? Spíš to vypadá, že ne. Rodák z Edmontonu za sebou má působivou kariéru, s Blues zvedl nad hlavu Stanley Cupu, v NHL odehrál 1240 zápasů. Kromě toho sbíral medaile s kanadským národním týmem.

Z hokejového prostředí by ale nemusel zmizet nadobro. Generální manažer St. Louis Doug Armstrong se v podcastu „Cam & Strick“ rozpovídal o tom, že by s Bouwmeesterem v budoucnu rád spolupracoval. „Chtěl bych ho dostat třeba do skautingu,“ prohlásil.

„Je to jeden z kluků, který má skvělé hokejové myšlení. Život po kariéře je dobrý, dokud ale nejste pořád doma. Ale neříkám, že by měl jako skaut cestovat na čtyři zápasy během pěti dnů v pěti městech,“ pokračoval Armstrong.

Co myslíte, kam povedou další Bouwmeesterovy kroky?

