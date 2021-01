Noc na pátek nabídne šest zápasů. Boston se pokusí napravit bilanci s Flyers

Noc ze čtvrtka na pátek měla sice původně nabídnout sedm zápasů, ale kvůli výskytu koronaviru v týmu Caroliny byl jejich duel proti Floridě odložen, a tak se do akce vrhne jen 12 týmů. Boston se dlouhodobě trápí v zápasech s Philadelphií, což bude chtít v noci napravit. Jenže zatím jej na startu sezony dost trápí produktivita. Columbus se pokusí zaskočit rozjetou Tampu a o první výhru v sezoně budou usilovat hráči Los Angeles proti Coloradu.

01:00 Boston Bruins - Philadelphia Flyers

Boston zatím v úvodu sezony předvádí trochu rozpačité výkony. Obrana funguje i po odchodech Cháry a Kruga vcelku dobře, inkasovala jen pětkrát ve třech zápasech, ale ofenziva je místo, kde se Bruins trápí. I přesto vydolovali ze tří duelů tři body a rádi by svou bilanci vylepšili proti Philadelphii.

Té se povedlo ze čtyř duelů hned třikrát zvítězit a co se útoku týče, nemůže si narozdíl od Bostonu vůbec stěžovat. Ve čtyřech zápasech nasázeli 15 branek a jsou na čele Východní divize. Na Boston navíc vcelku umí zahrát, když vyhráli 5 z posledních 6 vzájemných klání.

01:00 Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning

Columbus nepředváděl v prvních zápasech sezony vůbec dobré výkony. Prohrál hned tři zápasy, trápí se v defenzivě a celkově nevypadá jeho projev nijak dobře. Celý tým možná trochu ovlivňuje situace kolem Pierra-Luca Duboise, který chce tým opustit. Pro pohodu mužstva to rozhodně není nic pozitivního, a jak se zdá, negativita se přenáší i z kabiny na led.

Blue Jackets se ovšem nutně potřebují semknout. Nyní je totiž čekají dva zápasy s obhájci Stanley Cupu z Tampy, která dokázala v úvodních dvou duelech sezony předvést diametrálně odlišné výkony. Sázela branky, skvěle bránila a Chicago doslova rozebrala. A přesně to by chtěla zopakovat i proti Columbusu.

01:00 New York Islanders - New Jersey Devils

Souboj Islanders a Devils bude bitvou dvou týmů, které na začátku sezony předvádí vcelku slušné výkony a se vstupem do zkráceného ročníku mohou být spokojeny. O něco více spokojenější může být New Jersey, které ze tří zápasů vydolovalo pět bodů a podlehlo pouze Bostonu po prodloužení.

Islanders mají na kontě čtyři body a tři zápasy se zcela rozdílnými průběhy. Jedna výhra byla po jasném přehrání soupeře, druhá po vyrovnané bitvě a zatím jediná porážka přišla při debaklu 0:5. Hokejisté z New Yorku ovšem při svých dvou výhrách dokázali zcela vynulovat soupeře, přičemž obě nuly si připsal Semjon Varlamov, který je tedy zatím v této sezoně neprůstřelný.

Islanders se ovšem budou muset obejít bez útočníka Joshe Baileyho.

01:00 Ottawa Senators - Winnipeg Jets

Ottawa má Winnipegu co vracet. V minulé sezoně s ním prohrála oba vzájemné duely a i letošní první souboj skončil těsnou porážkou Senators, kteří v noci z úterý na středu padli po prodloužení. Body by se Ottawě navíc velmi hodily. Byť mají po třech duelech na kontě tři bodíky, v Severní divizi jsou aktuálně poslední. Senators navíc rozhodně netěší, že čtvrteční duel nejspíš vynecha Tim Stützle.

V případě výhry by přeskočila právě Winnipeg. Ten se na svá dvě vítězství pořádně nadřel, a jak Ottawu, tak Calgary udolal až po prodloužení. Problémem ovšem je, že podle posledních informacích bude Jets chybět Patrik Laine.

03:30 Vancouver Canucks - Montreal Canadiens

V noci na čtvrtek jsme byli svědky skutečně divoké přestřelky mezi Vancouverem a Montrealem. Domácí Canucks zvítězili 6:5 po samostatných nájezdech a přerušili tím šňůru tří porážek v řadě, což může celý tým pořádně nakopnout. A je nutno podotknout, že by právě to potřebovali. Až do duelu s Canadiens se hlavním oporám Vancouveru vůbec nedařilo a i nadále potřebuje probudit zejména Elias Pettersson, který v pěti duelech zaznamenal jen jednu asistenci.

Montreal naopak porážka dost rozesmutnila. Nic platný nebyl ani obrat ve třetí třetině, ani hattrick Tylera Toffoliho. Udržet vedení se Canadiens nepovedlo a po dvou povedených zápasech s Edmontonem tak opět prohráli.

04:00 Los Angeles Kings - Colorado Avalanche

Posledním zápasem v noci na pátek, bude k ránu souboj mezi Los Angeles a Coloradem. Jejich první duel se odehrál v noci na středu a Laviny zvítězily 3:2, vybojovaly díky tomu druhé vítězství v řadě a mohou být se startem sezony spokojeni. Colorado ovšem trochu trápí situace kolem brankáře Pavla Francouze, který se podle vše potýká se zraněním v dolní polovině těla.

Vůbec spokojení nemohou být Kings, kteří naopak prohráli všechny tři zápasy, ke kterým letos nastoupili. Dvakrát sice získali alespoň bod za remízu v normální hrací době, ale zdá se, že trápení Los Angeles, které započalo v sezoně 2018/19, zatím nebere konce.

