NHL v číslech: V pozadí dvou Finů, přesto může být Svečnikov hlavní zbraní pro play-off

Sebastian Aho a Teuvo Teräväinen vytvořili společně velice dynamickou dvojici, na kterou Carolina hodně spoléhá. Třetím do party z opravdu elitních útočníků v týmu Hurricanes je Andrej Svečnikov, který ve své druhé sezoně patří mezi nejlepší ofenzivní hráče v NHL. V play-off by mohl být pro Carolinu pomyslným jazýčkem na vahách, když se New York Rangers zaměří především na zmíněné finské duo.

Andrej Svečnikov útočník, 20 let NHL 2019-2020 Z 68 G 24 A 37 B 61

Trenér Hurricanes Rod Brind’Amour nicméně spekuluje i s možností hrát své tři nejlepší útočníky v jedné formaci. I to pro Carolinu v základní části fungovalo, když společně při hře 5 proti 5 odehráli 287 minut a soupeře gólově přestříleli za tento čas 22:12, a přehráli je i v rámci očekávaných branek, když jejich poměr byl 57 %. Po příchodu Vincenta Trochecka tak mají Hurricanes do play-off hned několik variant a Svečnikov by mohl hrát velkou roli, kterou si načrtneme v následujících odstavcích.

Svečnikov naznačil své možnosti už v loňském ročníku, kdy však měl však limitovaný ice-time. V letošní sezoně, kdy odehraje o dvě minuty na zápas více, své schopnosti ukazuje na plno a připsal si 61 bodů v 68 zápasech. Při hře 5 proti 5 byl potom druhým nejproduktivnějším hráčem týmu s 2,32 body za 60 minut.

Hlavní devízou ruského forvarda je především pohyb v útočném pásmu a hra okolo brankoviště. Svečnikov si totiž vytvořil šance hned na jednu celou branku za 60 minut, což ho řadí do první desítky mezi útočníky NHL. Skórovat pak dokázal 0,89 branky za stejný čas a lepší střelec v dresu Caroliny je pouze Sebastian Aho.

Kromě samotné časté střelby, navíc z kvalitních pozic, patří Svečnikov zároveň i mezi velice solidní tvůrce hry. Především jeho tvorba šancí pro spoluhráče (High Danger Passes) je na vysoké úrovni.

Svečnikov se pak neztrácí ani v přechodu z obranného do útočného pásma, navíc je velice nebezpečným hráčem právě při rychlém útoku a zakončení. Podobně jako celý tým Hurricanes je Svečnikov i velmi nepříjemným hráčem při forecheckingu (Recoveries), kdy dokáže získat hodně kotoučů v útočné třetině a následně z nich vytvářet šance.

Všechny výše zmíněné kvality Svečnikova se projevují i na jeho vlivu na spoluhráče. Při hře 5 proti 5 má ruský mladík pozitivní vliv na střelecké pokusy, očekávané branky i samotné vstřelené góly, když vždy zaostává pouze za jedním z útočných kolegů. V rámci střeleckých pokusů ho předčil Jordan Staal, v rámci gólů pak Teuvo Teravainen. Andrej Svečnikov však nejlépe kloubí vliv v rámci všech tří zmíněných statistických ukazatelů.

Jeho hlavní předností je především směrem do ofenzívy. Už v loňské sezoně byl na špici celé NHL v rámci očekávaných branek, když při jeho pobytu na ledě měli Canes v kolonce 'expected goals' hodnotu 3,6 gólu za 60 minut.

Svečnikov pokračuje ve své ofenzívě i v této sezoně – Canes si s ním na ledě vytvořili v průměru šance na 3,44 gólu. To ho řadí na třetí pozici v NHL mezi útočníky. Svečnikov a Hurricanes navíc na očekávání navázali a ruské křídlo bylo na ledě u 3,65 vstřelených gólů za 60 minut hry, což ho řadí na 17. místo.

Z celkového pohledu můžeme konstatovat, že Andrej Svečnikov patří v této sezoně k nejlepším ofenzivním hráčům v lize. Hurricanes s ním na ledě konstantně soupeře přehrávají a Svečnikovův vliv na ofenzivní výsledky je vskutku impozantní, když patří ve všech kategoriích do nejlepších pěti procent v celé NHL!

Jeho celkový herní přínos se pak odráží v hodnotě GAR, tedy gólech, ke kterým hráč přispěl v porovnání s průměrným náhradníkem. Hodnota Svečnikova je 14,2 gólů a v týmu Hurricanes byl v základní části mezi útočníky nejlepším. K tomu, aby v budoucnu pronikl mezi opravdové hvězdy mu chybí už jen lepší defenzíva, co do ofenzívy je totiž naprosto elitním hráčem, který může Rangers nadělat na čele spoustu vrásek.

