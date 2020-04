NHL v číslech: Travis Konecny mezi širší elitou střelců

Dlouho se v létě táhla jednání mezi Flyers a agentem Travise Konecnyho ohledně nové smlouvy, obě strany se nakonec dohodly na začátku tréninkového kempu, ovšem z táborů fanoušků ostatních týmů přicházely spíše negativní ohlasy. Flyers ale moc dobře věděli, proč mu takový kontrakt dali.

Travis Konecny útočník, 23 let NHL 2019-2020 Z 66 G 24 A 37 B 61

Na jakém kontraktu se vlastně dohodli? Spolupráce byla prodloužena až do léta 2025, v platovém stropu pak zabírá Konecny pět a půl milionů dolarů.

O level výše

Fanoušci Philadelphia Flyers dlouhá léta volali po tom, aby tým konečně získal nějakého střelce. Je skutečně pravdou, že za několik let nedokázala sehnat snajpra ke Claudu Girouxovi, nejlepšímu playmakerovi uplynulé dekády (nikdo jiný nenasbíral více asistencí). Tento problém se však zdá být vyřešen. Letos sice ještě Konecny 30 branek nenastřílel, ovšem v dalších sezonách by to už neměl být problém.

Travis Konecny se letos stal (pokud budeme brát v úvahu, že se letos už hrát nebude) poprvé nejlepším střelcem Flyers v situaci pět proti pěti, a to i při přepočtu na šedesát minuty hry. V uplynulých dvou sezonách byl shodně na druhém místě, při přepočtu na 60 minut ale na prvním. Celkem při hře pět proti pěti letos nastřílel osmnáct branek (o tři více než druzí van Riemsdyk s Couturierem), což mu v rámci celé NHL stačilo na umístění v elitní dvacítce.

Co je však důležitější, Travis Konecny letos udělal ve své hře očekávaný krok dopředu, když plošně vylepšil svoji hru a zařadil se mezi klíčové hráče týmu. V první třetině tohoto ročníku byl dokonce nejlepším hráčem Flyers.

Jeho dominance při hře pět na pět je něco, z čeho Philadelphia letos těžila. S kýmkoliv totiž Konecny hrál, ona lajna většinu zápasu své soupeře přehrála. To je i důsledek toho, proč se Travis Konecny nachází v mnoha týmových statistikách v elitní trojce.

Nejvíce jistě fanoušky Philadelphie potěší relativní hodnoty vůči jeho spoluhráčům v poměru střeleckých pokusů ('Rel TM C+/60') a očekávaných gólů ('Rel TM xG+/60'), v nichž se umístil shodně na druhém místě. Na stejné příčce byste ho našli i v klasických statistických kategoriích Corsi ('CF%') a očekávání gólů ('xGF%') při hře pět proti pěti.

Statistika 'ixG' nám navíc dokazuje, že Konecny je natolik šikovný, že si gólové šance dokáže vypracovávat i po individuálních akcích, když pouze jiní dva hráči si vypracovali více příležitosti při přepočtu na šedesát minut hry.

Jeho gólový rozdíl není extra pozitivní, ovšem dá se předpokládat, že s další sezonou bude výrazně lepší, pokud zopakuje alespoň podobné výkony z tohoto ročníku. Aneb jeho 'PDO' (součet úspěšností střelby a zákroků, když byl daný hráč na ledě) se nachází pod stovkou, pokud se příští rok přehoupne přes hodnotu 101, naše očekávání se potvrdí.

Efektivita na přesilovce

Travis Konecny letos poprvé v kariéře dostal konečně větší prostor při přesilových hrách, postupně se začlenil do první přesilovkové formace, což je ten největší důvod, proč letos sbíral téměř bod na zápas, zaznamenal více jak šedesát bodů a je nejproduktivnějším hráčem týmu.

Jeho produktivita při hře pět proti pěti byla totiž i letos téměř totožná jako předchozí dva ročníky. V nich ale nedostával právě onen prostor na přesilovkách.

S novým trenérským štábem se to změnilo a vyplatilo se. Konecny byl se 23 body suverénně nejproduktivnějším hráčem týmu v této situaci, což opět platí i při přepočtu na 60 minut hry.

Pro menší porovnání: vloni nasbíral Konecny při přesilovce jen osm bodů. Kdyby podobný počet nasbíral i letos, znamenalo by to, že by se jeho produktivita nyní pohybovala opět okolo čísla padesát až pětapadesát. Ano, opět by to byl kariérně nejlepší výsledek, ale ne tolik rozdílný oproti předchozím sezonám.

Velikou zajímavostí pak ale je, že zatímco při vyrovnaném počtu hráčů na ledě platí Konecny spíše za střelce, na přesilovce sbírá spíše asistence. Je to ovšem dáno i tím, že Konecnyho místo na přesilovce je vedle branky na straně Girouxa, se kterým si pravidelně prohazuje pozice a vytvářejí ulice pro možnost přihrávky na Couturiera, Voráčka či Provorova. Dá se ale očekávat, že postupem času bude Konecny více stahován na kruhy, odkud bude mít více prostoru skórovat. Byla by škoda nevyužít jeho střeleckého potenciálu.

Elitní střelec

Výše uvedený obrázek mluví snad za vše: Travis Konecny je skutečně při hře pět proti pěti jedním z nejlepších střelců ligy za uplynulé tři sezony, když při přepočtu na šedesát minut hry pouze jiných dvanáct hráčů si vedlo lépe.

Bezpochyby je dnes nejlepším střelcem týmu a s klidnou hlavou ho můžeme zařadit mezi širší elitu NHL. Jistě, Ovečkin nebo Matthews to není, ale do tzv. třídy pod nejužší elitou už ho zařadit skutečně můžeme.

Poslední hráč, který vykazoval podobná střelecká čísla v dresu Flyers alespoň tři sezony za sebou, byl Jeff Carter (2008-2011). Pokud se Konecnymu pak podaří skórovat při přepočtu na šedesát minut hry alespoň jednu branku i v příštím ročníku, což by bylo počtvrté v řadě, stane se prvním Letcem od dua Erica Lindrose-Johna LeClaira, který to dokázal.

Závěr

Právě ony tyto čísla už v minulém létě ukazovali na to, že Konecny už je mezi širší elitou nejlepších střelců ligy a dalo se úplně jednoduše předpokládat, že jakmile dostane větší prostor i na přesilovkách, tak jeho produktivita značně stoupne.

Tudíž vedení Flyers nemělo důvod s ním nepodepsat takovou smlouvu, jakou podepsalo. Za rok, dva se může navíc i zařadit mezi nejvýhodnější kontrakty v celé lize.

