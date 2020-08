NHL v číslech: Ryan Pulock táhne defenzívu Islanders

New York Islanders se za poslední roky vyšplhali mezi nejkonzistentnější týmy v NHL, a to především díky propracovanému systému Barryho Trotze, hlavního trenéra Isles. O to je však těžší pro hráče vyniknout individuálně. Dvěma se to ale daří: Mathewovi Barzalovi a Ryanu Pulockovi.

Ostrované momentálně bojují ve druhém kole vyřazovacích bojů s Philadelphií Flyers, když stav na zápasy je zatím 1:1.

Aby se ovšem dostali až sem, museli ve kvalifikačním kole vyřadit Panthers a v prvním kole play-off pak Capitals z Washingtonu. Islanders to zvládli s přehledem.

Lídr obrany

Podle odehraných minut to sice nemusí sedět, když o pár minut více doposud odehrál Adam Pelech, ovšem jinak je Ryan Pulock jasně nejlepším obráncem svého týmu v letošním play-off

Když je Ryan Pulock na ledě, pak Islanders po drtivou většinu času utkání dominují.

S žádným jiným obráncem Islanders nevykazují lepší hodnotu jak v 'Corsi', tak ani v očekávaných vstřelených gólech ('xGF'). Pokud se podíváme na tyto statistiky relativně vůči spoluhráčům, nalezneme pak Pulocka vůbec na prvním místě mezi všemi hokejisty Ostrovanů.

To jasně a jednoznačně vypovídá o tom, že Ryan Pulock má nejpozitivnější vliv na své spoluhráče ze všech hráčů Islanders.

Odráží se to pochopitelně i v samotných gólech, když při hře pět proti pěti Isles s Pulockem na ledě zatím skórovali sedmkrát a inkasovali jen třikrát.

Jeden z nejlepších

Pokud porovnáme dosavadní výkony Ryana Pulocka v letošních vyřazovacích bojích v rámci celé NHL, můžeme ho označit za jednoho z nejlepších obránců ligy.

Jak lze jasně a přehledně vidět, Islanders s Pulockem na ledě skutečně dominují jak směrem do ofenzívy, tak i do defenzívy.

Pokud se podaří Ostrovanům dostat alespoň do finále Stanley Cupu, je jisté, že velkou zásluhu na tom bude mít i námi rozebíraný obránce, který skutečně zatím předvádí famózní výkony v play-off.

