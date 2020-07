NHL v číslech: Podceňovaný Bjorkstrand se stal tahounem Blue Jackets

Columbus po ztrátě Bobrovského, Duchenea a Panarina během minulého léta velmi oslabil a především ofenzíva Modrokabátníků se nemohla pyšnit žádnou velkou hvězdou. Oliver Bjorkstrand tuto šanci ovšem chopil za pačesy, stal se tahounem týmu a odehrál vynikající ročník, o kterém ale nikdo bohužel moc nehovoří.

Oliver Bjorkstrand útočník, 25 let NHL 2019-2020 Z 49 G 21 A 15 B 36

Jistě, může za to také jeho absence ve 21 utkáních vinou zranění, ovšem i těch 49 duelů mu stačilo k tomu, aby mohl být zařazován mezi nejlepší křídla základní části.

Ještě lepší zprávou pro Blue Jackets je to, že dánský útočník je na kvalifikační kolo proti Toronto Maple Leafs připraven. Velké "posílení" pro Johna Tortorellu a jeho družinu.

Všestranné křídlo

Je zvykem, že nejlepší křídla vynikají především v ofenzívě, ovšem do defenzívy už to není úplně ono. Dále plno týmů má několik specialistů, kteří jsou platní především do defenzívy.

Columbus má ovšem to štěstí, že v Oliveru Bjorkstrandovi má obojí zároveň.

36 bodů ve 49 utkáních nevypadá na první pohled nijak zvlášť famózně. Souhlasíme. Nejlepší hráči sbírají více bodů. Je si však třeba uvědomit, že Blue Jackets nemají založený styl, který by zrovna prospíval ofenzivním hráčům, když se opírají především o defenzívu.

A jak říkají ti nejuznávanější trenéři - body nejsou všechno.

To je krásný případ Bjorkstranda, který i přes svůj nižší příspěvěk byl v ofenzívě vynikající. Především v tom, že své spoluhráče dokázal dělat hned o mnoho lepšími při hře pět proti pěti. Celkově s ním na ledě Modrokabátníci své soupeře pravidelně přehrávali.

To se projevilo i v jeho produkci v této situaci za 60 minut hry. S hodnotou 2,25 obsadil 70. příčku mezi všemi útočníky NHL, což odpovídá hráči první formace.

Vynikající do defenzívy

Předešlý podnadpis jsme nezvolili náhodou. Oliver Bjorkstrand si skutečně vedl velmi dobře i směrem do obrany, což je jistě něco, co John Tortorella velmi oceňuje.

I směrem do defenzívy dokázal své spoluhráče pravidelně dělat lepšími a v individuální statistice 'Even-Strength Defense (EVD)' obsadil vynikající 5. místo napříč celou NHL (mezi útočníky).

Jak ukazuje výše uvedená karta dánského hokejisty, jeho slabší stránkou byly pouze přesilové hry. Jinak ve všech ostatních aspektech byl Oliver Bjorkstrand velkým přínosem pro své spoluhráče.

Závěr

Dnes 25letý útočník si díky této vynikající sezoně, o které ovšem téměř nikdo nemluví, vysloužil už u mnoha analytiků pojem 'nejpodceňovanější hráč NHL'.

Evolving-Hockey ho dokonce zařadil mezi hráče, kteří by měli usilovat o Frank J. Selke Trophy, analytici Andy & Rono jej pak umístili na 5. místo nejlepších všestranných křídel sezony 2019/20.

Je jisté, že pokud Bjorkstrand na tuto skvělou základní části dokáže navázat i v následujících sezonách, pak velmi brzy stoupne i jeho produkce, bude zaslouženě doceněn a právem řazen mezi nejlepší křídla celé soutěže.

