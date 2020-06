NHL v číslech: Nová švédská modla. Pettersson mezi elitou

Jako kdyby věděli, kdy mají dvojčata Daniel a Henrik Sedinovi skončit. Ti svůj odchod z kluzišť NHL oznámili na konci sezony 2017/18. Přičemž právě do té následující naskočil Elias Pettersson. Útočník taktéž původem ze Švédska, který se ihned stal novým oblíbencem fanoušků Canucks.

Elias Pettersson útočník, 21 let NHL 2019-2020 Z 68 G 27 A 39 B 66

Dvojčata v NHL za žádný jiný celek nenastoupila, ve Vancouveru se Daniel i Henrik Sedinovi stali velkými legendami, pro drtivou fanoušků Kosatek byli těmi nejoblíbenějšími hráči vůbec, oba nasbírali více než tisíc bodů. Ovšem se svým následovníkem se už v jednom dresu na ledě při zápase NHL nesetkali.

A dnes toho možná na jednu stranu litují, že ještě jednu sezonu nevydrželi. Elias Pettersson totiž ihned v prvních duelech NHL ukázal, že brzy bude patřit mezi nejlepší hráče celé soutěže. Vždyť v prvních čtyřech utkáních nasbíral hned sedm bodů, což se žádnému jinému švédskému hokejistovi dosud nikdy nepodařilo.

Na druhou stranu mohou být šťastní, že jejich (úspěšný) švédský odkaz v barvách Canucks pokračuje.

Tahoun Kosatek

Pettersson vloni získal trofej pro nejlepšího nováčka sezony, tudíž pochopitelně očekávání před jeho druhou sezonou byla vysoká.

Velmi často se pak stává, že mladíci ve druhém ročníku nedokážou zopakovat skvělé výkony z toho prvního. V zámoří se to nazývá 'sophomore season'. Problém, se kterým se setkal například i takový velikán jako Nathan MacKinnon.

Švédský mladík se ovšem vysokých očekávání nijak nezalekl, ba naopak své výkony ještě vylepšil a byl suverénně nejlepším útočníkem celého týmu, přičemž i v rámci celé NHL se zařadil mezi elitu. Skutečně.

Jeho výkony na ledě byly vskutku famózní po celou sezonu.

Žádný jiný hráč neměl v celé NHL lepší poměr získaných faulů: vyloučení. Jeho vliv na spoluhráče nejen při hře pět proti pěti, ale i v přesilovce byl tak obrovský, že v celé soutěži byste našli jen hrstku hráčů, jenž dokázali vylepšovat své spoluhráče tolik jako právě Elias Pettersson.

Pouze Artěmij Panarin pak přispěl k více gólům oproti náhradníkovi (GAR = 'Goals Above Replacement').

Pettersson, Q. Hughes a Markström jsou tři hlavní důvody, proč se Vancouver umístil na sedmé příčce v Západní konferenci.

Vynikající ofenzíva

Byť Elias Pettersson nijak nezaostával do defenzívy, kde si vedl velmi solidně, tak za zmínku stojí především jeho příspěvek do ofenzívy.

To je totiž kategorie, ve které kraloval.

Vynikal především ve vstupech do ofenzivního pásma přihrávkou spoluhráčovi ('Entry Passes'), o moc hůře si ale nevedl ani ve vstupech s pukem na své hokejce ('Carries').

Jeho celkový přínos do ofenzívy při rovnovážném počtu hráčů (EVO = 'Even Strength Offense') byl vůbec jeden z největších mezi všemi útočníky NHL. Tato statistika sama o sobě započítává hned několik údajů (například připravování šancí, střely, produktivitu, sílu soupeře, stav utkání a další...).

V čem si pak zaslouží Pettersson zvláštní pochvalu? To jsou přihrávky do nebezpečných šancí ('High Danger Passes'), přičemž se snaží jen minimálně nahrávat na střelu od modré ('Point Shot Setups'). To je něco, čím dokáže vynikat jen minimální hrstka hokejistů.

Jinými slovy: Pettersson moc dobře ví, že střely z bezprostřední blízkosti branky mají mnohem větší šanci skončit gólem než střelecké pokusy od modré čáry.

Závěr

Petterssonovi se po příchodu ze Švédska vytýkala slabší váha (a právem). Dnes jednadvacetiletý útočník je si toho sám dobře vědom. Jenže to není vůbec dobrá zpráva pro jeho soupeře. Je zde totiž jasný předpoklad, že jakmile Pettersson dostatečně zesílí, bude ještě lepším hokejistou, přičemž už nyní patří mezi absolutní špičku útočníků na celém světě.

Jak se ještě před třemi roky mohlo zdát, že budoucnost Kosatek není nijak oslnivá, nyní už je vše jinak. Švédský útočník se stal nováčkem roku vloni, letos k tomu má našlápnuto Quinn Hughes. Aneb kostra kanadského celku je na několik dalších sezon vyřešena a pokud budou tito dva velmi talentovaní hokejisté doplňováni dalšími dobrými hokejisty, fanoušky na západě Kanady čekají další krásné roky, jaké zažili v nejlepších dobách dvojčat Sedinových.

