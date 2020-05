NHL v číslech: Neustále podceňovaný. Spurgeon patří mezi elitu!

Úplně narovinu. Jen těžko byste hledali deset pravorukých obránců, kteří jsou lepší než Jared Spurgeon. Stálice v zadních řadách týmu Minnesota Wild ale stále nedostává tolik kreditu a pozornosti, kolik by si zasloužila.

Jared Spurgeon obránce, 30 let NHL 2019-2020 Z 62 G 12 A 20 B 32

Jared Spurgeon patří mezi hrstku hráčů, kterým se nepředpovídala nijak zářivá budoucnost, a to už vůbec v NHL, ovšem vyvrátili všechny předpoklady a zařadili se mezi nejlepší hráče ligy.

Málokdo ví, že Spurgeon nebyl draftovaný Divočáky, nýbrž v roce 2008 si ho až v 6. kole vytáhli Islanders. Klub z Long Islandu ale tomuto zadákovi nikdy nenabídl kontrakt, čehož využila Minnesota. Pozvala ho na tréninkový kemp před sezónou 2010/11, kde kanadský obránce přesvědčil a vysloužil si nováčkovskou smlouvu.

První ročník odehrál na farmě, od sezony 2011/12 se ovšem zařadil mezi stabilní beky prvního týmu Minnesoty.

V minulém roce se pak s ročním předstihem dohodl na prodloužení kontraktu s Wild, a to až do léta 2027, přičemž průměrně si přijde na 7,525 milionů dolarů. Mnoho fanoušků najednou bylo překvapeno, že někdo jako Jared Spurgeon bude dostávat tolik peněz...

Oprávněně.

Elita

Už v sezoně 2013/14 udělal onen důležitý krok, který ho vyšvihl celkem v tajnosti mezi lepší čtvrtinu beků v NHL. V následujícím ročníku sice přišel menší úpadek jeho výkonů, ovšem od října 2015 předvádí takové výkony, které ho jednoznačně řadí mezi elitní skupinu beků celé NHL.

A nejen v letošním (nedohraném) ročníku byl pak nejlepším obráncem Wild.

Ba co víc - Jared Spurgeon letos patřil vůbec mezi nejlepší beky ligy.

Wild sice neodehráli nejlepší ročník, ovšem ani to neovlivnilo jinak skvělé výkony Spurgeona. Pouze jiní čtyři obránci vykazovali na ledě lepší poměr očekávaných gólů než on. To, že se nijak nevezl se spoluhráči, naopak je vylepšoval on sám, dokazují i relativní statistiky nejen v očekávání gólů, ale i v 'corsi', kde se umístil opět mezi elitní patnáctkou zadáků NHL.

Nově přicházíme také se statistikou '%TOI vs. ELITE'. Jak jste zřejmě pochopili už z výše umístěného obrázku, znamená to, kolik % ze svého času daný hráč odehrál proti elitním hráčům soupeře.

U Jareda Spurgeona vidíme hodnotu 29,22 %, což je téměř třetina jeho celkového času. Mezi obránci Divočáků větší porci minut proti nejlepším soupeřům odehrál už jen Jonas Brodin.

Hráčská karta

Další novinka. Osobně jsem vytvořil vizualizaci s hráčskými karty, kde "linky" a hvězdy jsou znázorněním toho, jak si hráč v dané statistice vedl v porovnání se všemi hráči NHL. Čím delší "linka", čím více hvězd, tím pochopitelně lépe.

Jedinou slabinu, kde by mohli Wild vyžadovat vylepšení, jsou Spurgeonovy výkony v oslabení. Jinak je to hráč, kterého by chtěl mít každý ve svým týmu.

Za zmínku stojí především statistika 'EVD', ve které se umístil na 19. příčce. Pouze jiných osmnáct beků mělo pozitivnější vliv na svůj tým při rovnovážném počtu hráčů směrem do defenzívy.

Další zajímavostí může být na první pohled, že ve statistikách 'GF/60' a 'GA/60' vidíte vysoké hodnoty, přičemž ve statistice +/- naleznete, pokud si ji najdete, hodnotu -1. Aneb další případ toho, jak by se nemělo brát na statistiku plus/mínus nijak vážný pohled. Při hře pět proti pěti totiž Spurgeon skončil v +14. Jenže hned šestkrát Wild inkasovali do prázdné branky, když byl Spurgeon na ledě, další mínuska pak nasbíral v dalších jiných situacích.

Závěr

Abyste nadpis nechápali špatně. Ohodnocení nového kontraktu určitě neodpovídá slovu 'podceňovaný'. Ovšem je to narážka na to, jak málo se o takto skvělém bekovi mluví, přičemž se více pozornosti dostává i jinak horším obráncům.

Jared Spurgeon totiž skutečně patří posledních pět let mezi deset nejlepších pravorukých beků ligy. Pokud ale pochybujete, tak mezi TOP 20 už byste ho mít měli určitě.

Wild v létě 2010 udělali skvělé rozhodnutí, kterého Islanders už můžou jen litovat.

Share on Google+