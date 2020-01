NHL v číslech: Nenápadně dobrý. Rutta parťákem Hedmana

Zadák Jan Rutta neměl nejlehčí začátky v Chomutově, následně ani po svém přechodu do NHL, kde začal v Chicago Blackhawks, odkud byl vloni vytrejdován do Tampa Bay. Nikdy se ovšem nevzdal a zdá se, že se mu konečně jeho tvrdá dřina vyplácí.

Zřejmě nikomu neušlo, jak moc silný tým na papíře Lightning jsou. Jména jako Steven Stamkos, Nikita Kucherov, Victor Hedman, Andrei Vasilevsky, Ryan McDonagh, Brayden Point jsou skutečně velkými pojmy napříč celým hokejovým světem.

Proto nebylo divu, že Jan Rutta po své výměně na jihovýchod USA měl smíšené pocity, neboť věděl, jaká konkurence na něj čeká.

Od onoho trejdu uplynul rok a pár dnů.

A český obránce si získal trvalé místo v obranných řadách Tampa Bay. A to i přesto, že ze začátku ročníku marodil a do svého prvního utkání v této sezoně nastoupil až na samém konci října.

Stoupající minutáž

29letý obránce ještě na přelomu listopadu a prosince strávil na ledě v průměru okolo třinácti až čtrnácti minut. Tedy porci, která se rovná bekům ze třetího páru.

Už od samého vstupu do tohoto ročníku ovšem Rutta vykazoval velmi dobrá čísla, Tampa Bay s ním na ledě pravidelně své soupeře přehrávala, což mu pochopitelně zajistilo i větší prostor. V posledních sedmi duelech se jeho průměrný čas pohyboval okolo hned 19 minut! Skutečně velký rozdíl, že?

Není divu.

Když se totiž podíváme na statistiku Corsi, nalezneme českého hokejistu hned na druhém místě mezi všemi hráči Tampa Bay. Jinak řečeno - pouze už jen s Nikitou Kučerovem na ledě jsou Lightning střelecky aktivnější oproti svému soupeři než s Ruttou.

Většina trenérů pochopitelně u útočníků preferuje co nejvyšší střeleckou aktivitu, zatímco u beků naopak to, aby na svoji branku inkasovali co nejméně střeleckých pokusů.

Mezi obránci posledního držitele Prezidentovy trofeje si v tomto směru vede lépe pouze Mikhail Sergachyov. Hned za ním nalezneme opět české jméno, když s Janem Ruttou čelí Tampa Bay v přepočtu na 60 minut 49,35 střeleckým pokusům soupeře.

Ještě silnější statistikou, silnějším argumentem je však tzv. očekávání gólů (xGF%). Zde se už totiž nepočítají i obyčejně nahozené puky z modré čáry a další pokusy, které nemají velkou šanci na úspěch. Nýbrž pouze ty, které skutečně splňují jistá kritéra pro, jak bylo zmíněno, očekávání v gól.

V poměru těchto velkých šancí pro a proti opět nalezneme Ruttu velmi vysoko v rámci svého celku. Na skvělé třetí příčce. Za útočníky Ondřejem Palátem a Nikitou Kucherovem.

Ano, s žádným jiným obráncem na ledě letos není Tampa Bay nebezpečnější než s Ruttou. A to je už vskutku famózní počin!

Abychom to ovšem ještě podrobněji rozebrali, je nutno zmínit i starty v jednotlivých zónách kluziště. Český bek sice v rámci týmu má až jedenácté nejtěžší starty, ovšem pouze tři beci (Černák, McDonagh, Coburn) mají ještě těžší. K tomu navíc můžeme konstatovat, že Coburn pomalu, ale jistě ztrácí místo mezi prvními šesti obránci Tampa Bay.

Co se týče přepočtu získaných bodů na 60 minut, vidíme Ruttu až na patnácté příčce. Mezi obránci Lightning je pak na čtvrté. Což opět není nic tragického, ale jistě by zvýšení produktivity se hodilo. Ovšem vzhledem k výše zmíněným statistikám se dá předpokládat, že nějaké další body brzy přibudou. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že Rutta není členem ani jedné z přesilovkových formací.

Dominance s Hedmanem

Tampa Bay patří za poslední měsíc mezi nejlepší týmy v celé lize, suverénně si kráčí pro další postup do vyřazovacích bojů a velký podíl na tom také má spojení Hedman-Rutta.

Zatímco ještě na konci roku 2018 vysedával český bek kolikrát pouze na tribuně a přihlížel na zápasy Blackhawks, svého tehdejšího zaměstnavatele, dnes tvoří dvojici s jedním z nejlepších hráčů na světě.

Cooper dobře odhalil jejich potenciál a Lightning to přináší své ovoce. Společně na ledě totiž své protivníky pravidelně přehrávají.

Na výše uvedeném grafu vidíme, že Rutta se švédským borcem skutečně dominují, zatímco Hedman, McDonagh i Sergachyov vykazují bez českého parťáka horší výsledky než s ním. To je skvělá vizitka pro Jana Ruttu.

Pro českého obránce, který v Bez Frází detailně popsal své těžké časy v Chomutově, kde několik let pendloval mezi áčkem a juniorkou, který v Chicagu velmi často patřil mezi pouze zdravé náhradníky, který se ale ani tak nikdy nevzdal, to musí být skutečně velké zadostučinění za tvrdou cestu, kterou si musel projít, aby dnes mohl působit v jednom páru s nejlepším obráncem uplynulé sezóny NHL.

