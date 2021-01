NHL v číslech: Mangiapane by si zasloužil více prostoru. Dočká se ho?

Vůbec bychom se nedivili, kdyby se vaše první myšlenky po přečtení nadpisu týkaly otázek typu: O jakého hráče se vůbec jedná? Andrew Mangiapane rozhodně nevzbuzuje žádný velký zájem napříč celou ligou, ovšem ve skutečnosti se jedná o velice zajímavého útočníka, o kterém bychom v budoucnu mohli rozhodně mnohem více slyšet.

Dnes 24letý útočník nemá za sebou jediný start za kanadskou reprezentaci, a to dokonce ani v mládežnických výběrech. Jako 18letý v červnu 2014 prošel draftem NHL bez povšimnutí.

V následující sezoně nasbíral v dresu Barrie Colts hned 104 bodů a rozhodl se znovu zkusit štěstí na draftu. Už ale jako 19letý. Nutno poznamenat, že Mangiapane tenkrát působil na levém křídle jednoho z nejlepších útoků v OHL. Na centru s ním hrál Joseph Blandisi se 112 body a na pravém křídle Kevin Labanc se 107 body. Mezi obránci byste pak našli Rasmuse Anderssona, v současnosti opět spoluhráč Mangiapaneho, který by letos měl dostat po odchodu TJ Brodieho roli druhého či třetího beka u Calgary Flames.

Objevila se spousta názorů, že Andrew Mangiapane se pouze svezl s kvalitou svých spoluhráčů.

Nakonec se našel jeden tým, který se mu rozhodl dát šanci. Calgary si ho vybralo v 6. kole z celkového 166. místa. A udělalo velmi dobře.

Za málo peněz hodně muziky

Loňský ročník byl druhou sezonou Andrewa Mangiapaneho v NHL a nevedl si vůbec špatně. Ba naopak.

V drtivé většině utkání nastupoval jako levé nebo pravé křídlo jedné z posledních dvou formací Flames. V konečném výsledku Mangiapane průměrně na zápas neodehrál ani 14 minut.

Nasbíral 32 bodů za 17 gólů a 15 asistencí. Opět zřejmě nic, co by kdekoho zvedlo ze židle. 14 branek pak vstřelil při hře pět proti pěti. A to už rozhodně zajímavé je vzhledem k prostoru, který Mangiapane (ne)dostával.

Pouze Elias Lindholm z celého kádru Plamenů vstřelil více branek (17). Mangiapane obsadil druhé místo i v přepočtu bodů na 60 minut hry při hře pět proti pěti s hodnotou 1,93. Produktivnější byl pouze Matthew Tkachuk (1,95).

Mezi všemi útočníky NHL se Mangiapane umístil na 103. místě, což odpovídá produkci útočníka druhé formace.

Takový skvělý přínos stál Calgary pouhých 715 tisíc dolarů.

Spolehlivost

Flames proto neváhali a rozhodli se s Andrewem Mangiapanem prodloužit kontrakt o další dva roky, během nichž 24letý útočník zatíží platový strop o 2,425 milionu USD. To je ovšem stále velmi výhodná smlouva pro Calgary, pokud si Mangiapane svoji výkonnost udrží či dokonce ještě vylepší.

Mangiapane, jak jste mohli vidět na prvním grafu, už poslední sezonu patřil mezi nejlepší útočníky ve vstupu do útočného pásma. Za 60 minut hry provedl více úspěšných vstupů do útočné třetiny s pukem na hokejce ('Carries') než 90 % jiných útočníků v celé lize. Ve vstupech přihrávkou ('Entry Passes') se jeho percentil zastavil na hodnotě 81.

Co je ale ještě silnější stránkou tohoto hráče? Jednak jeho spoluhráči s ním po boku vykazují lepší výsledky než bez něj a jednak je na Mangiapaneho spolehnutí i ve hře směrem do defenzívy.

Jinými slovy (možná odvážnými, ale podle nás pravdivými): Mangiapane v posledním ročníku NHL patřil mezi nejlepší křídla posledních dvou formací (tzv. 'bottom-six') v celé soutěži.

Závěr

Rozhodně není žádnou náhodou, že podle našeho modelu by se jeho smlouva měla už nyní pohybovat okolo 6 milionů dolarů. Ano, možná jste o Mangiapanem doposud mnoho neslyšeli, to ovšem neznamená, že skutečně není tak dobrý.

Naopak se dá předpokládat, pokud Mangiapane dostane více prostoru, který si bezesporu za dosavadní výkony zaslouží, že o něm začneme slýchat častěji a častěji.

A stát by se tak už mohlo v následujících měsících, neboť Andrew Mangiapane momentálně trénuje v první formaci společně s Johnny Gaudreauem a Seanem Monahanem. Otázkou ještě je, zda dostane Mangiapane konečně i více prostoru při přesilových hrách. Zprávy z tréninkového kempu Flames naznačují, že by tomu tak mohlo být.

A pokud Mangiapane své výkony potvrdí, za dva roky si o těch 6 milionů dolarů bude moci říci s čistým svědomím.

