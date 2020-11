NHL v číslech: Jednání s Cirellim nepokročila. Tampa Bay nad stropem. Co bude dál?

Tampa Bay to se současnou partou konečně dotáhla na vrchol. Hráči si užívají zasloužené volno, ovšem generální manažer týmu, Julien BriseBois, má určitě hlavu plnou starostí. Stále mu totiž zbývá podepsat například Anthonyho Cirelliho, klíčového hráče Lightning, přičemž pod platovým stropem už nemá žádný prostor.

Anthony Cirelli a klíčový hráč Tampy Bay? To jsou přeci Hedman, Kučerov, Vasilevsky, Point či Stamkos.

Tohle si možná hned na úvod řeklo několik z vás. Pravdou však je, že Anthony Cirelli k nim skutečně už také patří. Nejlepší defenzivní útočník týmu, legitimní centr pro druhou formaci a v případě potřeby by jistě zvládnul i toho prvního. Letos v hodnocení Frank J. Selke Trophy obsadil čtvrtou příčku a předpokládá se, že se v příštích letech bude posouvat ještě výše a výše.

Není proto divu, že se Tampa Bay stále nedokázala s mladým útočníkem, který je momentálně volným omezeným hráčem, dohodnout na nové smlouvě.

A po nedávném podpisu Michaila Sergačova jsou Lightning navíc už nad limitem platového stropu, který je pro příští ročník stanoven na 81,5 milionů dolarů. Přitom Tampa Bay má momentálně na soupisce pouze 19 podepsaných hráčů.

Chybí podepsat nejen Anthonyho Cirelliho, ale například i Erika Černáka. Jaké možnosti tedy BriseBois momentálně má?

Kolik si Cirelli zaslouží?

Než se však budeme věnovat možným teoriím, vraťme se k Anthonymu Cirellimu. Jeho agent, Pat Morris, včera odpověděl prostě a jednoduše na dotaz Pierreho LeBruna, který se ho tázal, jak se vyvíjejí jednání mezi ním a Lightning ohledně jeho klienta Cirelliho: „Nic nového k oznámení.“

Skutečně není divu. Anthony Cirelli si díky svým výkonům totiž může naprosto v klidu žádat o více než 5 milionů dolarů ročně, a to by ještě slevil. V současné NHL hráči jeho kalibru vydělávají více než 7 milionů dolarů v průměru za rok.

Podle modelu Doma Luszczyszyna, jednoho z nejrespektovanějších redaktorů The Athletic, by si Anthony Cirelli zasloužil kontrakt okolo 9 milionů dolarů ročně.

Podle našeho modelu je to necelých 8 milionů USD.

Jenže Lightning momentálně nemají sebemenší nárok, aby mohli podobnou nabídku Cirellimu předložit. Tudíž skutečně nejsme nijak překvapeni tím, že jednání mezi oběma stranami nijak nepokročila.

Co bude dál?

Pokud jste pozorněji sledovali období po vyřazovacích bojích, pak víte, že Julien BriseBois se tuto situaci snažil vyřešit tím, že umístil na tzv. 'waiver list' Tylera Johnsona, kterého si však žádný jiný tým nevzal. Pokud by se tak ovšem stalo, ulevilo by to Tampě Bay v platovém stropu o rovných 5 milionů dolarů, což by Bleskům zajisté dost pomohlo.

BriseBois tak musí hledat jinou cestu.

Dá se předpokládat, že Cirelli nakonec kývne na tzv. 'bridge' smlouvu, jakou nedávno podepsal i Sergačov, tedy kontrakt na kratší dobu za méně peněz, tak jako už dřív v Tampě podepsal i například Nikita Kučerov (ten mezi lety 2016-2019 hrál za necelých 5 milionů dolarů ročně).

Pokud by Cirelli skutečně slevil a kývnul na kontrakt okolo 4,5 milionů dolarů ročně, stále musí Tampa najít onen prostor.

A to by Lightning rádi podepsali samozřejmě i Erika Černáka, který je také chráněným volným hráčem.

Trejd.

Jediné možné východisko, které se generálnímu manažerovi Blesků nabízí, je výměna jednoho z jeho dražších hráčů, pokud chce oba borce podepsat před startem nové sezony.

Jenže jakého?

Více než 5 milionů dolarů ročně vydělávají T. Johnson, Y. Gourde, O. Palát, B. Point, N. Kučerov, S. Stamkos, V. Hedman, R. McDonagh a A. Vasilevskij.

Jako nejlepší varianta se jeví Ryan McDonagh ($6,75 mil. ročně). Bude ale někdo chtít 31letého beka, který má takovou smlouvu až do léta 2026, kdy mu bude už 37 let? Těžko.

Závěr

I přesto, že se v NHL momentálně toho moc neděje, tak sledovat Blesky bude v následujících dnech jistě velmi zajímavé, neboť BriseBois je v situaci, kterou mu nikdo nemůže jakkoliv závidět.

Jistě, svůj prsten už má, Tampa Bay to dotáhla na vrchol, ovšem prací generálních manažerů je to, aby dokázali takový úspěšný tým udržet pohromadě co nejdéle. U Blesků se to momentálně zdá jako téměř nemožný úkol.

