NHL v číslech: Jak se dařilo Čechům? 5. část

Nevypadá to, že by se letošní sezona ještě rozběhla, tudíž si zkusíme podívat na to, jak se v tomto ročníku vedlo českým hokejistům. Pokračujeme další čtveřicí českých útočníků.

Nyní se řada dostává na Davida Kämpfa, Ondřeje Kašeho, Davida Krejčího a Dominika Kubalíka. V případě O. Kašeho jsme brali v potaz jeho čísla z obou působišť, ve kterých letošní ročník odehrál, a sice Anaheimu a Bostonu.

U všech hráčů pak jejich pořadí určuje umístění mezi všemi hráči, kteří odehráli v letošní sezoně minimálně 500 minut při hře 5 na 5.

David Kämpf

* GAR je statistika, která je započítávána z vícero herních situací. (více zde)

David Kämpf letos nezažil nejlepší ročník při hře pět proti pěti. Když byl na ledě, Chicago bylo pravidelně přehráváno, jeho spoluhráči vykazovali horší poměr střel s ním na ledě než bez něj. Útěchou pro Kämpfa ovšem může být, že pro svého trenéra v Chicagu je důležitým hráčem, neboť patřil mezi nejvyužívanější hokejisty na oslabení, když z útočníků odehrál v této situaci více minut pouze Ryan Carpenter. Mezi všemi českými útočníky pak nikdo už neodehrál tolik minut v oslabení jako Kämpf. Celkově ale odehrál po individuální stránce horší ročník než vloni.

Ondřej Kaše

* GAR je statistika, která je započítávána z vícero herních situací. (více zde)

Starší bratr Davida Kašeho má za sebou pestrý ročník. V Anaheimu sice vinou zranění neodehrál plný počet zápasů, co mohl, ovšem když nastoupil, bylo to znát. Pravidelně dělal své spoluhráče ještě lepšími, když v poměru střeleckých pokusů měl v celé NHL lepší dopad na své spoluhráče už jen Anthony Mantha z Detroitu. Platil ze jednoho z nejlepších Kačerů, díky čemuž si také vysloužil pozornost Bruins, kteří za něj obětovali nemálo, aby jej získali. 21. února se tak rozrostla stopa českých hokejistů v Bostonu, ovšem kvůli pandemii koronaviru stihl odehrát Ondřej Kaše v novém působišti pouze šest utkání.

David Krejčí

* GAR je statistika, která je započítávána z vícero herních situací. (více zde)

Už hrající legenda Medvědů má za sebou další ročník, ve kterém plnila přesně to, co od ní Bruce Cassidy požaduje. Střílet a připravovat góly, když zrovna svůj den nemá první formace (Marchand-Bergeron-Pastrňák) a dirigovat svoji přesilovou formaci. Oba úkoly očividně David Krejčí zvládal, když Boston je suverénně první se 100 body a v početní výhodě sbíral hned 6,79 bodů při přepočtu na 60 minut hry. Ze všech českých hráčů si v této statistice vedl lépe pouze jeho spoluhráč - David Pastrňák. Jedinou kaňkou může být to, že jeho spoluhráči vykazují s ním na ledě menší dominanci než bez něj.

Dominik Kubalík

* GAR je statistika, která je započítávána z vícero herních situací. (více zde)

To nejlepší (z tohoto dílu) nakonec. Doslova monostrózní nováčkovskou sezonu má za sebou (za předpokladu, že už základní část pokračovat nebude) Dominik Kubalík z Chicaga. Nastřílel celkem třicet gólů. Při hře pět proti pěti byl pak dokonce nejlepším střelcem celé NHL při přepočtu hry na 60 minut! Jeho hodnota se zastavila na čísle 1,69. Druhý Ovečkin střílel 1,65 branek za 60 minut hry. Svůj přínos ovšem neprokázal jenom v gólech, ale i v celkové hře, když Blackhawks s ním na ledě pravidelně své soupeře přehrávali a Kubalík na tom měl velký podíl. Český útočník skutečně odehrál vynikající sezonu a bude jistě zajímavé sledovat, jak bude vypadat jeho další smlouva, neboť ta současná mu po tomto ročníku vyprší.

Share on Google+