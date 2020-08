NHL v číslech: Islanders pevnou defenzívou trápí v play-off soupeře

New York Islanders si v letošním play-off poradili s Floridou Panthers, Washingtonem Capitals a momentálně trápí nejlépe nasazené Flyers. A to především díky velice kvalitnímu týmovému výkonu, který má pod taktovkou Barry Trotz.

Zkušený trenér, a vítěz Stanley Cupu s Capitals, svůj tým na play-off připravil opravdu na výbornou. V základní části Islanders nepatřili při hře 5 na 5 mezi nejlepší týmy, to se pro play-off ale změnilo.

Islanders tahali v základní části za kratší konec v podstatě ve všech statistických kategoriích. Soupeři je přestříleli, měli větší kvalitu a dávali i více branek.

Můžeme však pozorovat určitý jev, který se nyní ukazuje i v play-off – Islanders soupeřům sice dovolí velký počet střel, pokud jde ale o kvalitu, tam si vedou podstatně lépe. Zatímco v rámci střeleckých pokusů byli v základní části čtvrtí nejhorší, když si soupeři vytvořili více než 60 střel za hodinu hry, ve statistice očekávaných branek byli Islanders v polovině tabulky.

V play-off se nyní objevili v tomto směru mnohem kvalitnější Islanders. Základem jejich úspěchu je dobrá práce s pukem a předcházení jeho ztrát v nebezpečných prostorech. Pod vedením Barryho Trotze patří Islanders poslední dvě sezony k týmům, které se nejvíce uchylují k nahazování puku do útočné třetiny.

Jejich síla je pak především v tom, že skvělým forecheckingem jsou tyto kotouče hráči Islanders schopni získávat zpět a díky tomu si tvořit šance. Tím se také vyvarovávají případných rychlých protiútoků soupeřů, kteří musejí překonávat celou délku ledu.

Jedním z mála, kdo se této strategii vymyká je Mathew Barzal, který naopak patří mezi nejlepší hráče v přechodu do útočné třetiny s pukem na holi. K tomu se také přidávají kvalitně bruslící obránci a Islanders tak mají v útoku hned několik možností.

Důraz na minimalizaci risku pak ústí právě v to, že Islanders jsou většinou soupeřem sice přestříleni, co do kvality jsou na tom však mnohem lépe.

Islanders se prozatím mohou pyšnit opravdu kvalitní defenzivní hrou. Soupeři si proti nim sice vytvoří téměř 55 pokusů za 60 minut hry, ale zlepšení pozorujeme už u nezblokovaných pokusů, kdy jich na branku projde minimum.

Jak těžké je se proti Islanders v play-off prosadit ukazuje i mapa střel ze série proti Washinton Capitals. Ti jen velice těžko hledali cestu do předbrankového prostoru.

V rámci očekávaných branek tak Islanders okupují prozatím druhou pozici, když společně s Tampou Bay patří v play-off mezi nejlepší defenzivní týmy. K jejich defenzivním výkonům přispívá i Semjon Varlamov. Ten chytil v průběhu play-off zatím 4,71 gólu navíc oproti očekávání a nidko při hře 5 na 5 neinkasoval méně branek než právě tým pod vedením Barryho Trotze.

Islanders v prvním zápase série dokonce dokázali vynulovat Flyers, ve druhém utkání poté sice inkasovali hned čtyřikrát, ale příležitosti soupeře opět dokázali skvěle limitovat. Philadelphii, ani případné další soupeře, nečeká v dalším průběhu rozhodně nic lehkého.

