NHL v číslech: Góly do prázdné branky. Pomohl si víc Gretzky, Ovečkin nebo Jágr?

Pokolikáté v kariéře zakončoval Alex Ovečkin hattrick do prázdné brány? Nedávno se takto trefil dokonce dvakrát za večer. Zajímá vás, zda je Ovečkin v tomto směru výjimečný? Pomáhá si lacinými góly víc než ostatní velikáni hokejové historie? Téma stojí za hlubší analýzu.

Předně je dobré si vyjasnit, o jakou herní situaci se jedná. Nejde o přesilovku ani oslabení. Pokud se některý tým uchýlí k výměně brankáře za šestého hráče do pole, je to stále šest proti šesti, normálně se tudíž připisují plusové a minusové body. Což je trochu kruté k hráčům, kteří honí výsledek. Daleko častěji totiž bez gólmana v zádech inkasují, než skórují. Ale je to tak.

Ten vynález je starý skoro 90 let. 26. března 1931 prohrávali Boston Bruins s Montrealem Canadiens 0:1, když Art Ross, trenér a generální manažer tehdejších Bruins v jedné osobě, stáhnul ze hry brankáře Tinyho Thumpa a vyslal za něj na led šestého hráče. Vznikl tak zajímavý, zpestřující prvek. Hra vabank – riziko i za cenu vyšší porážky.

Dlouho šlo především o zámořskou praxi. Autor tohoto textu si vybavuje situaci z mezinárodní scény, období devadesátých let. Přesně určení času ani osob není podstatné. Rusko, tehdy už s gólmanem NHL v bráně, prohrávalo o gól a jeho muž v masce nervózně vyjížděl z brankoviště, vyhlížeje pokyn ze střídačky. Hlavní kouč, stará škola, se k němu jen pohrdavě otočil a pohnutím hlavy ho zatlačil zpět.

Komentátor Robert Záruba neudržel smích. Interpretace trenérových myšlenek proběhla zhruba v duchu: „Tyhle zápaďácky manýry mi sem netahej!“ Dnes je tento prvek běžný kdekoli ve světovém hokeji; v NHL si můžete vsadit, že jakmile mužstvo těsně prohrává a dostane se v závěru do útočného pásma, brankář půjde ven. Hra na riziko je běžná při jedno, dvou a někdy už i třígólové ztrátě, jako třeba v nedělním duelu Chicaga s Winnipegem.

Body a góly za celou kariéru

Trefy do prázdné branky se stávají vítanou kořistí mužů bojujících o pořadí v produktivitě nebo v tabulce střelců. Patrik Eliáš nedávno ve vyprávění pro bezfrazi.cz přiznal, že měli svého času s Petrem Sýkorou a Jasonem Arnottem dohodu vyměnit si v takové situaci co nejvíc puk, aby pokud možno všichni bodovali. Rozhodně čestnější vyjádření než se schovávat za fráze o týmu a tom „jak je jedno, kdo dá góla“. Z toho evergreenu už někdy bolí hlava.

Pavel Bure určitě nechodil proti šesti soupeřům padat do střel. Samozřejmě, i útočný fenomén Ovečkin (na snímku) ví, že musí v takové situaci myslet zejména na obranu, nicméně jakmile je prostor, umí se chopit příležitosti. V závěrečném účtování mohou snadno nasbírané branky „do prázdné“ rozhodovat.

Pokud nahlédneme do oficiálních statistik, asi nepřekvapí, že největším sběratelem „empty-net“ bodů byl Wayne Gretzky. On byl totiž největším sběratelem bodů vůbec. S náskokem, který bude zřejmě na věky nepřekonatelný. Vévodí tedy i této statistice.

Body do prázdné brány za celou kariéru:

1. Wayne Gretzky 1487 zápasů / 85 bodů (56+29)

2. Marián Hossa 1309 / 60 (40+20)

3. Eric Staal 1222 / 58 (31+27)

4. Joe Thornton 1616 / 57 (28+29)

5. Jarome Iginla 1554 / 56 (32+24)

6. Ron Francis 1731 / 51 (20+31)

7. Jaromír Jágr 1733 / 50 (22+28)

8. Patrice Bergeron 1069 / 50 (22+28)

9. Alex Ovečkin 1133 / 50 (37+13)

10. Blake Wheeler 909 / 49 (23+26)

Střelecky je Ovečkin (37) už třetí za Gretzkym (56) a Hossou (40). Po přepočtu na zápas má Rus 0,0326 gólů do prázdné branky na jedno utkání, Kanaďan 0,0376, čili pořád o chlup víc. Na druhou stranu po přepočtu na body Gretzky takto obohatil své statistiky ve 2,97% (85/2857) případů, Ovečkin ve 3,96% (50/1261). Není pochyb o tom, že ruský forvard umí z těchto situací těžit.

U Jágra jde hlavně o body z pittsburghské éry, v závěru kariéry na led v pěti proti šesti moc nechodil a přenechával tuto kratochvíli mladším a pohyblivějším. Hráči jako Hossa, Francis nebo Bergeron byli odměňováni za spolehlivou defenzivu, což byl, respektive u posledně jmenovaného stále je, hlavní důvod jejich nasazování, když se brání těsný výsledek.

Pokud vás zajímá, jak si stojí další legendy – Gordie Howe bodoval do prázdné brány 21krát (12+9), třetí nejproduktivnější hráč všech dob Mark Messier zapsal 48 (25+23) „empty net points“. Tento zápis usvědčuje vrstevníka Gretzkyho z mírně většího hladu po zdolávání prázdné branky, zatímco v celkovém počtu dosáhl Messier 66% Gretzkyho bodů (1910/2857), do prázdné branky je tento poměr jen 56% (48/85). Zase tak významný rozdíl to ale není.

Sezónní maxima

Zajímavý je rovněž pohled na nejvyšší sezónní čísla. Již řečený Pavel Bure dokázal během ročníku 1999-00 poslat rekordních 9 puků do prázdné klece. Keith Tkachuk v letech 1996-97 takto skóroval 8krát. Jaromír Jágr vděčí trefám do prázdné branky za svou pátou Art Ross Trophy. Po odečtení „empty-net points“ by měl totiž v sezóně 2000-01 o pět bodů méně než druhý Joe Sakic.

Body do prázdné branky za sezónu:

1. Blake Wheeler (2018-19) 11 (3+8)

2. Jaromír Jágr (200-01) 10 (6+4)

3. Pavel Bure (1999-00) 9 (9+0)

4. Keith Tkachuk (1996-97) 9 (8+1)

5. Jamie Benn (2015-16) 9 (5+4)

6. Wayne Gretzky (1986-87) 9 (5+4)

7. Eric Staal (2016-17) 9 (4+5)

8. Mario Lemieux (1996-97) 9 (4+5)

9. Mike Ridley (1992-93) 9 (4+5)

10. Mark Scheifele (2018-19) 9 (2+7)

Současnost

V letošní sezóně je nejpilnějším střelcem do odkryté klece Sebastian Aho s pěti zásahy, čtyřikrát se trefili Tanner Pearson, Gustav Nyquist a Alex Ovečkin. Sedm bodů nasbírali Teuvo Teravainen (3+4), Aho (5+2), šest Brad Marchand (1+5). David Pastrňák takto bodoval 4krát (1+3), přičemž proti Pittsburghu si nedávno dovolil luxus přihrát před prázdnou svatyní právě Marchandovi.

Bez zajímavosti není ani statistika za posledních pět let. Za toto období vedou s 15 góly Marchand a Aho, 14 má Patrick Kane, 13 Ovečkin a Jack Eichel. V bodech vede Blake Wheeler a Brad Marchand (oba 33), s poměrně velkým odstupem následují Jonathan Toews, Patrice Bergeron a Eric Staal (všichni 24). Ovečkin má 19 bodů (13+6).

Z Čechů se v této situaci v posledních pěti sezónách prosazovali nejvíc 18bodový Tomáš Hertl (10+8) a 15bodový David Krejčí (6+9).

Pozn: Čísla jsou platná k 21. lednu 2020

