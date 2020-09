NHL v číslech: Eric Staal vytrejdován do Buffala za Marcuse Johanssona

Bill Guerin, generální manažer Wild, se rozhodl z ničeho nic překvapit celý hokejový svět, když jako blesk z čistého nebe vyměnil Erica Staal do týmu Buffalo Sabres za Marcuse Johanssona. Kus za kus. I samotný Eric Staal z toho byl v šoku.

Guerin sice dal už několikrát najevo, že fanoušci mohou očekávat v kádru Minnesoty několik změn před následující sezonou, ovšem o možném trejdu zkušeného Staala nepadlo nikde ani slovo.

35letý centr se stal novým členem organizace Buffalo Sabres, zatímco opačným směrem zamířil Marcus Johansson.

Oba hokejisté (díky klauzuli ve svých smlouvách) předali před výměnou svým generálním manažerům seznam s 10 týmy, kam nechtějí být vytrejdováni. Na listu Staala se název Buffalo neobjevil, na tom Johanssonově pak název Minnesota, tudíž následnému trejdu už nic nebránilo.

Podle posledních informací byl Eric Staal z výměny šokován. Není divu, 35 let, rodina se třemi dětmi, pochází z Thunder Bay (nedaleko Minnesoty), smlouva na poslední ročník a přichází stěhování do Buffala.

Byznys až na prvním místě.

Bille, proč?

To byla (nejen) má okamžitá reakce na Guerina, generálního manažera Minnesoty. Jedinou výhodou Marcuse Johanssona je to, že je o 6 let mladším hráčem.

Na jakém postu Wild nejvíce tlačí bota? Na centru. Eric Staal byl nejlepším centrem týmu poslední čtyři sezony, stále dokazoval, že dokáže hrát hokej na velmi dobré úrovni.

Oběma hráčům současný kontrakt vyprší v příštím létě.

Někdo by si možná pomyslel, že Wild chtěli ušetřit pár peněz pod platovým stropem. Jenže faktem je, že Marcus Johansson v něm zabírá hned o 1,25 milionů dolarů více.

Jak lze vidět na hráčské kartě Erica Staala, držitel prstenu za zisk Stanley Cupu v roce 2006, především do ofenzívy platil za jednoho z nejlepších centrů v lize, přičemž nijak špatně si nevedl ani směrem do defenzívy.

Jedinou kaňkou Erica Staala je to, že už nedokáže hrát proti nejlepším formacím soupeře, což ovšem Sabres nemusí úplně příliš trápit, když tuto roli s přehledem zvládá Jack Eichel.

Dalším bonusem pro Buffalo může být souhra Eric Staal-Jeff Skinner, kteří spolu odehráli několik výborných zápasů ještě v dresu Hurricanes.

Zvládne Johansson roli centra?

Novinář, který má informace o Wild z první ruky, Michael Russo, uvedl, že Minnesota počítá s Marcusem Johanssonem na post středního útočníka, kterého právě hrál i Eric Staal.

Na jednu stranu bychom se nedivili, neboť na křídlech mají Divočáci nemalý přetlak, zatímco na pozici centra mají momentálně k dispozici kromě Johanssona už jen Joel Eriksson Eka, Nicka Bjugstada a Victora Raska.

Švédský útočník ovšem středního útočníka nehrál už několik let a směrem dopředu rozhodně nepatří k nejlepším kouskům v rámci ligy.

Silnou stránkou Marcuse Johanssona, který na začátku října oslaví 30. narozeniny, je především defenzíva.

Ovšem ani v ní natolik nevyniká, aby se tato výměna dala ze strany Minnesoty jakkoliv lépe chápat.

Závěr

Ačkoliv Bill Guerin několikrát avizoval, že se bude snažit co nejdříve vylepšit sestavu Divočáků a udělat z Minnesoty pravidelného účastníka play-off, tak zatím to tak úplně nevypadá.

Získání hráčů jako Nick Bjugstad či Marcus Johansson totiž rozhodně neudělá z Minnesoty výrazně lepší tým než doposud.

A to můžeme být jen zvědaví, jestli a za co bude vytrejdovaný Matt Dumba, který je předmětem spekulací téměř každý den.

