NHL v číslech: Corey Crawford může být v play-off faktorem X

Corey Crawford má na svém kontě dva Stanley Cupy a dlouhodobě patří mezi nejlepší brankáře NHL. V posledních sezonách se však v souvislosti s ním mluvilo především o zraněních, kterých měl požehnaně. I přes tyto trable podával v letošním ročníku slušné výkony.

V sezoně 2018/2019 Crawford kvůli otřesu mozku zmeškal hned 28 zápasů, při svém návratu však neměl vůbec špatná čísla. V té letošní pak Crawford naskočil do 39 zápasů s úspěšností zákroků 91,7 %. To na první pohled nemusí vypadat kdovíjak kvalitně. Hlubší analýza nám ovšem ukáže, že Crawford vskutku patřil mezi nejlepší.

Corey Crawford v první polovině letošního ročníku úplně extrémně nezářil, když se musel vypořádat s konkurencí v podobě Robina Lehnera, s kterým se v brankovišti Hawks střídali. Oba dva pak měli při svých startech práce nad hlavu, protože obrana Chicaga patřila k těm úplně nejhorším (už několikátý rok po sobě).

Při hře 5 proti 5 Hawks v defenzivě mají pro předkolo play-off opravdu co napravovat. Pouze pět týmů bylo v základní části horší v počtu střeleckých pokusů proti než Chicago. Počet samotných střel, kterým Crawford s Lehnerem museli čelit, byl pak úplně největší. Stejně jako počet očekávaných branek při přepočtu na čas.

Pokud se zaměříme nyní pouze na Coreyho Crawforda, tak ten měl jednu z nejtěžších brankářských prací v letošní sezoně. Soupeři proti němu měli střely z o 18 % lepších pozic, než je ligový průměr.

Podle modelu hockeyviz.com tak Crawford čelil téměř třem očekávaným gólům za 60 minut hry. Model Evolving-Wild (v grafice níže) je pak lehce shovívavější, Crawford čelil 2,79 očekávaným gólům. Jedná se nicméně o jedno z nejvyšších čísel mezi všemi brankáři, kteří odchytali minimálně 1000 minut. Těžší práci pak měl už pouze Henrik Lundqvist.

Corey Crawford vstoupil do této sezony po té předchozí protkané zraněními. I tak ale patřil k lepší polovině brankářů, když do konce prosince pochytal o 2,55 navíc oproti očekávaní a řadil se v tomto směru na 11. místo. Po Novém roce se ale do branky vrátil starý dobrý Corey Crawford. Vytlačil z branky kolegu Lehnera, který byl následně i vyměněn, a do konce základní části patřil k nejlepším brankářům NHL. Pouze Juuse Saros a Elvis Merzlikins od 1. ledna do konce zkrácené základní části předčili očekávání více než Crawford.

Kanadský brankář při hře 5 na 5 nakonec chytil za celou základní o 9,5 branky navíc, když lepší byli pouze dva brankáři a ke špičce patřil i v porovnání očekávané úspěšnosti zákroků se skutečnou, když byl lepší o 0,68 %.

S blížícím se předkolem play-off, které by podle všeho měli Hawks sehrát s Edmontonem Oilers by měl být Crawford hlavním článkem případného úspěchu Chicaga. Za předpokladu, že naváže na výkony ze základní části.

Dlouhodobá výkonost

Corey Crawford může být občas přehlížen, ale své kvality prokazuje dlouhodobě. Nejen v této sezoně, ale i při porovnání posledních tří sezon, patří mezi nejlepší.

Crawford patří bez diskuze mezi nejlepší desítku gólmanů posledních let. Za poslední tři sezony celkově chytil více než 22 gólů oproti očekávání a jeho úspěšnost je o půl procenta lepší. Ze stabilních jedniček se před ním nachází John Gibson, Ben Bishop, Antti Raanta a Connor Hellebuyck.

Při hře 5 proti 5 je pak lepší ještě Philipp Grubauer a Jordan Binnington. To je vše. I přes poslední těžké roky, kdy Crawford několikrát absentoval, se dokázal vždy vrátit na velice vysokou úroveň a podávat nadstandartní výkony. Především v posledních dvou sezonách pak za jednou z nejhorších obran NHL.

