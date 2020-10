NHL v číslech: Co získala Ottawa podpisem Dadonova?

Jevgenij Dadonov se jako volný hráč rozhodl upsat Senátorům, se kterými se dohodl na tříleté spolupráci, během níž si přijde na 15 milionů dolarů. Velmi dobrý kontrakt pro obě strany. Byť teda Dadonov zřejmě velmi snížil své šance na zisk Stanleyova poháru, při vší úctě k Senators.

I když Dadonov věří v opak. „Jsem opravdu nadšený, že budu hrát za tento tým. Myslím si, že tahle spolupráce pomůže oběma stranám a doufám, že můžeme mít i nějaké úspěchy a v příštích letech bojovat o Stanley Cup,“ nechal se slyšet ruský rodák pro oficiální web Senators.

Dnes 31letý útočník má za sebou 280 utkání v NHL, ale do vyřazovacích bojů se ještě nepodíval, pokud nebudeme počítat letošní "kvalifikační kolo". To by jistě rád změnil.

Ovšem od tipování budoucích vítězů Stanleyova poháru tu nejsme.

Velká role

Plno fanoušků očekává, že hráči si na volném trhu vyberou i tým, kde budou mít šanci získat Stanleyův pohár, což se v případě Dadonova úplně tak nestalo. Pak by mnozí mohli tvrdit, že dal přednost penězům. Pravda je ovšem taková, že Dadonov není nijak přeplacen, nýbrž dostal takový kontrakt, jaký se očekávalo.

A máme pochopení pro to, že si vybral zrovna Senátory. Je totiž téměř jisté, že zde bude mít společně s Bradym Tkachukem v útoku nejsilnější pozici. Měl by hrávat tedy nejen velké minuty při vyrovnaném počtu hráčů na ledě, ale také pochopitelně i na přesilových hrách.

A jak můžete vidět na výše přiložené kartě, Dadonov do ofenzívy skutečně umí. Nejen, že by měl sbírat více jak 60 bodů za sezonu, ale také dělá své parťáky na ledě lepšími. A to na tolik, že i Barkov či Huberdeau s ním na ledě hráli do ofenzívy ještě lépe než bez něj během působení u Panthers.

Co je také důležité, Dadonov je velmi dobrým hráčem pro přesilové hry, což je určitě něco, co v Ottawě velice uvítají. Senátoři byli totiž vloni vůbec nejhorším týmem v celé NHL v těchto situacích (pouze 14,2% úspěšnost).

Jak velmi pravděpodobně víte, Dadonov svá nejlepší léta odehrál doma v Rusku, přičemž v létě 2017 se vrátil zpět do NHL.

A od té doby patří vůbec mezi nejproduktivnější hráče celé NHL při hře pět na pět za 60 minut hry. Za ta léta jistě každý vychvaloval především Barkovova s Huberdeauem, pravda je ale taková, že bychom se vůbec nedivili, jestliže by jejich produktivita šla značně dolů po odchodu Dadonova, jejich dlouhodového parťáka, a Hoffmana (pokud se rozhodne nepodepsat smlouvu opět s Floridou jakožto volný hráč), který sbíral naopak nejvíce bodů na přesilových hrách.

Závěr

Ottawa nenápadně získala velmi šikovného útočníka, který by měl výrazně pomoci v ofenzívě a dost možná bychom nebyli překvapeni, zda by se stal nejproduktivnějším Senátorem v příštích sezonách.

Smlouva na tři roky za 5 milionů dolarů ročně? To je z našeho pohledu opravdu velmi dobrý kontrakt pro obě strany.

