NHL v číslech: Brodeur, Hašek, nebo Roy? Kdo byl nejlepší?

Věčně pokládaná a rozebíraná otázka. Martin Brodeur, Dominik Hašek, Patrick Roy. Trio brankářů, které si podmanilo na několik let celou NHL. Kdo z nich pak byl ale nejlepší? Pokud se tedy vůbec dá určit.

Všichni tři jsou legendami týmů, ve kterých odchytali alespoň dvě sezóny, každý z nich vlastní minimálně dva prsteny za vítězství ve Stanley Cupu, byl nejednou vyhlášen nejlepším brankářem ročníku, celkově jejich výčet individuálních trofejí je skutečně obrovský.

Za poslední dobu je toto téma čím dál více ve světě rozebíráno a fanoušci přicházejí na to, že přeci jen jeden brankář z tohoto tria vyčníval.

Byť se samozřejmě na tom nikdy všichni neshodnou, každý může argumentovat určitými čísly, trofejemi, výkony pro jakéhokoliv z těchto brankářů, tak zkusíme alespoň nastínit, kdo byl ten jeden nejlepší gólman.

U každého z brankářů jsme se podívali na jejich nejlepší období, které ve své kariéře zažili. V zámoří se to nazývá tzv. 'peak'. Tedy vrchol.

Haškova NHL

Mezi sezónami 1996-1999 si v podstatě celou ligu přivlastnil Dominátor. Ano, Hašek je ten, který ještě o kus vyčníval nad Martinem Brodeurem či Patrickem Royem.

Naprostá dominance. Vrchol, ke kterému se nijak nepřiblížili Brodeur ani Roy.

Hašek v každé z těchto tří sezón chytil více než 50 gólů navíc oproti průměrnému brankáři NHL ('GSAA').

Vizualizace

Pro lepší přehled jsem vytvořil vizualizaci, ve které je sedm různých grafů pro porovnání Brodeura, Haška a Roya. Doporučuji si ji zvětšit vpravo dole na celou obrazovku.

Vizualizace pro porovnání Brodeura, Haška a Roya



Pokud si vizualizaci kompletně projdete, můžete z ní vyčíst hned několik zajímavých informací. Například i to, že nejlepší obranu před sebou po celou kariéru měl Martin Brodeur v New Jersey, což je často zmiňováno jak v médiích, tak i mezi fanoušky. A skutečně je to pravda.

Zatímco průměr střel proti při přepočtu na 60 minut hry se mezi těmito třemi borci zastavil na hodnotě 27,18, tak Devils dovolili na Brodeura vyslat více střel pouze ve čtyřech sezónách z dvaceti! Naopak Hašek čelil více než 27,18 střelám za 60 minut hry hned v devíti ročnících z patnácti, ve kterých odchytal alespoň 500 minut.

Dominik Hašek byl ten, který pravidelně čelil nejvíce střelám soupeře.

Často se můžete dočíst, že Patrick Roy dominoval především ve vyřazovacích bojích. A skutečně dominoval. O tom nelze pochybovat. Ovšem, jak můžete vidět také ve vizualizaci, Dominik Hašek si nepočínal o nijak hůře. Naopak dokázal pravidelně své výborné výkony ze základní části převést i do play off.

Výjimečný

Česká legenda byla skutečně ta nejlepší řečí čísel. Na svém vrcholu předváděla takové výkony, ke kterým se za posledních čtyřicet let nikdo nepřiblížil.

Abyste ještě lépe pochopili kontext vynikajících Haškových výkonů na jeho vrcholu: v zámoří je už zavedená 'adjusted era' statistika, která porovnává, přepočítává, přehodnocuje čísla vzhledem k danému období. V případě Haška to zní tak, že kdyby Dominátor výkony z těch tří sezón předváděl dnes, jeho % úspěšnosti zákroků by bylo vyšší než 94 procent!

První Anton Khudobin se zastavil na hodnotě 93,0 %.

Legendě Colorada či Montrealu však dáváme také velké plus za jeho vynikající výkony ve vyřazovacích bojích, díky kterým obdržel hned třikrát Conn Smythe Trophy.

Ovšem od příchodu Dominátora do Buffala už nikdy Roy nezískal ocenění pro nejlepšího brankáře ligy, zatímco Brodeur poprvé Vezinovu trofej získal až v sezóně 2002/03, kterou z velké části Dominik Hašek vinou zranění vynechal.

Haškovi se povedlo Vezinovu trofej jinak získat hned šestkrát a navíc také dvakrát, když byl právě na tom svém vrcholu, obdržel i Hart Memorial Trophy, což je trofej udělována nejužitečnějšímu hráči sezóny.

Pokud však budete stále trvat na svém názoru a upřednostňovat Patricka Roye, budeme pro to mít pochopení, vykazoval také skvělá čísla. Ovšem s Martinem Brodeurem bychom těžko nesouhlasili. Jistě, byl to vynikající brankář, každý by chtěl mít takovou legendu ve svém klubu, ale ve společnosti těchto tří maskovaných mužů je jednoduše a jasně tím nejhorším.

