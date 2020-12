NHL si dává na čas. Prioritou je návrat do normálu v sezoně 2021/22

Spousta nejistoty je stále spojena se startem nadcházejícího ročníku National Hockey League. Vedení soutěže doufá v návrat 1. ledna příštího roku, do tohoto rozhodnutí ale může hodit vidle mnoho faktorů.

Nový rok s příchutí nejlepší hokejové ligy světa? Samotná NHL se tohoto data stále drží, každopádně s jistotou to brát nelze. Také v Americe se potýkají s koronavirem, obavy tak jsou na místě.

„Procházíme druhou vlnou koronaviru, která může být horší než ta první. Navíc následky Dne díkuvzdání, následky Vánoc... Dáváme si na čas a ujišťujeme se, abychom našli cesty, jak se posunout dopředu. Zaměřujeme se na zdraví, bezpečí a abychom dělali správné věci,“ prozradil komisionář Gary Bettman.

Velký otazník nad startem visí také z důvodu opatření na hranicích mezi USA a Kanadou. Země javorového listu se již vyjádřila, že hranice zůstanou zavřené do té doby, než bude pandemie pod kontrolou.

Posílání týmů do karantén pak nepřichází v úvahu. „Pokud hrajete podle pravidelného plánu, nemůžete hráče zavřít do karantény na 14 dní, když cestujete ze země do země. To je další problém, jenž sezonu ovlivní. Museli bychom vytvořit divizi, kde by proti sobě hrála jen kanadská mužstva.“

K lednímu hokeji patří i fanoušci, a tak jednou z důležitých otázek, které vedení NHL řeší, je také zaplnění sportovních arén. Liga počítá s kompletním rozvolněním v počtu návštěvníků až pro sezonu 2021/2022.

„Myslím, že je to možná ta nejdůležitější věc. Soustředíme se na to, abychom prošli následujícím ročníkem tak, aby byla situace v sezoně 2021/2022 v normálu. Jsme plní naděje a optimismu na základě všeho, co slyšíme,“ dodává Bettman.

