NHL pokračuje deseti zápasy: dvě utkání ve skvělém čase, v noci pak derby o New York

Nová sezona je v plném proudu a zatím přináší divácky neuvěřitelně atraktivní duely plné branek. Nezbývá, než doufat, že show bude pokračovat i dnes a v noci na zítřek, na programu je dalších deset zápasů, z nichž můžeme vypíchnout druhé newyorské derby sezony. Už od 19 hodin se představí Boston se třemi Čechy v sestavě na ledě New Jersey s Pavlem Zachou, o dvě hodiny později bude hrát San Jose s Tomášem Hertlem hrajícím ve výborné formě v Arizoně. V akci budou také Filip Zadina, Petr Mrázek, Martin Nečas, Filip Chytil či Tomáš Nosek.

18:00 New Jersey Devils - Boston Bruins

New Jersey podruhé ve dvou dnech přivítá na svém ledě Boston. První utkání přineslo vyrovnanou bitvu, kterou nakonec až v nájezdech pro sebe urvali Bruins, vítězný nájezd si připsal Brad Marchand. Obě mužstva půjdou znovu tvrdě po bodech, ve druhé formaci Devils znovu nastoupí Pavel Zacha, dvě místa ve druhém útoku Bruins obsadí Ondřej Kaše a David Krejčí, pozici ve třetím obranném páru Bostonu by měl znovu mít Jakub Zbořil. V prvním utkání z Čechů bodoval pouze David Krejčí jednou asistencí, Ondřej Kaše neproměnil v závěrečném rozstřelu nájezd.

22:00 Arizona Coyotes - San Jose Sharks

Na první dnešní zápas plynule naváže další televizní střetnutí ve skvělém čase, San Jose bude hrát na ledě Arizony. I v tomto případě se bude jednat už o druhý souboj těchto dvou mužstev v sezoně. První zápas nabídl sedm branek a rozhodoval se až v nájezdech, spokojenější byli s bodem v kapse navíc Sharks. Skvělým způsobem se uvedl Tomáš Hertl, který vstřelil Arizoně dvě branky a navrch si připsal asistenci, těšíme se tak na další vystoupení českého útočníka, který se vrací po dlouhodobém zranění. Druhá formace Sharks celkově šlapala skvěle a připsala si všechny tři branky svého týmu.

1:00 Detroit Red Wings - Carolina Hurricanes

Detroit s Carolinou také mají své první vzájemné střetnutí v sezoně už za sebou, zvládla ho lépe Carolina, která na ledě Red Wings vyhrála 3:0. V brance Hurricanes dostal prostor Petr Mrázek a proti svému bývalému týmu si připsal čisté konto. Asistenci u druhého gólu si připsal český útočník Martin Nečas. Filip Hronek dostal v první obranné dvojici Detroitu velký prostor, odehrál přes 24 minut, nejvíc ze svého týmu, ale připsal si dva záporné body v kolonce účasti na ledě. Filip Zadina hrál na pravém křídle druhého útoku Red Wings a nedostal se k žádné střele na branku.

1:00 Edmonton Oilers - Montreal Canadiens

Kanadská divize je divácky nesmírně atraktivní, tentokrát budeme sledovat souboj Edmontonu s Montrealem, tedy dvou týmů, které by měly mít kvalitu na to, aby postoupily do play-off. Edmonton na úvod sezony prohrál 3:5 s Vancouverem, v dalším měřením sil mu ale vyšla odveta a vyhrál 5:2. Ve druhém utkání se zaskvěl hlavně Connor McDavid, který si připsal čtyři body za hattrick a asistenci. Canadiens na úvod sezony brali bod z bitvy na ledě Toronta za prohru 4:5 v prodloužení. Jeden z gólů Montrealu si připsal slovenský útočník Tomáš Tatar, nadějně se uvedl ruský obránce Canadiens Alexander Romanov, který si ve svém první zápase v NHL připsal asistenci.

1:00 New York Rangers - New York Islanders

Bitva o New York vždycky přitahuje pozornost fanoušků, v nové sezoně jimi dost možná budeme až přesyceni. Dnes v noci se chystá už druhý díl těchto soubojů, a mělo by jít o ještě větší řež, než byla k vidění v prvním utkání, které Islanders vyhráli na ledě Rangers 4:0. Tým z Manhattanu bude prahnout po odvetě, ve jejich třetím útoku budeme opět moci sledovat spolupráci Filipa Chytila a jedničky posledního draftu Alexise Lafréniera. Islanders budou znovu spoléhat na první formaci, která minule zařídila tři ze čtyř branek.

1:00 Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs

Druhé ze tří nočních kanadských derby obstarají Ottawa s Torontem, půjde o jejich druhé vzájemné utkání v sezoně. To první zvládl lépe klub z hlavního města Kanady, který vyhrál 5:3. Senators se tak úspěšně vrátili ke svému starému logu, zazářil hlavně Brady Tkachuk, jednadvacetiletý útočník si připsal tři body za gól a dvě asistence. Toronto má za sebou už dvě utkání, na úvod sezony dokázalo porazit 5:4 v prodloužení Montreal, vítěznou branku si připsal Morgan Reilly. Toronto víc očekává od Austina Matthewse, který ve dvou zápasech zatím zapsal jen jednu asistenci.

2:00 Nashville Predators - Columbus Blue Jackets

První vzájemné měření sil v této sezoně vyšlo lépe Nashvillu, který vyhrál na domácím ledě 3:1. Zápas byl ale otevřený až do samého konce, než Predators definitivně rozhodli gólem do prázdné branky. Columbus nebude chtít sezonu odstartovat dvěma porážkami za sebou, vyrovnaný souboj budou chtít tentokrát obrátit na svou stranu. Pod velkým drobnohledem bude znovu člen první útočné formace Blue Jackets Pierre-Luc Dubois, který je v podstatě na odchodu a v prvním zápase rozhodně neoslnil - připsal si jen jednu střelu na branku a záporný bod v účasti na ledě.

3:00 Los Angeles Kings - Minnesota Wild

Od třetí hodiny ranní středoevropského času si to rozdají Los Angeles s Minnesotou. První vzájemné střetnutí těchto dvou mužstev přineslo vyrovnanou partii a šest branek v základní hrací době. Hrdinou utkání se nakonec stal Kirill Kaprizov, který si hned ve svém první startu v NHL připsal vítězný gól v prodloužení a rozhodl o výhře Minnesoty. K tomu si ruský útočník připsal ještě dvě asistence a na úvod své zámořské mise tak všechny oslnil. Útok Los Angeles stále stojí na nestárnoucím slovinci Anže Kopitarovi, který si připsal dvě asistence. V sestavě Kings chybí český útočník Martin Frk kvůli zranění v dolní části těla.

4:00 Calgary Flames - Vancouver Canucks

Calgary sezonu odstartovalo porážkou 3:4 v prodloužení na ledě Winnipegu, přestože vstup do zápasu měli Flames dobrý a po první třetině vedli 3:1. Nakonec to však stačilo jen na bod. V sestavě Calgary v prvním zápase chyběl Dominik Simon a hrát zřejmě nebude ani proti Vancouveru. Canucks za sebou mají už dvě vystoupení, obě proti Edmontonu. První Vancouver vyhrál 5:3, druhé prohrál 2:5. Proti Calgary se Vancouveru v poslední době moc nedařilo, tři z posledních vzájemných bitev prohrál. Oba týmy potřebují bodovat, kanadská divize by totiž měla být hodně vyrovnaná a jakákoliv ztráta bodů je tak hodně bolestná.

4:00 Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks

V neděli nad ránem budeme moci sledovat také souboj Vegas s Anaheimem. Golden Knights konečně mají kapitána, tím byl před sezonou zvolen Mark Stone a hned dovedl svůj tým k vítězství 5:2 nad Ducks, sám si připsal dva body za gól a asistenci. Ve čtvrté formaci Vegas by tradičně neměl chybět Tomáš Nosek, který také k výhře Vegas v úvodním zápase sezony přispěl gólem. Anaheim s Vegas dlouho držel krok, ještě po dvou třetinách byl stav 2:2. Až ve třetí třetině domácí svému soupeři utekli, ale jednalo se o mnohem vyrovnanější souboj, než naznačuje konečné skóre. I druhý zápas by mohl přinést znovu velmi zajímavou bitvu, favoritem ale opět budou Golden Knights.

