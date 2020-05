NHL navrhuje Vstupní draft už na začátek června. A virtuálně

Nedořešená situace ohledně pokračování NHL ovlivňuje i mladé hráče kolem osmnáctých narozenin z celého světa. Stále totiž netuší, kdy proběhne Vstupní draft. Vedení soutěže už ale ideální termín navrhlo.

Podle zámořské televizní stanice ESPN rozeslal zástupce komisionáře NHL Bill Daly v sobotu do klubů návrh, aby se draft konal přece jen v červnu. Ale o tři týdny dřív, než bylo původně v plánu – už 5. června. Tedy ještě před tím, než se (snad) rozběhne zbytek nedohraného ročníku.

Pokud by se totiž měla liga, přerušená od 12. března, skutečně dohrávat přes léto, pak by velmi pravděpodobně dělil její vyvrcholení a start nového ročníku jen dost krátký čas na přípravu draftu. Zatímco teď mají všichni času dost...

„Je to komplikované, žádné řešení není dokonalé. Myslíme si, že uspořádat draft v červnu by mělo své výhody. Včetně toho, že draft zkrátka musí proběhnout a kluby jsou na něj teď připravené stejně, jako by byly kdykoli jindy – nebo možná lépe, než by byly na podzim,“ prozradil Daly v rádiu CHED.

„Nechceme se dostat do situace, že budeme muset draftovou loterii nebo draft vměstnat do velmi krátkého časového období,“ uvedl Daly.

Právě draftová loterie je v celé situaci dost zásadní – rozhoduje o pořadí, v němž si kluby hráče budou vybírat. Jenže když se ani nestihla dohrát základní část, je otázkou, jak by se pořadí sestavilo. Ve hře je výpočet podle procent získaných bodů před zastavením soutěže.

Pochopení pro brzké konání draftu nemá třeba Steve Yzerman, generální manažer Detroitu. „V tuto chvíli je můj názor takový, že jsem neslyšel dobrý důvod, proč bychom měli draft uspořádat před koncem sezony, pokud ji zakončíme v průběhu léta,“ prohlásil ještě předtím, než NHL zmíněný návrh rozeslala.

Ovšem zřejmě při tom myslel jenom na kluby a nikoli na ty, o které jde – mladé hráče, jež by svou budoucnost rádi tušili dřív než za několik měsíců...

A druhý zásadní bod návrhu: Draft by měl v případě brzkého konání proběhnout virtuálně. NHL kvůli tomu napjatě sledovala dražbu talentů NFL, ligy amerického fotbalu. Ta proběhla minulý víkend bez větších technických potíží a v televizi měla obrovskou sledovanost.

Zástupci klubů se mají spojit pomocí videohovoru už v pondělí. Během týdne by pak mohlo padnout definitivní rozhodnutí.

Share on Google+