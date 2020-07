Nezvyklé podmínky, stejné postavy. Nejlepší hokej světa je zpátky!

Léto v plném proudu? ... Nejlepší hokej světa je zpátky! ... V noci na středu byla na programu NHL první tři přípravná utkání. O víkendu nám totiž začíná dohrávka sezony 2019-20, které se zúčastní hned 24 mužstev.

Sezona byla zastavena 12. března z důvodu pandemie koronaviru. Další týdny probíhala intenzivní jednání mezi ligou a Hráčskou asociací NHLPA, co bude s nedohraným ročníkem. Nakonec všechno dobře dopadlo.

26. května sice vedení soutěže zrušilo zbytek základní části, ovšem zároveň představilo unikátní formát bojů o pohár. Čeká nás kvalifikační kolo a skupina o umístění, až potom teprve první kolo play-off.

Restart sezony byl potvrzen na sobotu 1. srpna. Hostitelem se stala kanadská města Toronto (Východní konference) a Edmonton (Západní konference).

24 týmů se mělo přesunout na místo určení do tzv. bubliny minulou neděli.

Možná to nebude to pravé ořechové – denní testování na COVID-19 a spousta dalších zdravotnických nařízení, samozřejmě prázdné ochozy. Ale nedá se nic dělat, buďme rádi.

National Hockey League se každopádně vrátila už dnes v noci, kdy se hrála tři přípravná utkání. No a jaké máme výsledky?

PHILADELPHIA FLYERS vs. PITTSBURGH PENGUINS

Přípravné utkání • Úterý 28. července 2020, 22:00 • Scotiabank Arena, Toronto, ON

3:2 pp (2:1, 0:0, 0:1 – 1:0)

Flyers porazili Pittsburgh v prodloužení, rozhodl Scott Laughton

První duel NHL po vynucené pauze obstarali dva velcí rivalové z Metropolitní divize – Philadelphia a Penguins. Uspěli zde Flyers 3:2 v prodloužení, to když v čase 62:40 rozhodl útočník Scott Laughton.

Za Pittsburgh nechyběl útočník Sidney Crosby, jenž měl blíže nespecifikované zdravotní problémy během tzv. Fáze 3. Přípravné utkání zvládl v klidu, na ledě strávil 19 minut a tři vteřiny.

Branky a nahrávky

12. Couturier (Giroux, Provorov), 20. Hayes, 63. Laughton (Konecny, Gostisbehere) – 6. Sheary (Guentzel, Marino), 57. Zucker (Malkin, Johnson)

Statistické okénko

Střely na bránu: 22 – 26 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) – ––– , 11 zákroků, 1 OG, úspěšnost 91.7%, čas 39:56

Matt Murray (PIT) – ––– , 10 zákroků, 2 OG, úspěšnost 83.3%, čas 29:55

stř. Brian Elliott (PHI) – výhra, 13 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92.9%, čas 22:40

stř. Tristan Jarry (PIT) – prohra pp, 9 zákroků, 1 OG, úspěšn. 90.0%, čas 32:45

Česká a slovenská stopa

Jakub Voráček (PHI) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 18:20

Tři hvězdy utkání

bohužel není uvedeno v zápise o utkání

MONTREAL CANADIENS vs. TORONTO MAPLE LEAFS

Přípravné utkání • Středa 29. července 2020, 02:00 • Scotiabank Arena, Toronto, ON

2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Maple Leafs si poradili s Montrealem, blýskl se Alexander Kerfoot

Toronto si v kanadském souboji poradilo s Canadiens, vyhrálo 4:2. Blýskl se útočník Alexander Kerfoot, jenž vstřelil dva góly a zdobí jej navíc vítězná trefa. Dobře si počínal také brankář Frederik Andersen.

Skóre utkání jinak otevřel už po pouhých 33 vteřinách útočník Ilja Michejev. Na straně Montrealu se ve 37. minutě duelu radoval z gólu slovenský útočník Tomáš Tatar.

Branky a nahrávky

37. Tatar (Suzuki, Gallagher), 49. Byron (Chiarot, Kotkaniemi) – 1. Michejev (Tavares, Rielly), 27. Kerfoot SHG (Kapanen), 40. Kerfoot (Rielly, Robertson), 50. Rielly SHG (Hyman)

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 23 | Přesilová hra: 0/6 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Carey Price (MTL) – prohra, 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82.6%, čas 59:13

Frederik Andersen (TOR) – výhra, 28 zákroků, 2 OG, úspěšn. 93.3%, čas 59:58

Česká a slovenská stopa

Tomáš Tatar (MTL) – 1+0, -3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:00

Martin Marinčin (TOR) 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:23

Tři hvězdy utkání

bohužel není uvedeno v zápise o utkání

CALGARY FLAMES vs. EDMONTON OILERS

Přípravné utkání • Středa 29. července 2020, 04:30 • Rogers Place, Edmonton, AB

1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Oilers zvítězili nad Calgary, Connor McDavid vstřelil dva góly

K vidění byl ještě jeden kanadský souboj – Edmonton zvítězil nad Flames 4:1. Útočník Connor McDavid tady vstřelil dva góly. Příznivce Oilers mimoto potěší výkon obou gólmanů.

Jednu asistenci měl vítěz produktivity základní části, útočník Leon Draisaitl. Nedařilo se bohužel českému brankáři Davidu Rittichovi, jenž v polovině klání střídal kolegu a inkasoval dvě branky z devíti střel.

Branky a nahrávky

40. Lindholm PPG (Gustafsson, Gaudreau) – 2. Yamamoto (Klefbom, Ennis), 8. McDavid PPG (Draisaitl, Klefbom), 56. P. Russell (Nugent-Hopkins, Benning), 56. McDavid (P. Russell)

Statistické okénko

Střely na bránu: 37 – 30 | Přesilová hra: 1/4 – 1/4 | Trestné minuty: 12 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (CGY) – prohra, 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90.5%, čas 29:40

Mikko Koskinen (EDM) – výhra, 17 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100.0%, čas 29:41

stř. David Rittich (CGY) – ––– , 7 zákroků, 2 OG, úspěšnost 77.8%, čas 30:06

stř. Mike Smith (EDM) – ––– , 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95.0%, čas 30:02

Česká a slovenská stopa

David Rittich (CGY) – ––– , 7 zákroků, 2 OG, úspěšnost 77.8%, čas 30:06

Tři hvězdy utkání

bohužel není uvedeno v zápise o utkání

Středa nabídne šest přípravných zápasů

Ve středu je na programu NHL hned šest přípravných zápasů. Začínat přitom budeme už krátce po 18. hodině, to se proti sobě postaví Florida Panthers a Tampa Bay Lightning.

Do akce půjde obhájce Stanley Cupu, tedy St. Louis Blues. Těšit se můžete i na derby mezi New York Rangers a New York Islanders.

18:00 Florida Panthers vs. Tampa Bay Lightning (Scotiabank Arena, Toronto, ON)

20:30 Minnesota Wild vs. Colorado Avalanche (Rogers Place, Edmonton, AB)

22:00 Washington Capitals vs. Carolina Hurricanes (Scotiabank Arena, Toronto, ON)

00:30 Chicago Blackhawks vs. St. Louis Blues (Rogers Place, Edmonton, AB)

02:00 New York Rangers vs. New York Islanders (Scotiabank Arena, Toronto, ON)

04:30 Winnipeg Jets vs. Vancouver Canucks (Rogers Place, Edmonton, AB)

