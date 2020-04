New York Rangers a shrnutí sezony 2019-20: Přestavba probíhá úspěšně

Před sezonou se s Jezdci z New Yorku příliš nepočítalo, mužstvo sídlící ve slavné Madison Square Garden totiž prochází přestavbou a minimálně tento rok se od Rangers nečekalo, že by mohli promluvit do bojů o play-off.

Jenže opak je pravdou, celek z New Yorku se pohyboval překvapivě vysoko a nebýt pandemie koronaviru, mohl výrazně promluvit do závěrečných bojů o postup do vyřazovací části.

Svěřencům trenéra Davida Quinna schází v aktuálně přerušené fázi soutěže pouhé dva body na druhou divokou kartu ve Východní konferenci, kterou v tuto chvíli drží Columbus Blue Jackets. Rangers v sedmdesáti odehraných zápasech posbírali devětasedmdesát bodů.

Panarin si podmanil New York

Za hodně peněz hodně muziky.

Rangers před sezonou podepsalo ruskou hvězdu na sedm let a předpokládalo se, že se stane jednou z velkých postav newyorské přestavby. A přesně tak se stalo.

Artěmij Panarin zažil svůj vůbec nejlepší ročník v National Hockey League. Čeljabinský odchovanec je čtvrtým nejproduktivnějším hráčem dosavadní sezony, když v devětašedesáti utkáních nasázel dvaatřicet gólů a na dalších třiašedesát nahrál.

Panarin ovládl suverénním způsobem i týmové bodování, na druhého Miku Zibanejada má náskok dvaceti kanadských bodů

Zibanejadova pětigólová noc

Tak na toto utkání jen tak někdo nezapomene.

Šestý den v březnu tohoto roku přivítali Rangers na domácím ledě Washington a ti, kteří se tehdy do Madison Square Garden vydali, nemohli rozhodnutí litovat.

Ta noc patřila hráči s číslem devadesát tři.

Mika Zibanejad dovedl Jezdce k výhře 6:5 po prodloužení. Na zisku dvou bodů se podílel neuvěřitelnými pěti góly, z nichž jeden vsítil v samotném prodloužení. Takový výkon se zkrátka nevidí každý den.

Švédský viking však patřil mezi tahouny týmu po celou sezonu. V kanadském bodování jej předběhl pouze Artěmij Panarin, mezi střelci pak v řadách spoluhráčů neměl přemožitele.

Zibanejad skončil na pátém místě v tabulce střelců celé National Hockey League, když dohromady rozvlnil síť jednačtyřicetkrát a navrch si připsal čtyřiatřicet asistencí.

Nová gólmanská jednička

„Všichni měli stejnou šanci, ale prostě cítím, že Igor má nejlepší vliv.“

Těmito slovy se prezentoval na jedné z tiskových konferencí lodivod Jezdů David Quinn. Ten dal v nejlepší hokejové lize světa šanci nadějnému Igoru Šesťorkinovi, jenž se příležitosti chopil skvěle. Navíc odsunul na pozici náhradníka jak legendárního Henrika Lundqvista, tak Alexandara Georgieva.

Ruský brankář posbíral dvanáct startů, v deseti z nich dovedl Rangers k vítězství. Rodák z Moskvy se může pyšnit 93,2% úspěšností zákroků a průměrem 2,52 inkasované branky na zápas. Není divu, že v něm v New Yorku vidí budoucnost a nástupce Henrika Lundqvista.

Vedení klubu má v tuto chvíli na soupisce tři skvělé gólmany. Je jisté, že pakliže si Šesťorkin udrží výkonnost i nadále takto vysokou, nebudou se ho chtít zbavit za žádnou cenu. Co ale bude s ostatními?

Král Henrik má před sebou poslední rok své smlouvy, v tuto chvíli osmatřicetiletá švédská ikona dost možná svou bohatou kariéru příští rok ukončí. Georgiev pak má ambice stát se jedničkou, s jeho jménem se dost často skloňoval odchod z Rangers. Bulharskému rodákovi končí kontrakt po aktuálním ročníku, kdy se stane RFA (omezeným volným hráčem).

Ze světa statistik

TÝMOVÉ STATISTIKY

Sezona 2019-20: bilance 37-28-5, 79 bodů

Postavení v tabulce: 7. místo v Metropolitní divizi

Vstřelené branky: 234 ... 5. místo ... (3.34 na zápas)

Obdržené branky: 222 ... 24. místo ... (3,17 na zápas)

→ Pozn.: Vstřelené a obdržené branky, nepočítáme-li nájezdy.

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY

Produktivita: Artěmij Panarin (LK)... 95 kanadských bodů

Nejlepší střelec: Mika Zibanejad (C) ... 41 gólů

Nejvíc výher: Alexandar Georgiev (G) ... 17 výher

Nejlepší úspěšnost: Igor Šesťorkin (G) ... %ús 93.2

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Libor Hájek (O) ... 28 zápasů ... 0 gólů ... 5 asistencí ... 5 kanadských bodů ... +/-: 4 záporné body

Filip Chytil (C) ... 60 zápasů ... 14 gólů ... 9 asistencí ... 23 kanadských bodů.... +/-: 7 záporných bodů

