New Jersey hostí Washington. Porazí McDavid Pittsburgh bez Crosbyho?

I v noci z pátka na sobotu bude k vidění hned několik utkání National Hockey League. V plánu jsou zapsána 4 utkání. Tři souboje by měly odstartovat v 01:00, poslední pak započne ve 3 hodiny ráno. Pojďme se nyní podívat proč se utkání vyplatí sledovat.

Floridskému celku se v posledním zápase podařilo utnout sérii porážek na domácím ledě proti Ottawě a na stejném místě by jistě Panthers rádi stejným způsobem, jako Senators (6:1), porazili Dallas. Ten také svůj přechozí souboj zvládl, ačkoliv až v prodloužení proti Tampě. Z posledních pěti utkání mají však lepší formu právě Stars. Tým však už nepůsob tak jistým dojmem, jako před pár týdny. Jonathan Huberdeau vládne statistikám Floridy s 41 body. Nejproduktivnější hráč Dallasu Tyler Seguin jich má o 13 méně.

Souboj Davida s Goliášem, i tak by se dal nazvat souboj prvního celku Metropolitní divize Washingtonu s posledním New Jersey. Obě mužstva na sebe letos ještě nenarazila, o síle týmů však není nutné přímo hovořit. New Jersey sice vyhrálo poslední 2 zápasy, před tím však trvala černá sedmizápasová šňůra proher v řadě. Pro českého fanouška by se však mělo jednat o atraktivní duel, v kabině Capitals se nachází hned tři zástupci v podobě Michala Kempného, Radka Gudase a především Jakuby Vrány, kterému se letos velmi daří. Na druhé straně figuruje postava Pavla Zachy.

V sympatickém souboji by se měly představit i týmy New York Rangers a Toronto Maple Leafs. O obou aktérech klání můžeme říci, že v tabulce se nachází daleko za svými vlastními ambicemi. Jezdci momentálně na playoff ztrácejí 7 bodů, Toronto pouhý 1 bod, ale i tak 10. pozice v konferenci není pro vedení takto velkého klubu nijak uspokojující. Newyorský forward Artěmij Panarin disponuje 43 kanadskými body, za ním je však velká propast. Nejblíže je aktuálně Ryan Strome s 28 body. Ruské hvězdičce konkuruje z druhého týmu Auston Matthews s 36 body.

Program nejprestižnější hokejové ligy světa uzavře duel Edmontonu s Pittsburghem. Olejáři na svém ledě naposledy podlehli St. Louis a celkově výkonnost kabiny poklesla oproti minulým měsícům. To se však o Tučňácích říci nedá. Pittsburghu se daří i bez kapitána Sidneyho Crosbyho, i proto celek začal stoupat tabulkou vzhůru. Oba dva týmy letos na sebe již narazili a po gólově skromném utkání se v prodloužení radovali právě Oilers, celkově však kanadský klub v posledních letech má s Pittsburghem velmi špatnou bilanci.

01:00 Florida Panthers – Dallas Stars

FLA: bilance 16-12-5 vs DAL: bilance 20-12-4

01:00 New Jersey Devils – Washington Capitals

NJD: bilance 11-17-5 vs WSH: bilance 24-6-5

01:00 New York Rangers – Toronto Maple Leafs

NYR: bilance 16-13-4 vs TOR: bilance 17-14-4

03:00 Edmonton Oilers – Pittsburgh Penguins

EDM: bilance 19-14-4 vs PIT: bilance 20-10-4

