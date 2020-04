New Jersey Devils a shrnutí sezony 2019-20: Ročník, který měl vypadat úplně jinak

Měla to být zlomová sezona, ale proměnila se v noční můru. Přestože New Jersey Devils v létě posilovali nejvíc ze všech týmů NHL a opět draftovali z prvního místa, na výsledcích se tyto skutečnosti neprojevily. Ďáblové brousili dno Metropolitní divize, nakonec sáhli k odchodům manažera, trenéra i hráčů.

Černý kůň a vážný adept minimálně na postup do play-off. Mančaft, který má po letech zase šanci uspět. Velmi nadějná sestava s potenciálem potrápit i nejkvalitnější výběry NHL.

Taková vyjádření padala před letošní sezonou na adresu New Jersey Devils. Jenže nic z toho se nenaplnilo.

Devils v červnu 2019 draftovali z nejvyšší pozice útočníka Jacka Hughese. Dále do svých řad přivedli hvězdného obránce P. K. Subbana, specialistu na přesilovky Waynea Simmondse i jednoho z nejlepších ruských hokejistů současnosti Nikitu Guseva. Vedení organizace i fanoušci od všech čekali okamžitý přínos. Jenže ve výsledku očekávání naplnil pouze posledně jmenovaný hráč. Ostatní strádali a s nimi také zbytek týmu.

Ani chvíli dobré výsledky

Devils před vynucenou pauzou (a možná úplným koncem základní části, kdo ví?) pobývali na poslední příčce Metropolitní divize, kde ostatně trávili většinu ročníku 2019/2020. Ve Východní konferenci jsou na tom hůře pouze Ottawa a Detroit, celky procházející přestavbou.

Na první vítězství sezony Ďáblové čekali sedm utkání. Už začátek podzimu dával znát, že všechno nepůjde tak hladce, jak měli kluboví činitelé v plánu. A neduhy pokračovaly i v listopadu a prosinci. Červenobílí se prakticky ani na chvíli nedostali do situace, kdy by bojovali o naději na dobré umístění. Zmar, bída, jedna prohra za druhou.

A tak musely přijít změny.

Skončili Hynes, Hall i Shero

Na začátku prosince si ze střídačky New Jersey balil kufry trenér John Hynes, do nějž ještě v létě organizace vkládala velkou důvěru. Nahradil jej dočasný lodivod Alain Nasreddine, ten u kormidla zůstává doposud.

Změny pokračovaly vesele dál. Ve velkém.

O dva týdny později, 16. prosince, Devils vyměnili do Arizony útočného tahouna Taylora Halla. Což nebylo tak úplně překvapení, dlouhé měsíce se spekulovalo, že pokud New Jersey přijde o reálné šance na postup do play-off, hbitý Kanaďan zkusí najít štěstí jinde.

Utekl měsíc a z Newarku přišla další novina: Padáka dostal zkušený generální manažer Ray Shero. Ten samý Shero, jenž byl v červenci a srpnu novináři a odborníky veleben, že posílil tým tak dobře, jak se to žádnému jinému stratégovi nepovedlo. Leč jak vidno, papírové předpoklady nestačí, důležité jsou výsledky na ledě.

Na Sherovo místo nastoupil dočasný generální manažer Tom Fitzgerald.

Průvan před uzávěrkou přestupů

Od ledna všichni dobře tušili, že Ďáblové ani tentokrát do vyřazovacích bojů nepůjdou.

Asi úplně nejvíc příznivce týmu z Prudential Center zamrzely podprůměrné výkony obránce P. K. Subbana. Stejně tak oslavovaný nováček Jack Hughes zatím marně hledá cestu k pravidelným bodovým příspěvkům (v 61 zápasech zapsal 7 gólů a 14 asistencí), dokonce padaly zmínky o jeho přesunu na farmu do AHL.

Devils tak na nic nečekali a před uzávěrkou přestupů udělali v kabině průvan.

Do Tampy Bay odešel útočník Blake Coleman, k nedalekým Islanders zase kapitán Andy Greene. Směr Vancouver zamířil náhradní brankář Louis Domingue, Wayne Simmonds pro změnu vyměnil Devils za Buffalo Sabres. Aby toho nebylo málo, dres převlékl také bek Sami Vatanen (nyní Carolina Hurricanes). V rámci většiny výměn New Jersey získalo cenné draftové volby, a to i v prvním kole.

Patří budoucnost Blackwoodovi?

Ač to před sezonou čekal málokdo, pozitiva se u Devils hledají jen těžko. Ale nějaká přesto najdeme.

Pozitivním překvapením jsou výkony třiadvacetiletého brankáře Mackenzieho Blackwooda, jenž navzdory nejistým výkonům spoluhráčů před sebou udržel úspěšnost zákroků na hodnotě 91.5 %, vychytal 22 výher a 3 čistá konta. Nad brankovištěm Ďáblů dlouhodobě visí otazník, ale zdá se, že Blackwood by jej mohl vyřešit.

Na pár utkání dostal v lednu, únoru a březnu mezi třemi tyčemi prostor i navrátilec z farmy Cory Schneider a nevedl si vůbec zle.

Posily nemusí nic znamenat

Sezona 2019/2020 skončí pro New Jersey Devils jistojistě velkým zklamáním. Mančaft projde další velkou proměnou a těžko odhadovat, jak si povede v následujícím ročníku. Teď mohou tipovat jen ti opravdu odvážní!

Letošní Devils jsou však ukázkovým příkladem, že kvalitní posílení soupisky nemusí vůbec nic znamenat, pokud si v sestavě vše nesedne tak, jak má.

Ze světa statistik

TÝMOVÉ STATISTIKY

Sezona 2019-20: bilance 28-29-12, 68 bodů

Postavení v tabulce: 26. místo v National Hockey League

Vstřelené branky: 185 ... 25. místo ... (2.68 na zápas)

Obdržené branky: 209 ... 27. místo ... (3.25 na zápas)

→ Pozn.: Vstřelené a obdržené branky, nepočítáme-li nájezdy.

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY

Produktivita: Kyle Palmieri (PK)... 45 kanadských bodů

Nejlepší střelec: Kyle Palmieri (PK) ... 25 gólů

Nejvíc výher: Mackenzie Blackwood (G) ... 22 výher

Nejlepší úspěšnost: Mackenzie Blackwood (G) ... %ús 91.5

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Pavel Zacha (C) ... 65 zápasů ... 8 gólů ... 24 asistencí ... 32 kanadských bodů ... +/-: 12 záporných bodů

