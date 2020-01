Nešťastník Gallant. Děláme to nejlepší pro organizaci, tvrdí ve Vegas

Jeden dehonestující vyhazov už zažil. Na Floridě ho Tom Rowe vypakoval prakticky během zápasu, stálo mu za to spojit se videohovorem s majitelem klubu a vyžádat si svolení. Po utkání vezl Gallanta na letiště taxík, s týmem už odcestovat nesměl. Nyní je na dlažbě znovu, a přestože kulisy nebyly tak dramatické, překvapivost rozhodnutí si s tím předešlým nezadá.

Gerard Gallant je dokonalým důkazem, jak nevděčný je trenérský svět v NHL. Před dvěma lety byl strůjcem zázraku Las Vegas a možná i to mu nyní sráží hlavu. Laťka visí vysoko. Kdyby se Rytíři plíživě, pomalinku rok od roku zlepšovali, možná by letos byli rádi za boj o play off.

Teď je to málo. Deváté místo v konferenci (sedmý i osmý měl v době vyhazovu stejně bodů), čtyři porážky v řadě a sekera sviští vzduchem. Hlava se kutálí vedle špalku. Uznávaný odborník je bez práce.

Nejlepší trenér NHL

Šestapadesátiletý Gallant dovedl Golden Knights v jejich premiérové sezóně do finále Stanley Cupu. Dvakrát během tří let byl jmenován na All Star Game trenérem za Pacifickou divizi. V sezóně 2017-18 obdržel Jack Adams Award pro nejlepšího trenéra ligy. Letos stále držel svůj tým nad padesátiprocentní úspěšností a rozhodně neztrácel kontakt s postupovou osmičkou.

Zda bude Pete DeBoer lepší volba, bude tuze zajímavé sledovat. Určitě jde o zkušeného kouče, který po Floridě, New Jersey a San Jose přebírá své čtvrté mužstvo NHL.

„Jsme na tom jako spousta týmů,“ řekl generální manažer Kelly McCrimmon. „Každý rok máme ta nejvyšší očekávání, což pořád platí i pro tuto sezónu. Jsme stále ve hře, není to rozhodnutí, kdy bychom neměli na výběr. Je v tom víra, že tohle je to nejlepší pro naši organizaci.“

Gallant opouští Vegas s bilancí 118 výher, 75 porážek a 20 proher v prodloužení. Je známý jako respektovaný chlapík, pro kterého hrají hráči rádi. Asistent Mike Kelly se pakuje rovněž. Jak ozřejmil McCrimmon, další změny v trenérském štábu nejsou bezprostředně na pořadu dne.

DeBoerova bilance v NHL také není špatná: 198 – 129 – 34. Finále Stanley Cupu si zahrál dvakrát. V roce 2012 ho prohrál s New Jersey, o čtyři roky později se San Jose.

Se vztyčenou hlavou

Rošáda zrovna těchto dvou mužů má ovšem odér ironie, narazili na sebe totiž loni v prvním kole play off, jehož sedmý zápas končil mimořádně kontroverzním pětiminutovým trestem pro Vegas a čtyřbrankovou smrští Sharks, kteří po ní prošli dál. Gallant tehdy nazval DeBoera „klaunem“.

Také proto přijímá řada fanoušků Vegas fakt, že bude DeBoer stát za jejich střídačkou v T-Mobile Areně, s určitou nelibostí. Bez ohledu na zvoleného nástupce jde ale především o šok. Fan web vegashockeyknight.com vyjádřil vše následovně: „Většina z nás je z toho, že Gallant přišel o práci, omráčená. Nemáme slov.“

Jde už o sedmou trenérskou změnu této sezóny, odehráno je přitom něco přes její polovinu. To je na jinak kultivovanou NHL, kde se obvykle kluby neuchylují ke zbrklým změnám, docela dost.

Konkrétně Gallantův vyhazov zaráží z vícero důvodů. Skvěle sehrál partu nechtěných, původními týmy nechráněných hráčů. Podílel se na tvorbě silné klubové kultury. Vegas může opustit se vztyčenou hlavou. Lze předpokládat, že se pro něj brzo najde v NHL jiná práce.

Snad bude mít konečně štěstí na trpělivější vedení.





