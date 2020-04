Nesmírná čest, říká Dostál o finské trofeji. Co dál, určí Anaheim

Lukáš Dostál odchytal ve finské Liize první kompletní sezonu, na jejímž konci získal velmi prestižní ocenění. Na základě hlasování novinářů byl vyhlášen nejlepším brankářem, což se cizinci povedlo poprvé od roku 1998. O to výjimečnější je, že to zvládl v devatenácti letech a svého nejbližšího pronásledovatele překonal skoro o devadesát bodů.

Lukáši, co na prestižní ocenění říkáte?

Je to velké ocenění a moc si toho vážím. Bohužel sezona nedopadla podle plánů, protože skončila kvůli koronaviru dříve.

Chtěl byste někomu poděkovat?

Určitě bych chtěl poděkovat rodině a Ilvesu, že mi dali šanci. Také panu Zábranskému, který mě pustil minulou sezonu do Finska, i když jsem měl platný kontrakt s Kometou. Celkově celé organizaci Ilvesu, jak mě přijala mezi sebe.

Napadlo by vás něco takového před sezonou?

To vůbec ne, ani jsem nad tím nepřemýšlel. Spíš jsem chtěl svými výkony navázat na to, co jsem zde zanechal minulou sezonu. Jsem rád, že se to povedlo.

Co říkáte na fakt, že jste cenu získal jako první cizinec od roku 1998?

Je to samozřejmě krásné a potažmo o to více, když mi je ještě devatenáct. Stalo se to před pár dny, takže si ještě ani neuvědomuju, jak je to ve finském hokeji, ale i celkově, vysoká meta. Je to úžasné a jsem za to moc rád.

Kde jste to dozvěděl?

Já jsem to viděl na Instagramu (směje se), protože mě finská Liiga označila v příspěvku. Díky tomu jsem se to dozvěděl a pak mi přicházely gratulace. Psal mi manažer z Ilvesu a kluci z týmu.

Jak vnímáte brankářskou konkurenci?

Justus Annunen byl v Kärpätu s Patrikem Rybárem, takže byl trochu posazený do role dvojky, ale v sezoně dosáhl na velký milník, když odchytal přes tři sta minut bez obdrženého gólu, čímž se postaral o nový rekord soutěže. Je to můj ročník a výborný vysoký gólman, má výborný styl a hrál s výborným týmem, takže pro mě nebylo překvapení, že se v hlasování dostal vysoko. Druhý byl Henrik Haukeland, který chytal za KooKoo. Má odchytaných nejvíc zápasů z celé Liigy a podával vždy výborné výkony. Byl také na olympiádě a reprezentoval Norsko. Je to výborný gólman, stejně jako plno dalších. Ať už třeba Kanaďan Michael Garteig, který chytal za Tapparu, nechtěl bych opomenout ani Patrika Rybára nebo Franse Tuohimaau, který chytal za HIFK, reprezentoval zemi na Euro Hockey Tour a vstřelil i gól. Bylo tu plno skvělých gólmanů a že se mi povedlo takové ocenění, je nesmírná čest.

Čím si tedy vysvětlujete, že jste další brankáře v hlasování předčil tak obrovským rozdílem? Druhý měl o 87 a třetí dokonce o 181 bodů méně.

To je asi otázka spíše pro novináře, kteří to volili. Já opravdu nevím. Já jsem se jenom snažil celou sezonu v každém zápase podávat maximální výkony. Prostě se to sešlo. Měli jsme partu mladých kluků, nikomu v týmu nebylo přes třicet let, přitom jsme hráli rychlý a důrazný hokej, navíc jsme i výborně bránili v oslabení. To mi hodně pomáhalo, kluci blokovali střely. Je to jedno s druhým, prostě se to sešlo.

Jaký jste měl osobně ročník?

Nerad se hodnotím, ale byl úspěšný, i když z týmového hlediska to dopadlo, jak to dopadlo. Liiga se přerušila před play off, ale zdraví je na prvním místě. Bylo to správné rozhodnutí. Z mého pohledu byla sezona úspěšná, ale na druhou stranu z týmového hlediska skončila moc brzo. Ilves si díky čtvrtému místu zahraje příští sezonu Champions Hockey League. To je pro renomé a pro to, aby si Ilves udělal jméno, určitě důležitý krok pro celou organizaci. Po téhle stránce to dopadlo dobře.

Proč jste se při pandemii COVID-19 rozhodl zůstat na severu?

Mám tady do 30. dubna ještě smlouvu a nechtěl jsem se doma vystavovat karanténě, když jsem viděl, že můžu ve Finsku ještě zůstat. Řekl jsem si, že až to pomine, tak pojedu domu za rodinou. Navíc jsem dostal nabídku od Ilvesu, že bych se s nimi mohl celé léto připravovat, čehož bych určitě rád využil. To je taky důvod, proč tady zůstávám.

Jak vidíte svou budoucnost?

Jak už jsem zmínil. Mám do konce dubna platnou smlouvu a poté se uvidí, jak rozhodne dále Anaheim. Kvůli epidemii je teď samozřejmě těžké něco plánovat, když se situace každý den mění. Já se prostě budu připravovat na další sezonu.

Všiml si Anaheim vašeho ocenění ve Finsku?

Ano, přišla mi zpráva od sportovního manažera, který mi gratuloval k ocenění. Potěšilo mě, že mě celou sezonu sledovali.

