Nemíním se sbalit a odjet někam na čtyři měsíce od rodiny, zlobí se Devan Dubnyk

Na spory mezi ligou a Hráčskou asociací jsme už z minulosti tak nějak zvyklí. Nyní to vypadá, že obě strany spolupracují. Pokud si ale někdo myslí, že jde o selanku, kdy si všichni vzájemně čechrají peří a na všem se shodnou, je na omylu. Hráči chtějí své peníze, liga je chce rovněž, každý má ale jinou představu o tom, co obětovat.

Jako většina ostatních, také brankář Minnesoty Wild touží po hokeji. „Chceme hrát od první vteřiny, kdy to zastavili,“ vzkazuje Devan Dubnyk. Všechno je ale velmi složité. Zřejmě každý už zachytil, že NHL diskutuje a plánuje možnost dohrání soutěže v několika vybraných lokalitách. Což by znamenalo na nějakou dobu izolaci od rodin, kamarádů a známých.

To už se Dubnykovi líbí méně.

„Chlapi s dětmi nemají zájem nakvartýrovat se někam na čtyři měsíce daleko od rodin,“ vysvětloval ve čtvrtečním video hovoru svůj postoj. „Nemíním se sbalit a odjet někam na takovou dobu. A nedokážu si představit, že to někdo jiný udělá.“

„Naštěstí to vypadá, že NHL je v tomto směru velmi citlivá a rozumí nám. Takže počkáme a uvidíme, jak se všechno vyvine,“ dodal čtyřiatřicetiletý gólman.

Různé varianty, různé scénáře

Dubnyk je reprezentantem Minnesoty v hráčském sdružení NHLPA. Sám přiznává, že co si jeden týden nedokáže představit, to mu další týden přijde možné. Hráči jsou zvyklí na tripy, kdy se i několik týdnů neukážou doma. Faktor dlouhodobějšího odloučení je ovšem nepochybně významným bodem při chystání restartu National Hockey League.

„Samozřejmě nebudeme hrát ve 31 městech, půjde o neutrální místa, kde by se shluklo několik týmů,“ vysvětluje Dubnyk. „Jak dlouho budeme pryč? Ty otázky kluky znepokojují. Nikdo s dětmi nechce být mimo tři nebo čtyři měsíce.“

Minnesota je v tuto chvíli mimo postupové pozice do play off, u Dubnyka by tedy s největší pravděpodobností nešlo o měsíce, ale jen o týdny. Pokud NHL zvolí dohrání formou zeštíhleného play off rovnou o Stanley Cup, možná by se zdržel mimo domov skutečně krátce. Delší izolace by nastala jen u mužstev, která by prošla do posledních fází pohárových bojů.

Odjet občas domů by asi nebyl technicky problém. Jde o to minimalizovat rizika nákazy. Dá rozum, že pohledy ligy a hráčů, ženatých a svobodných, se v tomto směru mohou významně rozcházet.

„Různé varianty a možnosti jsou předkládány každý týden,“ říká brankář Wild. „Není to tak, že bychom měli jeden scénář a radovali se, že to bude fungovat. To uděláme, až omezí všechny ty restrikce. Bohužel v tuto chvíli není žádná jistota ohledně načasování, kdy a co bude povoleno,“ naznačuje americkou realitu.

Jisté je, že telefonní a video hovory mezi ligou a hráči jedou na plné obrátky. Každý má přístup. Kdokoli se chce zapojit do diskuse, není mu bráněno. Natolik je současná technika vyspělá a komunikační kanály otevřené. „Bavíme se, abychom byli co nejlépe připravení,“ přikyvuje veterán Minnesoty.

