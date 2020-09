Někdo musel dávat góly za Stamkose, smál se Hedman. V play-off dominoval a stal se MVP

Už před draftem o něm skauti mluvili jako o druhém Chrisi Prongerovi. Pozorně si všímali úžasné kombinace síly, chytrosti, výtečného bruslení i šikovných rukou. Nikoho nešokovalo, když se Victor Hedman stal v roce 2008 celkovou dvojkou, přednost před ním dostal jen John Tavares. Tampa Bay tehdy trefila do černého, vyhrála jackpot. Byl to právě výjimečný čahoun ze švédské líhně MODO, kdo dotáhl Bolts dvakrát do finále Stanley Cupu. A na druhý pokus až k slavné trofeji.

Těžko byste v tuhle chvíli na planetě našli lepšího (a šťastnějšího) beka.

Čtyřikrát za sebou ho nominovali na Norrisovu trofej, jednou ji získal. Je dominantní, podobně jako kdysi býval Pronger.

V letošních vyřazovacích bojích Hedman svou komplexní hru ještě vyšperkoval vskutku historickou střeleckou erupcí. Vždyť cestou za stříbrným pohárem dal 10 gólů!

Lépe to v play-off pálilo jen dvěma "převlečeným forvardům" - Brian Leetch nasázel v roce 1994 11 branek, Paul Coffey o devět let dříve skóroval dokonce dvanáctkrát.

"Někdo musel střílet góly ze Stevena," smál se Hedman, když mu novináři úžasný počin připomněli. Narážel na zraněného kapitána Stevena Stamkose.

Když zvážněl, dodal: "Během pauzy kvůli koronaviru jsem přemýšlel nad svým hokejem a říkal jsem si, že bych měl vylepšit právě střelbu." Povedlo se mu to dokonale, pro soupeřovy gólmany byl konstantním nebezpečím.

Hedman se blýskl nejen 10 trefami, ale také tuctem asistencí. Byl na něj spoleh i směrem dozadu. Nikoho neposílal tampský kouč Jon Cooper na led častěji.

Věděl, že rodák z Örnsköldsviku, města, které dalo hokeji i Petera Forsberga, Markuse Näslunda či bratry Sediny, válí.

Brilantně mazal protivníkovy hvězdy, třeba ve finále nedovolil triu Jamie Benn, Tyler Seguin, Alex Radulov jediný přesný zásah. A góly od elitní formace pochopitelně Dallasu chyběly, i na to Hvězdy dojely.

Zároveň Hedman stíhal své pověstné výlety přes celé kluziště a sbíral jeden bod za druhým. Ostatně asistoval i u rozhodující branky celého play-off, když založil v přesilové hře akci, na jejímž konci slavil Brayden Point.

Devětadvacetiletý machr se stal třetím Švédem, který získal Conn Smythe Trophy. Napodobil Nicklase Lidströma, jednoho ze svých největších dětských vzorů, a Henrika Zetterberga. Oba pomohli ke Stanley Cupu detroitským Red Wings (2002 a 2008).

Když už kotvíme v dějinách NHL, tak vězte, že Hedman je teprve desátým obráncem, jemuž se poštěstilo získat Conn Smythe Trophy a stal se tak MVP vyřazovacích bojů.

Osm z nich je v Síni slávy.

"Víte, ale ta trofej není jen moje. Mohl ji získat kdokoliv z našeho mančaftu," povídal skromně téměř dvoumetrový zadák. Kandidátů na zisk Smythovy ceny by se jistě našlo víc, Asociace hokejových novinářů ale měla jasno.

Hedmanův triumf nikdo zpochybňovat nebude, na ledě vládl. A právem si může užívat euforii jak ze Stanley Cupu, tak z nejprestižnějšího individuálního ocenění, na které zatím dosáhl.

"Je to nejhezčí okamžik mého života," tetelil se blahem. Ostatní před ním smekali. Spoluhráči, trenéři i soupeři. Třeba Stamkos prohodil: "V play-off byl Heddy nejlepším hokejistou na světě." Cooper zase ocenil jeho vůdcovství.

A Hedman zavelel: "Všichni už se těšíme do Tampy, jak náš triumf oslavíme s fanoušky a rodinami."

