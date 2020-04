Někdejší talent z Windy City ukončil kariéru

Při pohledu na zahajovací formaci Blackhawks, která povětšinu sezóny 2008-09 za zpěvu americké a kanadské hymny stála na modré čáře, málokdo zapochyboval, že vidí jednu z nejtalentovanějších útočných formací, kterou tehdy NHL nabízela. Věkový průměr útoku Kane - Toews - Versteeg totiž nedosahoval ani jedenadvaceti let.

Bídně odehrané předchozí sezóny dali možnost Černý jestřábům sestavit mladý perspektivní tým, který už o rok později slavil výhru ve Stanley Cupu, aby si křepčení s postříbřeným hokejovým grálem zopakoval ještě v letech 2013 a 2015.

V Chicagu tenkráte proběhla hotová evoluce. Mladíci Kane, Toews, Bolland či Byfuglien vystřídali přeplácené a často za svým zenitem nebo pod svými možnostmi hrající hráče. Čistka byla natolik razantní, že ve zmiňovaném ročníku 2008-09 nebyl v mužstvu nikdo, kdo by v dresu s indiánem na prsou působil déle jak tři roky.

Útočník Kris Versteeg se stal jedním z článků této obměny.

O rok dříve přestoupil do Chicaga výměnou za Brandona Bochenskiho, který naopak putoval do Bostonu, jenž Versteega draftoval v roce 1994 v pátém kole (134. celkově). Jak se velmi brzy ukázalo, vítězem onoho trejdu se stalo jednoznačně Chicago. Bochenski byl jen o pár měsíců později směněn do Anaheimu za průměrného zadáka Shanea Hnidyho, přičemž z Versteega se mezitím stal všestranný a produktivní forvard, který po čas své nováčkovské sezóny okupoval přední příčky v bodování tehdejších zelenáčů.

Tehdy dvaadvacetiletý útočník byl kromě slušné bodové potence chválen i pro jiné vlastnosti. Nebál se chodit do bolestivých skrumáží u hrazení nebo před soupeřovou brankou. Na ledě působil dravým agresivním dojmem. Ve všech soutěžích, v kterých před vstupem do NHL působil, patřil k nejlépe bránícím útočníkům a tento rys potvrzoval prakticky po celou svoji další kariéru.

Uznávaný trenér Joel Quenneville, který stál za chicagským obrozením na Versteegovu adresu kdysi prohlásil: „Kris mě nikdy nepřestane přesvědčovat o tom, nakolik je talentovaný. Je to svéráz, hoch plný energie, rychlý, solidní při práci s hokejkou i bez ní. S Toewsem a Kanem v jednom útoku se dokonale doplňují.“

Rodák z kanadského Lethbridge strávil v National Hockey League nakonec jedenáct sezón. Vedle Blackhawks působil i v Torontu, Philadelphii, na Floridě, v Carolině, Los Angeles a Calgary.

Celkem stanul k 643 zápasům v základní části, v kterých zaznamenal 149 gólů a 209 asistencí.

Svůj bodový záznam z nováčkovského ročníku (53) překonal ve zbytku kariéry sice již jen jednou (54 bodů v sezóně 2011-12 za Floridu Panthers), což však nic nemění na skutečnosti, že všude platil za velmi platného a uznávaného hráče.

Ostatně, když se vrátil po dvouleté floridské anabázi zpátky do Chicaga, významnou měrou se podílel na tom, aby jeho jméno bylo na Stanley Cupu zvěčněno podruhé.

Závěr své hokejové kariéry si Versteeg zpestřil zkušenou v ruské KHL, kde odehrál jedenáct utkání za Avangard Omsk, vyzkoušel si též švédskou Elitserien, kde odehrál o jeden duel víc za Växjö, aby na začátku stále ještě aktuální sezóny zabojoval o NHL na chicagské farmě v Rockfordu. Jeho poslední štací se stala slovenská Nitra, kde působil jeho bratr Mitch.

Nelze též opomenout, že loni v prosinci s kanadským výběrem získal Spengler Cup, když v silvestrovském finále s Třincem vstřelil gól.

Kris Versteeg oznámil svůj definitivní konec s hokejem 14. dubna.

