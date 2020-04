Nejtvrdší střela, zápas pod širým nebem i nová smlouva. Martin Frk hodnotí sezonu u Kings

Český útočník letos zažil povedený ročník v nejlepší hokejové lize světa. V létě neměl jistotu, zda vůbec v zámoří setrvá, avšak nakonec dostal šanci od Králů z Los Angeles a zapracoval se prvního týmu Kings.

Na konci ročníku 2018/2019, v němž karlovarský odchovanec naskočil jen do třiceti duelů v National Hockey League, se nahlas spekulovalo o možném návratu Martina Frka do Evropy.

Jenže nakonec se ozvali Kings s tím, že českému útočníkovi dají šanci ukázat, co v něm je. „Měl jsem toho hodně, už jsem byl celkem rozhodnutý, že se vrátím do Evropy a budu hrát tam, ale čekal jsem do 1. července, jestli se někdo ozve. Když měli Kings velký zájem, tak jsem si řekl, že to ještě na rok zkusím. Pořád ještě nejsem tak starý, abych se vrátil domů (úsměv). Nechtěl jsem ještě vzdát ten boj o NHL,“ vzpomíná na léto.

Zpět do nejlepší hokejové soutěže na světě však vedla cesta trnitá. Z přípravného kempu putoval pelhřimovský rodák na farmu do celku Ontario Reign, kde si musel o pozvánku do prvního týmu čtrnácti brankami a sedmi asistencemi v šestadvaceti zápasech. V tu dobu byl nejproduktivnějším hráčem a zároveň nejlepším střelcem mužstva.

„Určitě jsem chtěl udělat Kings hned na kempu, ale to se nepovedlo a musel jsem pár měsíců být na farmě. To mi ale aspoň otevřelo oči abych víc makal a dostal se zpátky. Na farmě se mi dařilo a trochu jsem doufal, že se do NHL zpátky dostanu, což se nakonec povedlo,“ těší Frka.

Český ostrostřelec si přeci jen odskočil zpět do AHL, díky svým výkonům byl totiž zvolen na All-Star Games. A tam naplno ukázal, jak tvrdou střelu má. „Na to jediné jsem chtěl jít, nic jiného jsem ani nechtěl dělat (smích). Lhal bych, kdybych neřekl, že to je super. Nečekal jsem, že udělám rekord, ale jsem určitě moc rád, že ho mám. Někdo se časem najde, kdo bude mít tvrdší střelu, ale doufám, že to chvíli potrvá,“ přeje si vousatý sympaťák.

V NHL na něj čekal ještě jeden velký zážitek, v barvách Los Angeles nastoupil k duelu pod širým nebem. „Bylo to fantastické a ještě k tomu výhra, takže super. Hrál jsem pod širým nebem ve třech ligách, ale ta poslední byla nejlepší.“

A v zámoří zůstane ještě další roky, vedení Kings se Frk osvědčil a v Kalifornii si vybojoval nový dvouletý kontrakt. „Jsem moc rád, že jsem podepsal na další dva roky. Tím pádem jsem posunul Evropu o další dva roky. Šlo to celkem rychle, já jsem chtěl na dva roky smlouvu a oba roky jednocestnou. Kings řekli, že souhlasí, takže to bylo asi za týden hotové.

Panuje tedy také u něj samotného osobní spokojenost s výkony? „Určitě ano. Řekl jsem si, že se chci do NHL vrátit. To se povedlo a dařilo se mi, takže úkol jsem si splnil,“

Aktuálně se Martin Frk nachází v Los Angeles, kde přečkává pandemii koronaviru. „Momentálně jsem v LA, jelikož naše sezona ještě není ukončena, tak jsem tady. Popravdě je to celkem nuda. Nedá se nic dělat.“ Zodpovědně podle něj přistupují k situaci i lidé z okolí. „Lidé tráví hodně času doma a myslím, že všichni dělají vše pro to, aby se to víc neroznášelo,“ říká na závěr forvard Kings.

