Nejlepší v dějinách. Potvrdí Holtby v play off svou vizitku? Washington s ním počítá jako s jedničkou

To pouto trvá už 12 let. Braden Holtby a Washington Capitals jsou spolu spjatí od draftu 2008, kdy se na talentovaného gólmana dostalo ve čtvrtém kole. Od té doby se Holtby stal šampionem AHL i NHL, vyrovnal dva úchvatné rekordy Martina Brodeura, získal Vezinovu trofej a řadu dalších individuálních ocenění. Brzy se mají cesty zkušeného brankáře a populárního klubu rozejít, jaká bude Holtbyho rozlučka?

Není tajemstvím, že 12 let dlouhá spolupráce se blíží ke konci. Jednatřicetiletý Kanaďan nicméně dostane ještě poslední příležitost ukázat své mistrovství a odejít o dům dál za potlesku vestoje.

Holtby nemá ve Washingtonu budoucnost. Z řady důvodů se Caps nevyplatí rodáka z Lloydminsteru podepsat byť jen na jednu jedinou další sezonu. Zámořští novináři se shodují, že žezlo od něj po letošním play off definitivně přebere Ilja Samsonov.

Ruský fantom už stihl ukázat, že na NHL má a po většinu základní části Holtbyho výkonnostně převyšoval. Zastínil ho ve všech klíčových statistikách. Je mu třiadvacet a zdá se naprosto pošetilé brzdit jeho další rozlet a nejít s ním do příštího ročníku jako s jedničkou. Naposledy se má učit od svého protřelejšího kolegy teď v létě.

V létě, které nabídne bitvu o Stanley Cup.

Holby do ní vstoupí v roli prvního gólmana Caps. Proč? Je to nabíledni - má zkušenosti, ví, kudy vede cesta k úspěchu, navíc se v závěru základní části výrazně zlepšil, zatímco Samsonov uvadal. "Má mou důvěru. Řekl si o ni mimo jiné výkony, které předváděl těsně před zastavením ligy kvůli koronaviru. Jeho hra šla nahoru," popisuje washingtonský kouč Todd Reirden.

Reirden řekl, že v "předkole" rozšířeného play off pustí mezi tři tyče oba konkurenty, nicméně brankářem číslo 1 bude Holtby. Muž, jemuž končí smlouva se stropovou zátěží 6,1 milionu dolarů. Za takové peníze by byl Holtby do budoucna pro Capitals příliš drahý. Washington má už delší dobu potíže s tím, aby vměstnal kontrakty svých hráčů pod platový strop a vyhlídky nejsou o mnoho lepší. Podpis dlouholeté opory by vše jen zamotal.

Na Holtbyho tak čeká závěrečná příležitost zazářit v dresu se třemi hvězdami. V zápasech, v nichž umí přivádět soupeře k šílenství a šířit v jejich řadách zoufalství a beznaděj. Vždyť v dějinách NHL nenajdeme nikoho, kdo by v bojích o Stanley Cup odchytal alespoň 80 zápasů a měl vyšší úspěšnost zákroků. Až za vousatým otcem dvou dětí najdeme Tuukku Raska, Dominika Haška, Jonathana Quicka či Henrika Lundqvista.

"Jeho čísla z play off hovoří sama za sebe. Před dvěma lety měl zásadní podíl na tom, že jsme získali stříbrný pohár," uznává Reirden. Tehdy Holtby předvedl i zákrok, který dost možná zlomil finálovou sérii ve prospěch Washingtonu. Vzpomínáte? Holí zastavil pokus Alexe Tucha, takřka jistý gól.

Zapěje teď uznávaný gólman labutí píseň a bude se loučit za bouřlivých ovací? Nebo se Capitals od něj dalšího mistrovského díla už nedočkají a jen se utvrdí v tom, že nastal Samsonovův čas?

