Nejlepší obránce sezony? Favoritem je po životní sezoně Carlson

Vloni si pro ocenění za nejlepšího zadáka ročníku dokráčel veterán Mark Giordano, letos na něj naváže někdo jiný. Zastoupení ve finálové trojici je opravdu silné, přesto jedno jméno je mírně favorizováno.

Jde o Johna Carlsona.

Obránce Washingtonu totiž letos prožil famózní sezonu. Na překonání svého osobního maxima stačilo Carlsonovi devětašedesát utkání, v nichž vstřelil patnáct gólů a přidal šedesát asistencí. Nebýt nuceného přerušení soutěže, mohl tu hranici ještě posunout.

Třicetiletý Američan zakončil základní části jako vůbec nejproduktivnější bek, na druhého Romana Josiho měl náskok deseti kanadských bodů. Rovněž byl nejlepším nahrávačem mezi obránci, v celkovém porovnání se všemi hráči pak skončil na čtvrtém místě.

„Pro mě osobně je to čest. Zároveň ale je to skvělá věc pro všechny z týmu a celé organizaci, kteří za vámi stáli,“ komentuje nominaci Carlson.

V historii Capitals je dosud zapsán jako vítěz Norris Trophy jediný muž. Rod Langway ovšem získal toto ocenění hned dvakrát a dvě sezony v řadě (1982/1983, 1983/1984).

Budoucí švýcarská legenda

Švýcarsko se sice nemůže pyšnit zcela hojným zastoupením svých krajánků v National Hockey League, nicméně v zemi helvétského kříže mohou být hrdí na několik jedinců, kteří si v zámoří dokázali udělat velké jméno.

Tím aktuálně nejlepším je Roman Josi.

Odchovanec Bernu, jenž by měl u Predators setrvat po podpisu nové smlouvy ještě dalších osm let, je lídrem vyhlášené nashvillské defenzivy. V průměru strávili na ledě více času jen dva další hráči v celé lize, Josi polykal icetime 25:47 na zápas.

Mimořádně platný byl ale také směrem dopředu. Třicetiletý Švýcar rovněž vylepšil své osobní maximum, když zaznamenal za 69 klání 65 bodů (16+49). Ve všech zmíněných statistikách se navíc umístil na druhém místě mezi obránci.

Josi se může stát vůbec prvním hokejistou v historii celé organizace, který by toto ocenění získal.

„Je to mimořádné. Jsem poctěn, že jsem byl nominován. Stačí se podívat na hráče, kteří to vyhráli v minulých letech, ke spoustě z nich vzhlížíte. Také Johna (Carlson) s Victorem (Hedmanem) je radost sledovat, když hrají a já jsem poctěn, že mohu být nominovaný s nimi,“ hlásí Josi.

Stálice

Victor Hedman je uznávaným obráncem napříč celou soutěží.

S jeho jménem se bezesporu mnohým vybaví vyrovnanost. Jméno urostlého Švéda totiž figuruje ve finální nominaci již třetím rokem v řadě a to o něčem rozhodně svědčí. Hedman už jednu Norrisovu trofej ve sbírce má, nejlepším obráncem ligy jej vyhlásili v sezoně 2017/2018.

Letos odehrál za Blesky šestašedesát duelů, s pětapadesáti body (11+44) obsadil třetí příčku v produktivitě obránců právě za Carlsonem a Josim. Kromě toho zblokoval 98 střel.

„Vždy je to velká pocta být nominován na individuální ocenění, rozhodně to neberete jako samozřejmost. Všichni se asi shodneme, že do sezony nejdete s tím, že to chcete vyhrát, ale snažíte se udělat co nejvíce pro svůj tým a hrát 82 zápasů na nejvyšší úrovni,“ líčí Hedman.

