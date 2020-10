Nejlepší brankářský tandem NHL? Podpis Crawforda je pro Devils skvělý kauf

Řada odborníků se loni touto dobou divila, že New Jersey vstoupilo do sezony 2019/2020 s papírově slabou brankářskou dvojicí. Rok se s rokem sešel a vše vypadá úplně jinak. Devils nečekaně rychle a stranou pozornosti na trhu hráčů podepsali Coreyho Crawforda, který doplní klubovou naději Mackenzie Blackwooda. Že by jeden z nejlepších tandemů příštího ročníku NHL?

Po otevření trhu s volným hráči létala médii různá jména gólmanů. Henrik Lundqvist, Cam Talbot, Braden Holtby, nebo Jacob Markström. Jenže na jednoho jako by se úplně zapomnělo – Corey Crawford.

Sotva vyšlo najevo, že neprodlouží smlouvu s Chicagem, pro které vyhrál dva Stanley Cupy, už měl namířeno na východ Spojených států. Rychlostí blesku si plácl na dvouletý kontrakt s New Jersey, za který dostane celkem 7.8 milionů dolarů. Minimálně v tuto chvíli jde pro Ďábly o skvělý podpis, v zámoří je právem označovaný za jeden z nejlepších obchodních tahů posledních dní v NHL.

„Jsme nadšení, že Corey bude součástí naší organizace, už jen proto, že má povahu vítěze a vyhrál dva Stanley Cupy,“ sdílel s novináři nadšení generální manažer newarského klubu Tom Fitzgerald. „Pro něj je to další kariérní výzva a pro nás získání brankáře s povahou lídra, který půjde příkladem mladým hráčům v kabině,“ líčil své plány.

Tenhle tah dává smysl po všech stránkách a Devils dobře věděli, co dělají. Nejprve před pár dny ze smlouvy vyplatili výkonnostně vyčpělého Coryho Schneidera a hned vzápětí začali řešit, kým ho nahradí, aby měl mladý gólman Mackenzie Blackwood spolehlivou oporu v zádech.

Připomeňme, že Blackwood patřil k největším překvapením sezony 2019/2020, když ve 47 zápasech zaznamenal úspěšnost zákroků 91.5 %. Dostal mnohem víc prostoru, než fanoušci před rozjezdem ročníku čekali, a v podprůměrně hrajícím mančaftu patřil k hlavním hvězdám. Spěje do role klubového gólmana číslo jedna, ještě se mu však hodí nabrat zkušenosti od někoho tak zkušeného, jako je právě Crawford.

Podobnou cestou se ostatně vydaly i jiné týmy NHL. Například Washington Capitals zajistili Henrika Lundqvista jako mentora pro Ilju Samsonova, jenž je u Caps v docela podobné pozici jako Blackwood u Devils.

Hlavně, aby zůstal zdravý

I po finanční stránce je angažování Crawforda parádní kauf. Částka 3.9 milionů dolarů ročně za pětatřicetiletého gólmana s řadou zkušeností, to zní skoro pohádkově. Navíc na pouhé dva roky, čímž si New Jersey pojistilo riziko možné klesající výkonnosti.

Borec, jenž doposud nechytal nikde jinde než u Blackhawks, zapsal ve 40 duelech nedávno skončeného ročníku úspěšnost zásahů 91.7 %, ale zároveň jej trápily časté zdravotní komplikace (v předchozích dvou letech vynechal 80 utkání).

Zdravotní stav se nyní zdá být jako jediný možný kámen úrazu pro Kanaďanovo působení v Newarku. Pokud však Crawford zůstane zdravý, mohl by s Blackwoodem utvořit jednu z nejlepších brankářských dvojic ligy. Bez přehánění.

Samozřejmě teprve čas ukáže, jak výhodná tahle koupě pro obě strany byla. Je ale dost možné, že Chicago ještě bude neprodloužení kontraktu se svou dlouholetou oporou mrzet.

